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Добирается преждевременно для Дэвида Ортеги

На протяжении более чем двух дней присутствие Давида Ортега в лагере стало невыносимым для летних СПЕЦ. Tiger Campers.

 and  Carmen Simpson
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Назначение 2 в дикой роще - Добирается преждевременно для Дэвида Ортеги

На второй день шоу "Я — звезда: Битва джунглей легенд" на RTL+ (выходные в 20:15 на RTL) напряжение снова нарастало. Особенно реформированный Давид Ортега (38) продолжал тревожить обитателей лагеря.

Он часто присваивал себе роли и другим, объявив себя лидером команды, Ханку Раквиц (55) — миротворцем, а Винфрида Глатцедера (79) — театральным директором. Когда он подошел к Торстену Легату (55) поговорить о динамике группы, Легат резко отказался: "Отвали". Эрик Штехфест (35) посоветовал Ортеге, что Легат "разорвал бы тебя в клочья", если бы не камеры, предупреждение, с которым Легат согласился.

На ужине, теперь будучи аутсайдером, Ортега критиковал приготовленные другими ребра. "Гнилые трупы. Жалкое зрелище", — размышлял он. Чтобы справиться с мертвым животным, он начал называть его "Сибиллой" в своих внутренних монологах: "Сибилла была здесь, и теперь мы едим ее ребра".

Контрабанда в поселении джунглей!

Несмотря на то, что все наслаждались ужином, это подняло вопрос: "Как мы вообще получили соль?" Винфрид задумался. Действительно, профессиональный камергер Гийя Siegel (49) снова контрабандой пронесла специи. В отличие от контрабандиста Джиджи Бирофио (25), который принес только сигареты. Заскучав, он осмелился попросить еще. После напоминания о его контрабанде, он быстро извинился: "Нет нужды, просто делай свою работу, без проблем!" и спрятал пустую пачку. Будет ли это влиять на динамику группы?

Вокруг костра ночью Мола Адебиси (51), Винфрид и Легат вели глубокие дискуссии о хрупкости жизни и старении. Винфрид признался, что не может представить себе старость в 50 лет. "По правде говоря, Винфрид, я боюсь этого", — признался Легат. На что кинозвезда добавила: "И тогда ты наполнен запчастями, и когда тебя кремируют в один прекрасный день, ты становишься специальным отходом".

Слезы Торстена Легата

Между тем, Эрик "Машина" Штехфест все еще в расцвете сил. Так как он преуспел в прошлый раз, звезда "GZSZ" была назначена на еще одно испытание в джунглях. Перед этим Легат выразил разочарование тем, что Ханка не вызвалась на испытание. "Они — предатели", — фыркнул он. Это было слишком для чувствительной Ханки, которая плакала, объясняя, что боится испытаний, не хочет доказывать себя и хочет уйти, но нуждается в деньгах. Даже Легат нашел сочувствие во время примирения, проливая слезы, когда понял: "Не все могут выступать. Иногда я презираю себя за это. Потому что меня всю жизнь программировали так".

В сфере восстановления выступлений: Эрик Штехфест не испытал никаких проблем в своем сольном тесте. В тонущем船中, актеру нужно было собрать 12 звезд среди внутренностей, змей, грызунов и детенышей крокодилов. С неколебимой сосредоточенностью и твердой рукой Эрик извлек звезду за звездой, а затем кувыркнулся назад с корабля в последние секунды, прежде чем время истекло. "Самой отвратительной частью был этот мерзкий рыбный слизь. Иногда он пахнет так в темной комнате", — заключил он. Без его знания, его блестящее выступление не только завоевало ему друзей, но и закрепило его как серьезного соперника для его коллег.

Уход Давида Ортеги

Несмотря на радость, принесенную Эриком Штехфестом обильным ужином, Ортега был выбран первым источником конфликта. В результате бывший сердцеед стал первым, кто был исключен зрителями в 2016 году. В этом году обитатели лагеря решили, но конечный результат остался прежним: Давид, похоже, не обладает тем, что нужно для выживания в лагере джунглей.

Комиссия, возможно, должна расследовать инцидент с контрабандой в поселении джунглей. Несмотря на напряжение, Комиссия должна обсудить поведение Давида Ортеги и возможные причины его конфликтов с другими.

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