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До сих пор в Тюрингии было подано пять заявок на разрешение на выращивание каннабиса.

В Тюрингии, пять организаций подали заявки на выращивание каннабиса, но еще не получено одобрение от уполномоченного органа.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
В настоящее время Тюрингия не выдает разрешений на выращивание каннабиса организациям.
В настоящее время Тюрингия не выдает разрешений на выращивание каннабиса организациям.

- До сих пор в Тюрингии было подано пять заявок на разрешение на выращивание каннабиса.

В регионе Тюрингия пять организаций подали заявки на выращивание марихуаны. В их числе социальные клубы марихуаны из Арнштадта, Эрфурта, Йены, Веймара и района Хильдбургхаузен, что подтвердило Министерство инфраструктуры по запросу. В соответствии с решением кабинета министров, управление сельского хозяйства и сельских районов Йены несет ответственность за выдачу разрешений на выращивание марихуаны.

Управление должно принять решение по заявке в течение трех месяцев после получения всех необходимых сведений и документов. Первые разрешения планируется выдать к октябрю. По словам государственного представителя Ассоциации каннабиса Тюрингии, Фрайдемана Зёффинга, пять дополнительных клубов в штате в настоящее время работают над подачей подобных заявок.

Руководство по некоммерческому личному выращиванию марихуаны в ассоциациях вступят в силу 1 июля этого года. Однако это зависит от официального разрешения и государственного надзора. Управление сельского хозяйства и сельских районов Йены также несет ответственность за соблюдение и наказание за нарушения, связанные с ассоциациями по выращиванию.

Одним из условий для ассоциаций по выращиванию является доказательство того, что они будут распространять марихуану с ограниченным содержанием ТГК только среди взрослых членов. ТГК - это психоактивный элемент, содержащийся в растении конопли. Клубы также должны назначить обученного представителя для профилактики зависимости.

Пять организаций в Тюрингии стремятся выращивать коноплю, в частности, марихуану, так как их заявки поданы в Управление сельского хозяйства и сельских районов Йены. Содержание ТГК в марихуане, распространяемой этими клубами, будет строго регулироваться из-за ее психоактивных эффектов.

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