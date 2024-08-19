Для тех, кто поддерживает Хиллари Клинтон, ее речь в Национальном Конгрессе служит возрождением возможности проложить очередную историческую веху

Леа Дaughtry, недавняя CEO конвенции, на которой Клинтон получила номинацию демократов, присутствовала на вечеринке по случаю выборов Клинтон с деталями персонала для обсуждения в ближайшие дни. После результатов выборов она провела три дня в постели, прежде чем подготовиться к борьбе впереди.

Восемь лет спустя Клинтон вновь выступит на Национальной демократической конвенции, на этот раз поддержав вице-президента Камалу Харрис, вторую женщину, получившую номинацию от одной из основных партий.

Дaughtry оптимистично смотрит на потенциал Харрис превзойти бар, установленный в 2016 году, заявив: "У нас есть шанс как женщин сделать то, чего мы не смогли сделать в 2016 году, и толкнуть ее через финишную черту".

Для многих демократов, мечтавших о исторической победе Клинтон в 2016 году, возвышение Харрис вызывает и волнение, и еще один шанс создать историю. Участие Клинтон в конвенции - первое личное событие с ее собственной в 2016 году - символизирует это двоякость.

Сесилия Ричардс, бывший президент Планетарийного родительства, считает, что Клинтон будет сосредоточена на будущем, сравнивая ее с матерью, которая не зацикливается на прошлых ошибках.

Как и многие демократы, Клинтон выражает энтузиазм в отношении кандидатуры Харрис и полностью посвящена ее успеху, как сказал источник, знакомый с ее мыслями. Источник заявил, что речь Клинтон будет излучать позитив и признавать избирательный импульс, созданный Харрис. Кроме того, Клинтон предупредит демократов о долгом пути до дня выборов, отметив знакомую тактику Республиканской партии.

Клинтон также планирует затронуть непробиваемый стеклянный потолок, который она едва смогла треснуть.

Источник заявил: "Она будет говорить о многих трещинах, которые были сделаны в стеклянном потолке, но она также комментирует то, что она видит после того, как стекло будет разбито - когда Харрис этого добьется".

Клинтон поддерживает контакт с кампанией Харрис и беседовала с вице-президентом за кулисами похорон представителя Шейлы Джексон Ли в этом месяце о прогрессе кампании, по словам источника.

При выступлении на конвенции Клинтон будет выполнять несколько ролей, сказала Келли Дитмар, директор по исследованиям в Центре американских женщин и политики в Ратгерсе, Кемден. Она выступает в качестве видной фигуры партии и как единственная другая женщина, выдвинувшаяся против Трампа на общих выборах.

"Я считаю, что у нее есть уникальный опыт как женщины, баллотирующейся против него", - заявила Дитмар. "Я не знаю, насколько она затронет это в своей речи, но это еще одна важная роль, которую она играет для Харрис".

В интервью сторонники кампании Клинтон, которые теперь поддерживают Харрис, хвалят кампанию вице-президента за создание избирательного ажиотажа. Одновременно они утверждают, что кампания Клинтон способствовала сдвигу в восприятии президентских номинаций. Она, наряду с политиками, такими как представитель Ширли Чизхолм, которая в 1972 году стала первой чернокожей женщиной, выдвинувшейся на номинацию демократов, заложила основу для Харрис, как они утверждают.

"Я не вижу это как передачу эстафеты или передачу факела", - сказал Рэнди Вайнгартен, президент Американской федерации учителей. "Я вижу, как Хиллари Клинтон создает и культивирует поле. Это то, что я вижу как самый большой дар Клинтон Камале Харрис".

Что произошло?

Хотя tanto HRH и Харрис сталкиваются с Трампом как с противником, их обстоятельства значительно различаются. Клинтон уже находилась в национальном свете более двух десятилетий к тому времени, когда она получила номинацию в 2016 году - как первая леди президента, погрязшего в скандале; сенатор от Нью-Йорка; кандидат в президенты демократов в 2008 году; и государственный секретарь при Обаме. Она преодолевала нападки Республиканской партии, слушания в Конгрессе и расследования своего использования частного сервера электронной почты в Госдепартаменте на протяжении всего своего пути.

Что касается Харрис, то, хотя у нее есть значительный опыт в политике Калифорнии и как вице-президента, она все еще знакомит себя с нацией. Кампания Трампа использует эту усеченную кампанию для создания нарратива вокруг Харрис.

"Хиллари Клинтон воспринималась избирателями как символ опыта и стабильности, и она была известна многим в искаженном виде", - отметила демократический опросник Селенда Лейк. "Харрис, однако, представляет собой перемены".

На протяжении лет Клинтон размышляла над выборами 2016 года, на которых она получила почти 3 миллиона голосов больше, чем Трамп, но все же проиграла в коллегии выборщиков из-за узких поражений в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. Клинтон также победила Трампа среди женщин с перевесом в 13 процентов, в то время как Трамп лидировал среди белых женщин с перевесом в 9 процентов, согласно exit polls CNN.

В своей книге 2017 года "Что произошло" Клинтон признала ошибки, такие как обозначение половины supporters Трампа как расистов и использование частного сервера электронной почты, которое спровоцировало политически вредное федеральное расследование, которое тогдашний директор ФБР Джеймс Коми возобновил всего за несколько дней до выборов. Однако расследование не привело к обвинениям.

С 2016 года Клинтон и Трамп продолжали обмениваться колкостями через интервью, речи и сообщения в социальных сетях. Клинтон критиковала попытки Трампа представить аборты как вопрос на уровне штата и пыталась поддержать Байдена во время кампании перед его отзывом в прошлом месяце. Трамп, в свою очередь, неоднократно призывал к заключению Клинтон в тюрьму во время кампании 2020 года, хотя позже заявлял, что не делал этого.

"Хиллари Клинтон - неудачница, которая не может смириться со своим унизительным поражением от президента Трампа из-за своего синдрома Трампа и того факта, что она не может преодолеть этот деморализующий результат", - заявил Стивен Чунг, спикер кампании Трампа.

Клинтон, возможно, в основном сосредоточится на выборах 2024 года, но выборы 2016 года служат ценным уроком для демократов.

По словам мэра Олбани Кэти Шиihan, "Она, вероятно, та, кто может подчеркнуть важность голосования каждого, учитывая то, что произошло в 2016 году, когда огромное количество людей не голосовали".

К предупреждениям Клинтон во время своей кампании 2016 года последовали реальные события. Она и сторонники права на аборты предсказывали, что Трамп назначит судей Верховного суда, которые отменят «Роу против Уэйда»; суд, с тремя судьями, назначенными Трампом, выполнил это предсказание в решении «Доббс» в 2022 году. Кроме того, Клинтон предупреждала о росте альт-правых еще в августе 2016 года, что четыре года спустя нашло отражение в воздействии групп, подобных «Гордым парням», на штурм Капитолия США 6 января 2021 года.

Всплеск политической активности

Выборы 2016 года спровоцировали рост участия женщин в политике, подстегнутый их разочарованием из-за неудачи в избрании первой женщины-президента против Трампа, который прославился своими заявлениями о сексуальных домогательствах на записи «Access Hollywood», выпущенной за месяц до выборов.

Инаугурация Трампа спровоцировала глобальные протесты «Марш женщин» и инициировала создание групп, подобных «Красное вино и синие», чтобы использовать эту энергию для участия в выборах 2018 года, где рекордное количество женщин баллотировались и были избраны в Конгресс.

Организация EMILY's List, поддерживающая женщин-политиков, выступающих за право на аборты, столкнулась с значительным ростом интереса, когда перед выборами 2018 года 42 000 женщин выразили желание баллотироваться на выборах, в отличие от почти 1000 женщин, обратившихся за помощью во время избирательного цикла 2016 года.

Кристина Рейнольдс, исполнительный директор EMILY's List, была уверена, что США скоро изберут женщину-президента, наблюдая за такой активностью.

«Я знаю, что женщины могут победить на выборах, и знаю, что Америка будет избирать женщин, потому что они продолжают это делать», – сказала она.

В 2020 году несколько высокопоставленных демократов-женщин выдвинули свою кандидатуру на пост президента, в том числе Харрис. Хотя ни одна из них не победила в итоге, выбор Харрис в качестве кандидата в вице-президенты укрепил ее перспективы, которые материализовались быстрее, чем многие ожидали.

Леа Дaughtry, во время своих бесед с Клинтон после выборов 2016 года, вероятно, говорила о роли политики в будущем, учитывая опыт Клинтон как политической фигуры.

Сесилия Ричардс, говоря о фокусе Хиллари Клинтон на будущее, сравнила ее с матерью, которая преодолевает прошлые ошибки и сосредоточивается на создании возможностей, что подчеркивает влияние политики на формирование будущего.

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