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Для вакцинации требуется показания: руководителя РКИ вызвали

Административный суд в Оснабрюке рассматривает жалобу непривитой сиделки из больницы в Квакенбрюке. Она оспаривает, что Закон о коронавирусной защите нарушает конституционные права.

 and  Viktoria Klein
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Разногласия относительно обязательной вакцинации COVID-19 в сфере здравоохранения в настоящее время...
Разногласия относительно обязательной вакцинации COVID-19 в сфере здравоохранения в настоящее время решаются Административным судом Оснабрука.

- Для вакцинации требуется показания: руководителя РКИ вызвали

В административном суде Оснабрюка во вторник будет рассмотрено обоснование введения обязательной вакцинации от COVID-19 для работников здравоохранения. В качестве свидетеля будет вызван доктор Ларс Шайде, возглавлявший команду по борьбе с COVID-19 в Институте Роберта Коха (RKI) в 2022 году. Его спросят об интерпретации определенных разделов якобы существующих в RKI руководств, которые определяют, как должна оцениваться ситуация с COVID-19.

Разбирательство связано с женщиной, которая работала санитаркой в больнице в Квакенбрюке в 2022 году. Она подала в суд на округ Оснабрюк, который запретил ей работать в больнице с 7 ноября 2022 года в соответствии с действующим Законом о защите от инфекций. Этот запрет должен был истечь 31 декабря 2022 года. Она не предоставила доказательств вакцинации, выздоровления от COVID-19 или медицинского освобождения. Приговор ожидается во вторник.

В марте 2022 года Федеральный конституционный суд признал обязательную вакцинацию работников здравоохранения законной. Однако истец утверждает, что уже тогда было известно, что вакцина от COVID-19 не предотвращает инфекции. Это подтверждается рассекреченными протоколами RKI, обнародованными весной того же года.

В марте 2024 года независимое онлайн-издание "Мультиполяр" опубликовало частично цензурированные протоколы кризисной команды RKI за период с января 2020 года по апрель 2021 года. После спекуляций об внешнем манипулировании оценкой риска RKI институт eventually released most of these protocols in their unedited form. Оставшиеся протоколы заседаний команды, которые закончились в июле 2023 года, будут опубликованы как можно скорее, как заявил RKI.

Женщина, находящаяся в центре этого разбирательства, является санитаркой. Округ Оснабрюк, где находится суд, запретил работать в сфере здравоохранения нескольким женщинам, в том числе истцу, за несоответствие обязательной вакцинации в 2022 году.

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