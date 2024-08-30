- Для создания более быстрых условий возвращения и ускоренных процедур.

После подозрительной исламистской атаки в Солingen, в результате которой погибли трое человек, лидер фракции FDP в ландтаге Геннинг Хёне выступает за ужесточение мер по депортации. "Мы должны чаще использовать инструмент содержания под стражей для депортации", - заявил Хёне на специальном заседании ландтага, предложив построить дополнительный центр содержания под стражей для депортации в Северном Рейне-Вестфалии, предпочтительно рядом с аэропортом Дюссельдорфа.

Хёне также поднял вопрос о возможной централизации 54 местных иммиграционных органов. Это могло бы быть достигнуто путем создания пяти центров возвращения вблизи центральных иммиграционных органов. По мнению Хёне, individuals с низкими шансами на пребывание больше не должны направляться напрямую в муниципалитеты. Кроме того, он подчеркнул необходимость ускорения процедур в административных судах.

По словам Хёне, Северный Рейн-Вестфалия также должна внести свой вклад в положительные изменения на федеральном уровне. "Нам нужны существенные, фундаментальные изменения в системе убежища", - сказал политик от FDP.

Подозрительная исламистская атака в Солingen произошла в пятницу вечером на городском фестивале. Мужчина с ножом убил троих человек и ранил восемь. Главным подозреваемым является 26-летний сириец Исса Аль Х., который все еще находится под стражей. Федеральная прокуратура расследует его в связи с обвинением в убийстве и предполагаемом членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Аль Х. должен был быть депортирован в Болгарию в прошлом году, но эти планы не осуществились.

Лидер фракции FDP в ландтаге Геннинг Хёне подчеркнул важность создания пяти центров возвращения вблизи центральных иммиграционных органов, что могло бы привести к централизации 54 местных иммиграционных органов. Кроме того, Хёне предложил, чтобы individuals с низкими шансами на пребывание больше не направлялись напрямую в муниципалитеты, что совпадает с его призывом к ужесточению мер по депортации в качестве члена FDP.

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