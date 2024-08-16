Дочь миллиардера становится главой правительства Таиланда

После того, как 40 сенаторов отстранили от власти премьер-министра Таиланда, правящая партия избрала в качестве нового председателя дочь молодого миллиардера. Она единственный кандидат на эту позицию. Победившая на парламентских выборах партия распустила Конституционный суд.

Таиланд получает женщину во главе правительства во второй раз в своей истории: 37-летняя Паетонгтран Шинаватра, председатель правящей партии Пхэу Ти и наследница богатой династии, была избрана премьер-министром с подавляющим большинством в парламенте (по местному времени) в понедельник. Она станет самым молодым премьер-министром в истории юго-восточноазиатского королевства.

Избрание состоялось всего через два дня после того, как Конституционный суд отстранил от власти премьер-министра Сретту Тависина. Паетонгтран является членом известной семьи Шинаватра. Она дочь миллиардера и бывшего премьер-министра Таксина Шинаватры и племянница бывшего премьер-министра Йинглак Шинаватры.

Оба находились у власти в течение нескольких лет, прежде чем были свергнуты военными переворотами и ушли в изгнание. Однако семья по-прежнему имеет многих сторонников в сильно поляризованном королевстве.

Неожиданная кандидатура

Паетонгтран, которая училась в Великобритании и других местах, является второй женщиной, возглавившей страну после своей тети. Ее уже видели как восходящую звезду в тайской политике во время парламентских выборов 2023 года, и она даже вела кампанию, будучи очень беременной. В следующую неделю ей исполнится 38 лет.

Правящая коалиция, имеющая комфортное большинство в парламенте, выдвинула Паетонгтран в качестве единственного кандидата в четверг. Выдвижение стало неожиданностью после того, как бывший министр юстиции Чаикасем Нитисири считался фаворитом. Однако ходили слухи, что здоровье политика не было в лучшем состоянии. По сообщениям, перед этим состоялась встреча лидеров партии в резиденции Шинаватра в Бангкоке.

Отец Паетонгтран, один из самых богатых людей в стране, находился в самоизгнании с 2008 года. Он вернулся в Таиланд только в августе прошлого года. В июне ему были предъявлены обвинения в оскорблении величества. Несмотря на многие юридические проблемы, Таксин остается влиятельным политическим брокером.

Перевороты и судебные решения

Предыдущего премьер-министра Сретту отстранили от власти в среду в рамках судебного процесса, инициированного 40 сенаторами. Дюжины консервативных сенаторов обвинили премьер-министра в нарушении этических правил, назначив министра с криминальным прошлым. Конституционный суд согласился с этим - к большому удивлению многих. Политические наблюдатели считают, что это пятый раз, когда правительство, возглавляемое Пхэу Ти, было отстранено военным переворотом или судебным решением.

В последние десятилетия Таиланд переживал несколько переворотов, военные правительства и уличные протесты демократического движения. Только на прошлой неделе Конституционный суд под давлением консервативных сил распустил прогрессивную партию "Движение Вперед" (МФП) - действительного победителя парламентских выборов мая 2023 года.

Партия, особенно популярная среди молодых тайцев, выступавшая за изменение строгого закона об оскорблении величества, была вытеснена Пхэу Ти после недель политической нестабильности и вынуждена была перейти в оппозицию. Реформа закона, предусматривающего длительные тюремные сроки за нарушения, по-прежнему является табу. После своего распуска МФП недавно возродилась под новым названием: Партия народа (ПН).

Комиссия, ответственная за надзор за избирательным процессом в Таиланде, подтвердила убедительную победу Паетонгтран Шинаватры на парламентских выборах. Правящая партия Пхэу Ти, имеющая большинство в парламенте, выдвинула ее в качестве единственного кандидата на пост премьер-министра после отстранения их предыдущего лидера Конституционным судом.

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