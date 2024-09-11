- До дебюта в BVB Гвирасси испытывает длительное отсутствие из-за многонедельной травмы Рейны.

Нападающий Сэм Хорихане готов дебютировать за «Боруссию Дортмунд». Недавнее приобретение, скорее всего, будет включено в состав на матч в пятницу (20:30 по DAZN) против «1. FC Хайденхайм», как заявил главный тренер «Боруссии» Нури Шахин на пресс-конференции в среду. «Он производит сильное впечатление на тренировках. Он полностью отдается делу. Посмотрим, будет ли он в стартовом составе или в запасе. У нас еще две тренировки», - сказал 36-летний тренер.

Однако форвард Джо Рейна выбыл на несколько недель из-за травмы мышц. Травму он получил во время выступления за сборную США, сообщил Шахин. Кроме того, Нико Шлоттербек, игрок национальной футбольной команды, отбывает дисквалификацию. Вероятно, Рами Бенсебаини займет его место на левом фланге трехсторонней защиты. «Я высоко ценю этого игрока», - прокомментировал Шахин Бенсебаини. «Он доказал свою состоятельность. Теперь мы надеемся, что он сможет сохранить стабильную форму в «Боруссии Дортмунд».

Шахин высоко оценивает «Хайденхайм», который приезжает в гости как лидер таблицы. «Я считаю, что они очень талантливы», - сказал тренер о команде Франка Шмидта. «Это хорошо организованная команда, которая не боится защищаться. Они играют в свой футбол». Конечно, они стремятся заработать все три очка на выезде.

«Боруссия Дортмунд» и Сэм Хорихане, скорее всего, встретятся с «1. FC Хайденхайм», как заявил менеджер команды Нури Шахин. Несмотря на отсутствие Джо Рейны из-за травмы и дисквалификацию Нико Шлоттербека, «Боруссия Дортмунд» и Рами Бенсебаини могут составить измененный состав защиты.

Читайте также: