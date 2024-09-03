Выбор амбулаторного лечения вместо госпитализации - До реструктуризации KMG-Clinic в Бад-Франкенхаузен

Клиники KMG в Северной Тюрингии планируют перенести местонахождение в Бад-Франкенхаузен (район Кифхойзер). Внутреннее лечение в больнице Маниске, как объявили администраторы частной клиники, должно завершиться к июню 2025 года. Уменьшение числа пациентов и ограниченный спектр услуг сделали внутреннее лечение на этом сайте ненадежным. Часть больницы по-прежнему пустует.

Здание планируется преобразовать в амбулаторный центр здравоохранения, также доступный для общей практики для малоинвазивных операций. Скорая помощь будет перенесена в современные помещения на территории.

Как заявила министр здравоохранения Тюрингии Хайке Вернер (Левые), большинство пациентов уже лечатся амбулаторно в этом месте. Есть Медицинский центр (MVZ) с семью отдельными врачебными практиками. В прошлом году они обслужили около 23 000 человек и провели 4 200 амбулаторных операций. Однако только 2 500 пациентов потребовали внутреннего лечения. Низкое число пациентов и невозможность проводить сложные операции и хирургии отталкивают медицинских работников от этого места, как объяснили администраторы клиники.

Вернер описала управление KMG Clinics как проактивно и ответственно подходящее к этой ситуации, гарантируя осторожность и дальновидность для сохранения и укрепления медицинского центра в Бад-Франкенхаузене.

KMG продолжает работать в больницах поблизости в Зондерсхаузене и Зоммерда, Тюрингия. В Зоммерда в настоящее время строится новое здание, финансируемое государством. Через эти места будут поддерживаться региональные внутренние услуги, как заявила Вернер.

Примерно 140 сотрудников работают в месте нахождения в Бад-Франкенхаузене. Большинство сотрудников могут быть предложены для дальнейшей занятости в сайтах Зоммерда и Зондерсхаузена, как объяснила KMG Clinics.

В 2019 году KMG, базирующаяся в Бранденбурге, приобрела больницы в Бад-Франкенхаузене, Зондерсхаузене и Зоммерда после банкротства предыдущего оператора DRK из-за финансовой нестабильности клиники Маниске.

Недавнее закрытие частной клиники Штернбах в Шлайце (район Заале-Орла) из-за банкротства вызвало волнение в Тюрингии. Медицинская ассоциация штата призывает новые идеи для небольших сельских больниц, сталкивающихся с экономическими проблемами.

Другие медицинские работники могут найти возможности в Медицинском центре в Бад-Франкенхаузене, где наблюдается высокое число амбулаторных посещений и операций, несмотря на низкий спрос на внутреннее лечение. Понимая сдвиг фокуса KMG Health Facilities на амбулаторные услуги, другие поставщики медицинских услуг могут рассмотреть возможность выравнивания своих практик с этой тенденцией в регионе.

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