Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФДП

Для создания более быстрых условий возвращения и ускоренных процедур.

После нападения в Солитгене ландрат Северный Рейн-Вестфалия собирается на внеочередное заседание. Лидер ФДП выступает за существенные реvisionи в беженском законодательстве, даже на уровне земли.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Геннинг Хёнэ, руководитель фракции FDP в ландяртаге, потребовал настоящих и существенных изменений...
Геннинг Хёнэ, руководитель фракции FDP в ландяртаге, потребовал настоящих и существенных изменений в Федеральном ведомстве для иностранцев во время особой сессии в ландяртаге.

- Для создания более быстрых условий возвращения и ускоренных процедур.

После подозрительной исламистской атаки в Солingen, в результате которой погибли трое человек, лидер фракции FDP в ландтаге Геннинг Хёне выступает за ужесточение мер по депортации. "Мы должны чаще использовать инструмент содержания под стражей для депортации", - заявил Хёне на специальном заседании ландтага, предложив построить дополнительный центр содержания под стражей для депортации в Северном Рейне-Вестфалии, предпочтительно рядом с аэропортом Дюссельдорфа.

Хёне также поднял вопрос о возможной централизации 54 местных иммиграционных органов. Это могло бы быть достигнуто путем создания пяти центров возвращения вблизи центральных иммиграционных органов. По мнению Хёне, individuals с низкими шансами на пребывание больше не должны направляться напрямую в муниципалитеты. Кроме того, он подчеркнул необходимость ускорения процедур в административных судах.

По словам Хёне, Северный Рейн-Вестфалия также должна внести свой вклад в положительные изменения на федеральном уровне. "Нам нужны существенные, фундаментальные изменения в системе убежища", - сказал политик от FDP.

Подозрительная исламистская атака в Солingen произошла в пятницу вечером на городском фестивале. Мужчина с ножом убил троих человек и ранил восемь. Главным подозреваемым является 26-летний сириец Исса Аль Х., который все еще находится под стражей. Федеральная прокуратура расследует его в связи с обвинением в убийстве и предполагаемом членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Аль Х. должен был быть депортирован в Болгарию в прошлом году, но эти планы не осуществились.

Лидер фракции FDP в ландтаге Геннинг Хёне подчеркнул важность создания пяти центров возвращения вблизи центральных иммиграционных органов, что могло бы привести к централизации 54 местных иммиграционных органов. Кроме того, Хёне предложил, чтобы individuals с низкими шансами на пребывание больше не направлялись напрямую в муниципалитеты, что совпадает с его призывом к ужесточению мер по депортации в качестве члена FDP.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Собака погибает после вмешательства правоохранительных органов в местную конфронтацию.
Федеральные земли Германии

Собака погибает после вмешательства правоохранительных органов в местную конфронтацию.

Соседи, по сообщениям, спорят из-за чрезвычайно громкого шума. Когда tensions escalate, правоохранительные органы прибывают на место, в результате чего был убит собака.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Ожидание сложной встречи в Лиге Конференции против "Челси" для "Хайденхайма"
Федеральные земли Германии

Ожидание сложной встречи в Лиге Конференции против "Челси" для "Хайденхайма"

Хайденхайм obtains завидную ничью в розыгрыше, что приносит им домашний матч против престижного лондонского клуба в групповом этапе Лиги конференций. Кроме того, планируются визиты команд из Швейцарии и Словении.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После кражи сотрудники правопорядка задержали двоих подозреваемых.
Федеральные земли Германии

Двое задержаны в связи с ограблением в Верльте.

Насильники проникли в жилое помещение и причинили вред пожилым жителям, в результате чего 83-летний человек получил серьезные травмы. Правоохранительные органы успешно идентифицировали подозреваемых.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Ежегодное выступление министра юстиции Герберта Мертина: представление данных о преступлениях....
Федеральные земли Германии

Больше молодых людей получают судебные наказания,Лидирующий министр заметил изменение тенденции

Среди множества уголовных преступлений количество осужденных увеличилось. Кроме того, также выросло число осужденных несовершеннолетних. Мертин проявляет беспокойство по поводу одного конкретного подхода.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Собака погибает после вмешательства правоохранительных органов в местную конфронтацию.
Федеральные земли Германии

Собака погибает после вмешательства правоохранительных органов в местную конфронтацию.

Соседи, по сообщениям, спорят из-за чрезвычайно громкого шума. Когда tensions escalate, правоохранительные органы прибывают на место, в результате чего был убит собака.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Израиль продолжает военные действия на Западном берегу, в результате чего погибли три боевика ХАМАСа.
Главные темы

Израиль продолжает военные действия на Западном берегу, в результате чего погибли три боевика ХАМАСа.

В пятницу Израиль провел масштабную военную операцию на Западном Берегу, якобы устранив троих членов радикальной исламистской организации ХАМАС в результате авиаудара, согласно их заявлениям. Свидетели рассказали об авиаударе по автомобилю в Сабабе, к югу от Дженина. Военные Израиля заявили,...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Ожидание сложной встречи в Лиге Конференции против "Челси" для "Хайденхайма"
Федеральные земли Германии

Ожидание сложной встречи в Лиге Конференции против "Челси" для "Хайденхайма"

Хайденхайм obtains завидную ничью в розыгрыше, что приносит им домашний матч против престижного лондонского клуба в групповом этапе Лиги конференций. Кроме того, планируются визиты команд из Швейцарии и Словении.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После кражи сотрудники правопорядка задержали двоих подозреваемых.
Федеральные земли Германии

Двое задержаны в связи с ограблением в Верльте.

Насильники проникли в жилое помещение и причинили вред пожилым жителям, в результате чего 83-летний человек получил серьезные травмы. Правоохранительные органы успешно идентифицировали подозреваемых.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно