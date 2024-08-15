- До сих пор одобрено 4600 заявок на премию на ремонт в Тюрингии

На руках, стиральные машины, или посудомоечные машины - спрос на национальную субсидию для ремонта электроприборов остается высоким в Тюрингии. С момента нового выпуска государственного бонуса на ремонт в середине мая поступило более 6200 заявок, сообщило Министерство окружающей среды. Около 4600 из них были одобрены, и уже выплачено около 350 000 евро на финансовую поддержку ремонта электронных устройств.

Продвижение экологической и финансовой осведомленности

Фонды бонуса теперь увеличены на 300 000 евро до 800 000 евро, сообщается. Это должно хватить до конца года. "Наш бонус - важный стимул для большего права на ремонт и финансовой поддержки по всей стране", - подчеркнул министр окружающей среды Бернхард Штенгеле (Зеленые). Жители Тюрингии имеют много электронных отходов и таким образом экономят свои кошельки и окружающую среду.

За три года, с момента запуска программы в 2021 году, поступило около 30 000 заявок, согласно министерству. Половина стоимости ремонта - до максимальной суммы в 100 евро на жителя Тюрингии в год - покрывается, в среднем в настоящее время выплачивается около 75 евро. В основном ремонтируются сломанные телефоны, стиральные машины и кофеварки, а также посудомоечные машины и печи. Реже ремонтируются старые устройства, такие как магнитофоны или кухонные приборы ГДР. Бонус на ремонт особенно популярен в Эрфурте, Йене и районе Заальфельд-Рудольштадт.

400 тонн меньше электронных отходов**

Продолжение этого года предварялось исследованием Института надежности и микроинтеграции Фраунгофера (IZM) в Берлине. Согласно этому исследованию, бонус генерировал почти 5,5 миллиона евро общего оборота на рынке ремонта - около 2,3 миллиона евро из которых были поддержаны в последние годы. Ремонты выполнялись наполовину специализированными торговцами, четвертью мастерскими и иногда в ремонтных кафе.

Более трети пользователей заявили, что не стали бы выполнять ремонт без бонуса. Согласно исследованию, это привело к экономии около 3000 тонн CO2 и избежанию почти 400 тонн электронных отходов.

Увеличение фондов бонуса на ремонт позволяет продолжить программу, поддерживая ремонт приборов, таких как стиральные машины и посудомоечные машины. С бонусом жители Тюрингии отремонтировали более 4600 приборов, сэкономив как свои кошельки, так и окружающую среду от примерно 400 тонн электронных отходов.

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