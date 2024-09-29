Для зрителей открывается восстановленный сказочный поезд короля Людовика II.

Баварский король Людвиг II, известный своими iconic замками, также имел пристрастие к роскошным путешествиям. В 1860-х годах он приказал перестроить королевский поезд Баварии, на этот раз в стиле французского барокко. Остатки роскошных салонных и террасных вагонов сохранились и могут быть полюбоваться в музее DB в Нюрнберге. В настоящее время эксперты усердно работают над сохранением и реставрацией этих ценных реликвий, представленных во время реставрации.

Недавние ремонтные работы включали бережное удаление слоев грязи с помощью специализированных пенных чистящих средств с инкрустированных золотом украшений на вагонах. Поврежденная обивка, от кресел до даже сидений туалета, была усилена, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение из-за дыр от моли или изношенных участков. Эксперты сейчас используют деликатные щетки, чтобы аккуратно закрасить любые дефекты на мебели и внешнем виде поезда, стремясь сохранить оригинальный шарм, одновременно устраняя необходимые ремонты.

По словам Юлии Рихтер, эксперта по реставрации в музее DB, цель заключается в сохранении сути, минимизируя любое возможное вмешательство. Конечный результат должен сохранить старинный вид, отражающий историческую ценность вагонов. Завершение проекта ожидается в ближайшие дни.

"Катающийся дворец мечты"

Салонный вагон Людвига II носил название "Версаль на колесах", согласно эксперту музея Штефану Эбенфельду. Королевский поезд был роскошным делом, состоящим из восьми вагонов, покрашенных баварским синим цветом, четыре из которых служили для королевской свиты, персонала, кухни и багажа.

При создании салонного вагона Людвиг II вдохновлялся своим уважаемым предшественником, королем Луи XIV Франции, уточняет Эбенфельд. Однако стоит отметить, что стилевые ссылки уже были устаревшими в то время. Пристрастие Людвига II к уходу в романтические фантазии заработало ему зловещее прозвище "Безумный король".

Салонные и террасные вагоны были переданы в музей в Нюрнберге после отмены монархии. Во время Второй мировой войны бомба нанесла ущерб зданию музея, вспоминает Рихтер. После взрыва мародеры похитили картины, мебель и, казалось бы, ценные вещи из салонного вагона. В 1950-х годах интерьеры были тщательно восстановлены с использованием исторических чертежей и эскизов, сообщает эксперт. К сожалению, подлинные реликвии были утеряны впоследствии.

Баварский королевский поезд, чудо 1860-х годов, был спроектирован с французским барокко, отражающим восхищение Людвига II роскошью. Посетители все еще могут насладиться оригинальным шармом салонных и террасных вагонов в музее DB в Нюрнберге, который находится в сердце Баварии.

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