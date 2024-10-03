Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиразвлечения

Дочь Джона Амоса узнала, что ее отец прошел через новостные сообщения.

Дочь актера Джона Эмоса объявила, что узнала о его смерти в августе, но прессе стало известно о его кончине 1 октября.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Нью-Йорк, Нью-Йорк – 17 мая: Джон Амос присутствует на показе фильма «Покажи корни» в театре SVA
Нью-Йорк, Нью-Йорк – 17 мая: Джон Амос присутствует на показе фильма «Покажи корни» в театре SVA

Дочь Джона Амоса узнала, что ее отец прошел через новостные сообщения.

Шannon Амос специально посвятила память своего покойного отца, Джона Аллена Амоса-младшего, в видео, размещенном на его Instagram-аккаунте, где они вместе танцуют под песню "Танцуй со мной, отец" в исполнении Лутра Вандрросса.

"Я без слов... Наша семья столкнулась с жестокой реальностью, что мой папа, Джон Аллен Амос-младший, трагически скончался 21 августа", - написала Шаннон Амос в подписи. "Мы потрясены утратой и пытаемся найти ответы на многочисленные вопросы о его внезапном уходе, который мы узнали из СМИ, как и многие из вас".

О смерти Джона Амоса официально объявил его сын Келли Кристофер Амос во вторник.

"С глубоким сожалением сообщаю, что мой отец ушел", - гласит заявление, распространенное CNN. "Он был исключительно добрым человеком с золотым сердцем. Его любовь была ценна во всем мире. Многие фанаты видели в нем своего телепапу. Он прожил полную жизнь. Его наследие будет жить в его выдающихся актерских работах в телевидении и кино".

Джону Амосу было 84 года.

В прошлом году между детьми Амоса возникли разногласия по поводу его ухода, что стало известно, когда Шаннон Амос обратилась в правоохранительные органы с жалобой. Вскоре после этого она выразила свои чувства в социальных сетях, утверждая, что ее отец стал жертвой жестокого обращения с пожилыми людьми и финансовой эксплуатации.

Во время этого старик Амос выпустил заявление через своего пресс-секретаря, подтверждая свое хорошее здоровье и благополучие.

"Шаннон Амос решила почтить память своего отца, поделившись их особым танцевальным моментом в трогательном посте в Instagram, подчеркивая их общую любовь к развлечениям".

" despite the challenging times they faced, John Amos's influence in the entertainment industry remained evident through his popular roles in television and film, resonating with fans worldwide."

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Актер Эндрю Гарфилд посещает Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне 2024 в Испании.
Общество

Гарфилд выражает сильный интерес к восстановлению роли Человека-паука, заявив, что определенно да на 100%.

Возможность вновь увидеть Эндрю Гарфилда висящим на небоскребе в роли Человека-паука не столь rèльна.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Медицинский специалист, обвиняемый в смерти Мэтью Перри, признал себя виновным в сговоре с целью выдачи кетамина.
Общество

Медицинский специалист, обвиняемый в смерти Мэтью Перри, признал себя виновным в сговоре с целью выдачи кетамина.

В среду в Лос-Анджелесском суде медицинский работник Марк Чавес, один из двух обвиняемых в деле о смерти актера «Друзей»Matthew Perry», признался в сговоре с целью распространения кетамина в рамках сделки о признании вины.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Риз Уизерспун элегантно вошла в театр Пеакуок в Лос-Анджелесе на 76-й премии "Эмми", состоявшейся...
Общество

Актриса Риз Уизерспун входит в жанр триллера, сотрудничая с автором Харланом Кобеном.

Ближайший проект Ри qoʻйс Observable в следующем году, скорее всего, вызовет волнение среди многочисленных ценителей клубов книг во всем мире.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В Хайлендия, Калифорния, 15 ноября: exclyзивное освещение - Мария Кэри даёт представление на сцене...
Общество

Марайя Кэри еще не полностью приняла свою роль "Королевы Рождества"...

Если вам хочется получить в качестве идеального рождественского подарка Mariah Carey и её знаменитую песню на рождественскую тему, рекомендуем проявить терпение.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, запечатлевшее динамичный момент
Политика

Подростки путешествуют в одиночку, оптимальный момент для вакцинации, безумные покупки: отслеживать сегодняшние заголовки

CNN: Дайджест дневных новостей, выбор главных историй, которые вы могли пропустить в суматохе своего расписания.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Актер Эндрю Гарфилд посещает Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне 2024 в Испании.
Общество

Гарфилд выражает сильный интерес к восстановлению роли Человека-паука, заявив, что определенно да на 100%.

Возможность вновь увидеть Эндрю Гарфилда висящим на небоскребе в роли Человека-паука не столь rèльна.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Пятеро китайских граждан обвиняются в сокрытии своей полуночной экскурсии на военное объекты в Мичигане.
Политика

Пятеро китайских граждан обвиняются в сокрытии своей полуночной экскурсии на военное объекты в Мичигане.

Федеральные сотрудники США предъявили обвинения пяти китайским гражданам в мошенничестве и сокрытии фактов примерно год спустя после их задержания в удаленном районе недалеко от военной базы в штате Мичиган, где было зафиксировано участие многих людей в летних учениях.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Тропический шторм Хелена в США обостряется, приводит к гибели в общей сложности 200 человек.
Политика

Тропический шторм Хелена в США обостряется, приводит к гибели в общей сложности 200 человек.

Тропический шторм Хелена в США обостряется, приводит к гибели в общей сложности 200 человек. Ураган "Хелен" унес жизни 200 человек в Соединенных Штатах. Власти объявили о восьми дополнительных жертвах в Джорджии и трех в Северной Каролине. Активные поисково-спасательные миссии продолжаются в сильно пострадавших западных горах Северной Каролины, которые

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно