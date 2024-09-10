Дочь офицера полиции штата Юта, якобы преследуемая и убитая отцом, по словам прокуроров.

Гектор Мартинес-Айала, 54-летний житель Туэила, признался в сообщении своему брату, что совершил серьезную ошибку перед отъездом из страны и использовал банковскую карту своей дочери для снятия наличных, согласно документам суда, представленным правоохранительными органами.

Марбела Мартинес, 25 лет, была идентифицирована как жертва пресс-секретарем полиции Туэила Колби Бентли.

Мартинес начала работать надзирателем в офисе шерифа округа Сольт-Лейк с января. В четверг на их странице в Facebook было опубликовано сообщение о том, что смерть ее расследуется как "подозрительная" полицией Туэила.

Она жила с отцом в Туэиле, расположенном к западу от Солт-Лейк-Сити, пока его избыточное общение, слежка и преследование не заставили ее временно переехать в отель, согласно документам суда.

Обвинения утверждают, что это поведение продолжалось в течение нескольких месяцев, и что "сообщения от подозреваемого к жертве напоминали сообщения ревнивого любовника, а не отца". Кроме того, Мартинес обнаружила пакет с ее нижним бельем в его комнате, согласно обвинению. Затем, в середине июля, он прикрепил устройство слежения к ее автомобилю, когда она была за границей, и позже использовал его, чтобы отслеживать ее и романтического партнера в районе для прогулок, как утверждается в обвинениях.

При возвращении домой 31 июля, якобы, он задушил ее, заявили следователи. Камеры на участке были быстро отключены или отключены, но Мартинес-Айала оставил достаточно цифровых следов, в том числе данные о местоположении на его телефоне и ее телефоне, а также сообщение брату в тот же день, согласно следователям.

"Мой дорогой брат, ты знаешь, насколько я тебя люблю, я совершил серьезную ошибку, непоправимый грех, теперь я напуган и не знаю, что делать. Я думаю, что никогда не вернусь", - говорится в сообщении, согласно документам обвинения.

Он отправился в Калифорнию, затем в Техас, прежде чем его данные о передвижении прекратились, заявили прокуроры. Позже его видели на камерах, проходящим через таможню в неизвестной стране, где он использовал удостоверение личности своего брата.

Тело Мартинес было найдено 1 августа в ее спальне после проверки полицией состояния здоровья.

Помимо убийства, Мартинес-Айала также обвиняется в препятствовании правосудию, краже банковской карты, преследовании и мошенничестве в сфере идентификации.

Мартинес-Айала не имел адвоката, указанного в онлайн-записях суда штата Юта, и попытки связаться с ним другими способами оказались безуспешными.

Аффилированный KSTU сообщил, что "текущее местоположение Мартинес-Айалы неизвестно, но оно не находится в Соединенных Штатах".

В свете вышеупомянутых событий мы, как семья, глубоко обеспокоены действиями Гектора Мартинеса-Айалы по отношению к нам.

По возвращении из поездки Марбела Мартинес решила остаться у друзей вместо возвращения домой из-за напряженности с отцом.

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