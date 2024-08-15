До сих пор можно предотвратить лесные пожары на Ближнем Востоке?

После убийства главы международного отдела ХАМАС в Тегеране Иран угрожает ответным ударом по Израилю. Теперь есть новая надежда на деэскалацию в конфликте на Ближнем Востоке. Начались переговоры о прекращении огня в Катаре. Перед переговорами посредники призывают все стороны, вовлеченные в конфликт.

Перед потенциально решающим раундом переговоров по достижению прекращения огня в войне в Газе между Израилем и исламистской организацией ХАМАС посредники выступили с последним призывом ко всем сторонам на Ближнем Востоке. "Ни одна из сторон в регионе не должна предпринимать шагов, которые могут подорвать усилия по достижению соглашения", - заявил Госдепартамент США после телефонного разговора между госсекретарем Антоном Блинкеном и его катарским коллегой Мохаммедом бен Абдельрахманом Аль Тани. Прорыв на сегодняшних переговорах в столице Катара Дохе мог бы предотвратить ответный удар Ирана и его партнеров против Израиля и тем самым предотвратить распространение войны далеко за пределы сектора Газа.

"Сегодня будет важный день. Мы хотим достичь прекращения огня", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер накануне переговоров. "Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы хотим, чтобы заложники вернулись домой, в том числе американские заложники. Мы хотим, чтобы больше гуманитарной помощи поступало в сектор Газа. И мы считаем, что это соглашение поможет снизить tensions в регионе". Израиль и ХАМАС не ведут прямые переговоры, поэтому США, Катар и Египет выступают в роли посредников.

Переговоры в Дохе считаются решающими для достижения прекращения огня и обмена заложниками, удерживаемыми ХАМАС, на palestinianских заключенных в израильских тюрьмах после более чем десяти месяцев войны. Бывший президент США Дональд Трамп, как сообщается, говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху накануне об соглашении о прекращении огня и освобождении заложников, сообщает Axios со ссылкой на два осведомленных источника в США. Содержание звонка не разглашалось.

Сирены воздушной тревоги опять звучат на северной границе Израиля

Израильские СМИ сообщают, что представители администрации президента США Джо Байдена также говорили с несколькими израильскими представителями, в том числе с министром обороны Йоавом Галатом, накануне. Они подчеркнули важность достижения соглашения, которое также могло бы предотвратить эскалацию конфликта с Ираном и его союзниками. С тех пор, как две недели назад был убит важный представитель ливанской шиитской организации "Хезболла" и глава международного отдела ХАМАС в столице Ирана Тегеране, опасаются атаки Ирана и его союзников против Израиля.

Между тем, взаимные обстрелы между Израилем и "Хезболлой" продолжаются вдоль границы между двумя странами. Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что трое человек погибли в результате израильских атак на районы возле границы. Армия Израиля заявила, что атаковала военные структуры организации в южном Ливане после атак "Хезболлы". Двое "террористов Хезболлы" были "уничтожены". Ни одна из сторон не смогла независимо подтвердить эти заявления.

Даже за несколько часов до начала переговоров в Газе сирены опять завыли на севере Израиля на границе с Ливаном, сообщила армия Израиля ночью. "Хезболла" заявила, что действует в solidarity с ХАМАС в Газе. Оба являются союзниками Ирана. Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были проинформированы своими национальными командами безопасности о развитии событий на Ближнем Востоке.

В то время как армия Израиля находится на высоком уровне боеготовности уже несколько дней, союзник США существенно усилил свое военное присутствие в регионе. США, как и Израиль, считаются главным врагом Ирана. Между тем, госсекретарь США Антони Блинкен, как сообщается, spoke с египетским коллегой Самехом Шукри, поблагодарив Египет за его "решительные усилия" по достижению соглашения в Газе.

ХАМАС отказался участвовать в новом раунде переговоров и планирует получить информацию о обсуждаемых пунктах позже. Арабский официальный представитель told "The Times of Israel", что представители ХАМАС все равно не находились бы в одной комнате с израильской делегацией. Формат "в основном такой же", как и в предыдущих раундах переговоров, сказал официальный представитель. Сообщается, что директор ЦРУ Уильям Бернс, премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдельрахман Аль Тани и начальник разведки Египта Аббас Каamel будут в Дохе. Израильскую делегацию, как ожидается, возглавят директор Моссада Давид Бар-Ной и начальник Шин Бет Ронен Бар. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху утвердил отъезд израильской делегации в Доху и их мандат на переговоры, но не предоставил дополнительных подробностей.

Что дадут переговоры в Дохе, остается неясным. В последние месяцы надежды на прорыв появлялись и таяли несколько раз. В последнее время переговоры продвинулись мало. Нетаньяху опроверг обвинения в том, что он установил новые условия и заблокировал сделку. В свою очередь, он обвинил ХАМАС в предъявлении новых требований. Нетаньяху стремится военным путем ликвидировать ХАМАС в секторе Газа и гарантировать, что он не сможет управлять прибрежным регионом, который блокируется Израилем уже много лет.

Госдепартамент США после телефонного разговора между госсекретарем Антоном Блинкеном и Мохаммедом бен Абдельрахманом Аль Тани выступил с последним призывом перед переговорами, заявив: "Ни одна из сторон в регионе не должна предпринимать шагов, которые могут подорвать усилия по достижению соглашения". Следующие переговоры в Дохе считаются решающими для достижения прекращения огня и обмена заложниками между Израилем и ХАМАС.

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