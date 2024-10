Дочь Джона Амоса узнала, что ее отец прошел через новостные сообщения.

Шannon Амос специально посвятила память своего покойного отца, Джона Аллена Амоса-младшего, в видео, размещенном на его Instagram-аккаунте, где они вместе танцуют под песню "Танцуй со мной, отец" в исполнении Лутра Вандрросса.

"Я без слов... Наша семья столкнулась с жестокой реальностью, что мой папа, Джон Аллен Амос-младший, трагически скончался 21 августа", - написала Шаннон Амос в подписи. "Мы потрясены утратой и пытаемся найти ответы на многочисленные вопросы о его внезапном уходе, который мы узнали из СМИ, как и многие из вас".

О смерти Джона Амоса официально объявил его сын Келли Кристофер Амос во вторник.

"С глубоким сожалением сообщаю, что мой отец ушел", - гласит заявление, распространенное CNN. "Он был исключительно добрым человеком с золотым сердцем. Его любовь была ценна во всем мире. Многие фанаты видели в нем своего телепапу. Он прожил полную жизнь. Его наследие будет жить в его выдающихся актерских работах в телевидении и кино".

Джону Амосу было 84 года.

В прошлом году между детьми Амоса возникли разногласия по поводу его ухода, что стало известно, когда Шаннон Амос обратилась в правоохранительные органы с жалобой. Вскоре после этого она выразила свои чувства в социальных сетях, утверждая, что ее отец стал жертвой жестокого обращения с пожилыми людьми и финансовой эксплуатации.

Во время этого старик Амос выпустил заявление через своего пресс-секретаря, подтверждая свое хорошее здоровье и благополучие.

