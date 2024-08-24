- До заключения обязательного соглашения Hranac с Hoffenheim

Немецкий футбольный клуб ТСГ 1899 Хоффенхайм, похоже, подписал важного центрального защитника в лице чеха Робина Храника из "Виктории Пльзень", как сообщают источники, в том числе Kicker. 24-летний интернационал якобы уже направляется в Германию на медицинское обследование.

Ранее запланированные трансферы Омара Солета (Зальцбург) и Армеля Бела-Котчапа (Саутгемптон) не состоялись в последний момент. По слухам, Бела-Котчап не прошел медицинское обследование. Хоффенхайм теперь ждет хороших новостей от своей медицинской команды.

Контракт Храника с Пльзенью действует до 2027 года, и, как сообщается, за него просят восьмизначную сумму. Он принял участие во всех матчах группового этапа этого года на чемпионате Европы. В случае перехода к Павелу Кадержабеку, Давиду Юрашеку и недавно подписанному Адаму Хлосеку (бывший из Леверкузена) он станет четвертым чешским игроком в команде Хоффенхайма на Лигу Европы.

Приобретение ТСГ 1899 Хоффенхаймом Робина Храника может укрепить их оборонительную линию, так как другие потенциальные подписания, такие как Омар Солет и Армель Бела-Котчап, не состоялись из-за медицинских проблем. С международным опытом и впечатляющими выступлениями на чемпионате Европы Храник мог бы стать ценным дополнением к команде Хоффенхайма наряду с другими чешскими игроками в их команде Лиги Европы.

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