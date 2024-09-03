- Договор аренды Draisaitl: 112 млн. долл. продлен до 2033 года

Леон Драйзайтль, звезда хоккея в Северной Америке, подписал беспрецедентное соглашение об продлении контракта с «Эдмонтон Ойлерз» в НХЛ. Немецкая сенсация, с которой команда собиралась расстаться в 2025 году, останется в команде еще на восемь лет. Этот контракт гарантирует Драйзайтлю среднюю годовую зарплату в размере $14 миллионов. «Ойлерз» объявили об этом публично.

Согласно сообщениям СМИ, этот контракт сделает Драйзайтля самым высокооплачиваемым хоккеистом в мире, превзойдя годовую зарплату в $13,25 миллиона у Остина Мэттьюза из «Торонто Мейпл Лифс». Несмотря на то, что «Ойлерз» не смогли завоевать Кубок Стэнли, чемпионский титул НХЛ, с Драйзайтлем в составе, он остается верен Эдмонтону. В этом сезоне они проиграли финал «Калгари Флэймз».

Объясняя свое решение, Драйзайтль сказал: «Эдмонтон дышит и живет хоккеем. Поддержка фанатов здесь невероятная». Он также выразил оптимизм по поводу того, что в ближайшем будущем сможет поднять Кубок Стэнли с «Ойлерз», «Мы создали фантастическую команду за годы, с которой я себя чувствую как дома. У нас большие амбиции».

Генеральный менеджер «Ойлерз» Стэн Боумен прокомментировал: «Сегодня исторический день для «Эдмонтон Ойлерз». По его словам, «приверженность Леона этой команде, городу и фанатам «Ойлерз» по всему миру не может быть переоценена. Его стремление привести титул Кубка Стэнли в Эдмонтон движет всем, что он делает, на льду и вне его».

Драйзайтль, выбранный в 2014 году на третьем месте своего года, с тех пор побивал один рекорд за другим. «Сегодня знаменательный день для «Эдмонтон Ойлерз», - сказал Боумен. Сын бывшего игрока сборной Германии по хоккею Петра Драйзайтля с тех пор побивал множество рекордов. «Это знаменательный день для «Эдмонтон Ойлерз», - добавил Боумен. За пять сезонов Драйзайтль каждый год набирал более 100 очков, трижды превышал 50 голов и лидировал в лиге в 2020 году. В том же году он был назван самым ценным и лучшим игроком НХЛ. Таких достижений у немецкого игрока в НХЛ не было никогда. В 2020 году Драйзайтль присоединился к легенде баскетбола Дирку Новицки как лучшему спортсмену года в Германии.

В контексте следующих двух предложений содержат слово «Германия» и следуют за текстом:

Достижение Драйзайтля как лучшего спортсмена года в 2020 году имело особое значение для немецких болельщиков, учитывая его немецкое происхождение.Решение «Ойлерз» продлить контракт Драйзайтля и оставить в НХЛ одного из лучших немецких талантов - это стимул для международного хоккея.

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