- Длительное задержка получения гражданства путем натурализации

Недавний Закон об иммиграции привел к резкому росту заявок на получение немецкого гражданства, что привело к длительным срокам ожидания во многих муниципалитетах. Например, все назначения в Кёльне уже забронированы до конца года, а обработка заявлений на натурализацию возобновится только с сентября, как сообщается. Чтобы справиться с таким потоком, штат отдела натурализации Иммиграционного офиса в Кёльне планируется увеличить с 30 до 90 человек к концу года.

Спикер города сообщил агентству ДПА, что они получили огромное количество заявлений о заинтересованности, запросов и даже заявлений на натурализацию в десятках тысяч, что теоретически могло бы заполнить все слоты назначений на 2025 год, если бы они были обработаны немедленно. В прошлом году в Кёльне было натурализовано 3800 человек, и они ожидают около 10 000 заявлений на натурализацию в будущем.

В Билефельде с начала 2024 года было подано более 1500 заявлений на натурализацию - цифра, превышающая годовой показатель 2023 года в 2000 человек. Среднее время обработки заявления составляет примерно 1,5 года. Билефельд в настоящее время тестирует введение онлайн-системы подачи заявлений на натурализацию. Однако текущие меры считаются недостаточными, и рассматривается возможность увеличения штата.

Сроки обработки заявлений на натурализацию также зависят от других органов власти

Количество заявлений на натурализацию существенно возросло также в Дюссельдорфе и Эссене. В Эссене период ожидания назначений на консультации или выдачу сертификатов составляет восемь месяцев. Однако заявления на натурализацию теперь можно подать онлайн без предварительной консультации, как сообщается.

В Дюссельдорфе период ожидания назначений сильно варьируется, а общее время обработки также зависит от времени, затрачиваемого другими вовлеченными органами власти, отметила спикер. "Отдел миграции и интеграции не имеет контроля над временем обработки вовлеченных органов власти".

В Дортмунде в первом полугодии 2024 года было натурализовано около 1700 человек. При этом было получено около 10 000 заявлений на натурализацию, и ожидается похожее количество во втором полугодии. Назначения на личные консультации могут ждать до девяти месяцев, сказал представитель. Штат отдела натурализации уже был удвоен до около 25 человек с 2021 года. Планируется дополнительная потребность в 10 полноценных позициях к 2025 году.

Критика по поводу короткого уведомления

Новый Закон об иммиграции, введенный коалицией "синих-желтых-зеленых" 27 июня, предоставляет право на натурализацию после пяти лет при соблюдении необходимых условий вместо прежних восьми лет. Иностранцы могут получить немецкое гражданство через три года при наличии особых достижений в интеграции. Условия для более быстрой натурализации включают академические или профессиональные достижения, хорошие языковые навыки или волонтерскую работу. Кроме того, обычно разрешается двойное гражданство, известное как множественное гражданство.

Глава Иммиграционного офиса Кёльна Кристина Бёк критиковала трехмесячный промежуток между объявлением и введением закона. "Мы неоднократно советовали федеральному правительству вместе с другими муниципалитетами, что нам нужно достаточно времени для натурализации многих людей ежегодно", - сказала Бёк. "Мы чувствуем пренебрежение со стороны федерального правительства из-за такого внезапного введения".

В ответ на рост заявлений на натурализацию город Билефельд рассматривает возможность увеличения штата в своем отделе натурализации для управления высоким спросом. Это соответствует тенденции, наблюдаемой в других городах, таких как Кёльн, Дюссельдорф и Эссен, где количество заявлений существенно возросло.

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