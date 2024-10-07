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Дочь Джулиани раскрывает причины, по которым она решила отделиться от отца и поддержать Харриса в ее политических начинаниях.

Каролина Роуз Джулиани, дочь Руди Джулиани, бывшего адвоката Дональда Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка, сообщила в среду, что ее решение поддержать вице-президента Камалу Харрис не было импульсивным.

 and  Lauren Adams
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Руди Джулиани, вместе с дочерью Каролиной Джулиани
Руди Джулиани, вместе с дочерью Каролиной Джулиани

Дочь Джулиани раскрывает причины, по которым она решила отделиться от отца и поддержать Харриса в ее политических начинаниях.

В интервью CNN после своей поддержки Харрис Карине Роуз Джулиани поделилась, что последние несколько лет она переживала эмоциональный кризис из-за ситуации с отцом, пытавшимся помочь Трампу перевернуть результаты выборов 2020 года. Она задавалась вопросом, хватит ли у нее смелости высказать свои мысли, зная, что это может напрячь отношения с 80-летним отцом на закате его дней.

На "OutFront" она выразила беспокойство о том, чтобы не расстроить отца, но подчеркнула свою любовь к нему и надежду, что он поймет ее чувства. Тем не менее, они еще не обсуждали этот вопрос и, скорее всего, не сделают этого в ближайшее время.

В своем эссе в Vanity Fair Джулиани рассказала, как она чувствует себя готовой подчеркнуть катастрофические последствия общения с Трампом. Она объяснила, как жизнь ее отца ухудшилась после сотрудничества с Трампом. Она написала, что не хочет добавлять ему проблем, особенно учитывая его текущие трудности.

Она выбрала Харрис как единственную надежду страны на лучшее будущее. По ее мнению, Трамп портит все, к чему прикасается, и ее семья испытала это на себе. Она призвала людей избежать этой участи и предостерегла от того, чтобы это произошло с их семьей или страной. Харрис, считает она, поведет нас к светлому будущему, но только если мы поддержим ее.

С тех пор, как в 2020 году Руди Джулиани был обвинен в подстрекательстве к государственному перевороту в Грузии и Аризоне, его бывший адвокат столкнулся с множеством юридических и финансовых проблем. Он признал себя невиновным по всем пунктам. Две бывшие сотрудницы избирательной комиссии Грузии, Руби Фремон и Шей Мосс, выиграли судебный процесс о клевете против него на сумму 148 миллионов долларов из-за необоснованных обвинений, предъявленных им после выборов 2020 года. В настоящее время они добиваются продажи собственности Джулиани, в том числе пентхауса в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена и кондоминиума во Флориде стоимостью миллионы долларов.

Когда ее спросили о возможности того, что ее отец может оказаться в тюрьме, Джулиани выразила страх, но решила сосредоточиться на будущем и выразила свою поддержку Харрис.

Карин, самая младшая из двух детей Руди Джулиани и Донны Хэнфорд, ранее поддерживала Клинтон на выборах 2016 года, в то время как ее отец полностью поддерживал Трампа. Во время выборов 2008 года, когда ее отец баллотировался на пост кандидата от Республиканской партии, она присоединилась к группе Facebook, призывающей к избранию Обамы президентом. В этом отчете также принимали участие Кэтилин Полантц и Тиерни Снид из CNN.

Джулиани написала в своем эссе в Vanity Fair, что хочет избежать добавления проблем к трудностям отца из-за его связей с Трампом. Несмотря на политические взгляды отца, Карин открыто выражала поддержку Харрис и Байдену на предыдущих выборах, демонстрируя свою независимость в политических взглядах.

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