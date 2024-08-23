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Федеральные земли ГерманииНовостиДождь

До конца недели ожидайте ливень и сильные ливни, а затем ярко солнечное воскресенье.

В конце этой недели в Северном Рейне-Вестфалии ожидаются значительные осадки и штормовая погода. Но к воскресенью должно немного стабилизироваться.

 and  Anne Legman
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Как ожидалось, Северный Рейн-Вестфалия к концу недели испытает существенное количество осадков.
Как ожидалось, Северный Рейн-Вестфалия к концу недели испытает существенное количество осадков.

- До конца недели ожидайте ливень и сильные ливни, а затем ярко солнечное воскресенье.

Жителям Северного Рейна-Вестфалии следует подготовиться к ливням и грозовым дождям ближе к концу недели. По данным немецкого метеорологического Dienst (DWD) на их веб-сайте, уже к 13:00 в пятницу небо будет затянуто облаками с эпизодическими дождями. Максимальная температура составит 22-26 градусов по Цельсию. Кроме того, ожидаются умеренные до сильных ветры с порывами и в некоторых районах ветры могут быть штормовыми. В субботу Северный Рейн-Вестфалия будет иметь ясное небо утром, но к вечеру ожидаются дожди и грозы, иногда с сильным дождем и градом. Термометр поднимется до максимума 27-31 градусов по Цельсию. Будет умеренный ветер, но во время дождя и грозы могут наблюдаться порывы ураганной силы.

В воскресенье погода снова будет облачной. Ожидается, что дождей не будет. Температура упадет до максимума 19-21 градусов по Цельсию. В целом, будет довольно ветрено.

Несмотря на ясное небо утром, в Северном Рейне-Вестфалии ожидаются дожди и грозы с сильным дождем и градом к вечеру субботы. В отличие от этого, воскресенье ожидается облачным без дождей.

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