До смерти Мэтью Перри специалисты выразили озабоченность по поводу нерегулируемой сферы терапии кетамином.

Перри неоднократно получал лекарства в день своей смерти, согласно офису прокурора США по Центральному округу Калифорнии, и вскрытие показало чрезвычайно высокий уровень кетамина в его организме, достаточно для общей анестезии.

Этот инцидент привлек внимание к сомнительным практикам назначения кетамина, галлюциногена с многолетней историей как анестетика. Он также широко известен своимиparty uses и недавними исследованиями в качестве потенциального лечения депрессии, ПТСР и хронической боли. Поскольку он уже находится в обращении, пациенты, ищущие облегчения, могут к нему получить доступ, иногда через кассы-only клиники с минимальным контролем.

Кетамин классифицируется Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США как препарат III, что указывает на умеренную вероятность физической или психической зависимости. Эта классификация накладывает ограничения на повторные назначения и требует регистрации в DEA и соблюдения определенных требований к выдаче и хранению.

Тем не менее, люди все еще находят способы злоупотреблять этим препаратом, в частности, комбинированные препараты и.Generic версии часто перераспределяются из их первоначальных медицинских целей.

Врачи имеют право назначать лекарства для целей, выходящих за рамки их первоначальных назначений, что называется "за пределами этикетки". Это назначение за пределами этикетки обычно представляет собой меньшинство назначений.

В случае с кетамином, назначение generic версии за пределами этикетки резко возросло из-за распространения кассовых-only бизнесов и растущей репутации кетамина как быстрого средства от различных заболеваний.

Доктор Джерард Санакора, директор Программы исследований депрессии Йеля, считает, что необходим больший контроль над медицинским использованием кетамина, но признает противоречия.

"Есть это противоречие, насколько строго вы должны ограничивать его, так как вы не хотите сделать его более трудным для людей, чтобы использовать его как анестетик, но, безусловно, нам нужна какая-то система для мониторинга его использования вне медицинских ситуаций", - сказал Санакора.

"Мы не знаем, сколько людей получают это лекарство. Мы не можем определить дозы, которые используются. У нас нет информации об неблагоприятных событиях".

Растущий бизнес кетамина

Официальные данные Национального опроса по употреблению наркотиков показывают, что использование кетамина по-прежнему редко, с примерно 2% взрослых, сообщающих о пожизненном использовании в 2023 году.

Тем не менее, согласно исследованию Epic Research 2023 года, количество рецептов кетамина в США увеличилось более чем на 500% с 2017 по 2022 год, при этом подавляющее большинство рецептов выписывалось для лечения боли.

Данные Epic охватывают только традиционные медицинские учреждения, использующие его систему медицинских записей, таким образом исключая небольшие кассы-only клиники.

Между тем, в США наблюдается рост в-живую клиник кетамина, согласно исследованиям, предлагающих внутривенные инфузии, инъекции или даже пероральные формы кетамина, такие как леденцы, для различных заболеваний. К 2023 году рынок клиник кетамина, как сообщается, превысил 3,4 миллиарда долларов, с ежегодным ростом, projeted на дополнительные 10% к 2030 году, согласно Grand View Research.

Увеличение числа телемедицинских провайдеров, начавших назначать терапию кетамина онлайн во время периода изоляции Covid-19, сегодня составляет почти половину рынка, как сообщается в Grand View.

В октябре 2023 года FDA выпустило предупреждение о растущем использовании комбинированного кетамина, включая леденцы, с указанием психических событий, повышенного артериального давления и депрессии дыхания как потенциальные опасности.

"Кетамин не одобрен FDA для лечения какого-либо психического расстройства, и дополнительные клинические исследования необходимы для тщательного изучения профиля пользы-риска и безопасных условий использования кетамина в лечении психических расстройств", - заявило FDA.

Доктор Стивен П. Коэн, профессор анестезиологии Северо-Западного университета Школы медицины Фeinberg, считает, что некоторые клиники кетамина приоритезируют прибыль над уходом за пациентами.

Коэн сказал, что эти клиники часто пропускают медицинские осмотры для пациентов, назначая дозы до 35-40 миллиграммов за раз, которые, по его опыту, могут быть субтерапевтическими. Клиники могут не отслеживать прогресс пациентов, и пациенты должны платить наличными за каждое лечение. "Это грустно. Это Дикий Запад", - сказал он.

Это резко контрастирует со строгими правилами FDA для использования эскетамина, производного кетамина, утвержденного для лечения депрессии, устойчивой к лечению, и доступного по рецепту.

Кетамин продвигается для борьбы с различными проблемами, такими как обсессивно-компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство и генерализованное тревожное расстройство, иногда до того, как существенные научные исследования поддержат эти применения. Согласно отчету об аутопсии, актер Перри использовал кетамин для борьбы с депрессией, но были признаки растущей зависимости от вещества. Офис прокурора США по Центральному округу Калифорнии раскрыл в пресс-релизе о обвинениях, связанных со смертью Перри, что врачи продолжали предоставлять ему лекарство, несмотря на то, что, по крайней мере, за неделю до этого им сообщили о его растущей зависимости от кетамина. Перри открыто говорил о своих проблемах с расстройством, связанным с злоупотреблением веществами.

Эксперты заявляют, что кетамин не вызывает физической зависимости, подобной опиоидам. Люди, которые прекращают регулярное использование, редко испытывают симптомы отмены.

"Вы живете в том, что я называю 'К-земли', 'кетамин-земли'. Возвращение к реальности может не быть приятным, но вы не испытаете физическую отмену, насколько я знаю. Некоторые люди могут сказать, что это психологически привыкает", - сказал доктор Джозеф Паламар, заместитель директора в отделе народонаселения Нью-Йоркского университета.

Паламар выражает озабоченность по поводу неконтролируемого использования препарата дома, особенно в свете ситуаций, подобных Перри: актер утонул в горячей части своего бассейна после приема больших доз препарата, согласно отчету об аутопсии.

"Это не самое вредное вещество, но оно может быть вредным при неправильном использовании", - сказал Паламар, который также является заместителем директора Национальной системы раннего предупреждения о наркотиках (NDEWS), ответственной за мониторинг ранних признаков наркотических эпидемий.

Паламар признает, что сложно собрать данные о смертельных случаях, связанных с кетамином, но слышал о хотя бы двух других случаях через коллег NDEWS.

"Даже если вы самый ответственный человек, кетамин - это рецептурное вещество, которое может быть опасным".

При обращении с этим веществом дома без надзора Паламар выражает опасения по поводу таких факторов, как приготовление пищи под воздействием и случайное вызванное им возгорание дома, или считать, что безопасно водить машину или гулять на улице, но потом попасть под машину.

"Все эти факторы, все эти поведенческие проблемы меня беспокоят, потому что это нерегулируемый препарат", - сказал он.

Несмотря на его потенциальные преимущества для лечения депрессии и ПТСР, неправильное использование кетамина может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Например, FDA выпустило предупреждение о комбинированном использовании кетамина из-за потенциальных опасностей, таких как психические расстройства, повышенное артериальное давление и депрессия дыхания.

Кроме того, неподконтрольное использование кетамина дома может привести к несчастным случаям, таким как пожары при приготовлении пищи, вождение в нетрезвом виде или даже несчастные случаи во время прогулки на улице. Эти риски для здоровья подчеркивают необходимость более строгого контроля и надзора за использованием кетамина, даже для несанкционированных целей.

