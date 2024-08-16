Дочь бывшего премьер-министра Таксина избрана новым премьер-министром Таиланда

Паетонгтarn ранее была выдвинута правящей партией Пхю Ти, в основном контролируемой ее семьей, на эту должность. Теперь она готова заменить уходящего Премьер-министра Сретту Тависина, который был отстранен от должности Конституционным судом Таиланда в среду. Ни одна из других десяти партий в коалиции Пхю Ти не предложила альтернативу.

Это третий раз, когда член миллиардерской семьи Шинаватра находится у руля правительства в Бангкоке. Новый Премьер-министр выразила, что она "почетна и счастлива" в связи со своим избранием. "Я решила, что пришло время что-то сделать для страны и партии", - сказала Паетонгтarn. "Я действительно надеюсь вдохновить доверие у людей. Я надеюсь улучшить качество жизни и укрепить всех тайцев".

Политика Таиланда в течение двух десятилетий страдает от хронической нестабильности, с военными переворотами, уличными протестами и значимыми решениями суда. Это частично связано с длительной борьбой за власть между военными и королевским establishment против влияния семьи Шинаватра и других прогрессивных партий в стране.

Преждественник Паетонгтarn Сретта также близок к миллиардерской семье. Его обвиняли в нарушении общих этических принципов, назначив коррумпированного политика на пост министра. Иск против него был подан группой бывших сенаторов, назначенных последним военным руководством в Таиланде.

Консервативные сенаторы, Конституционный суд и военные также могут представлять угрозу для нового Премьер-министра: ее отец Таксин был отстранен военными в результате военного переворота в 2006 году и бежал в изгнание. Ее тетя Йинглак Шинаватра была отстранена от должности Конституционным судом в 2014 году, подобно недавнему отстранению Сретты.

На выборах, состоявшихся почти год назад, оппозиционная партия "Вперед" (MFP) получила больше всего мест в парламенте, но консервативные сенаторы помешали партии сформировать правительство. Конституционный суд распустил партию на прошлой неделе, что было осуждено западными правительствами как регресс демократии в Таиланде.

Партия была затем восстановлена под названием "Прачачон" (означающим "Люди"). Ее новый лидер Наттапонг Руангпаниявут сейчас стремится к смене власти на следующих выборах в 2027 году. Партия особенно популярна среди молодых избирателей и выступает за реформу закона о преступлениях против монархии, одного из самых строгих в мире.

Чтобы иметь шанс на следующих выборах, наблюдатели говорят, что Паетонгтarn придется дистанцироваться от влияния своего отца и оживить аiling экономику своей страны. "Все, чего хотят тайцы, - это преодолеть экономический кризис", - сказал юридический эксперт Принья Таеванарумиткул агентству новостей AFP. "Если она и ее правительство смогут сделать это хорошо, они и их партия смогут конкурировать с партией "Люди" на следующих выборах".

Комиссия все еще ждет обновлений о политической ситуации в стране после назначения Паетонгтarn Премьер-министром. Вызов Паетонгтarn заключается в дистанцировании себя от влияния своего отца и решении экономического кризиса, чтобы завоевать поддержку на предстоящих выборах.

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