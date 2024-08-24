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Длинная ночь музеев показывает "Скрытые знания Берлина"

Участники имеют возможность принять участие в приблизительно 750 мероприятиях с одним билетом во время Длинной ночи музеев. MAIN-FOCUS этого года — загадки ип настоящие.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
В этом году Ночь музеев в Берлине посвящена теме 'Сокрытые истины Берлина'.
В этом году Ночь музеев в Берлине посвящена теме 'Сокрытые истины Берлина'.

- Длинная ночь музеев показывает "Скрытые знания Берлина"

Сегодня вечером в 6 часов начинается "Длинная ночь музеев" под темой "Берлинские тайны". Около 750 событий в 75 различных местах, организованных Kulturprojekte Berlin, откроют для вас загадочные секреты города. Веселье продлится до 2 часов ночи в воскресенье, где вы сможете увидеть "таинственные, пугающие и даже провокационные артефакты".

Заплатите 18 евро (или всего 12 евро, если вы на бюджете) и получите доступ к различным выставкам, мастер-классам, экскурсиям или танцевальным вечеринкам. Некоторые места даже откроют свои обычно закрытые тайные помещения.

Погрузитесь в музыкальную историю привидений в руинах аудиториума Берлинского исторического медицинского музея Charité или исследуйте менее известную сторону знаменитого американского художника Энди Уорхола (1928-1987) в Новой национальной галерее.

После "Длинной ночи музеев" вы можете использовать свободное время, чтобы расслабиться и поразмышлять над открытиями дня. Или же на следующий день вы можете посетить свои любимые места снова для более глубокого изучения.

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