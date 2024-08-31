- Для определенного периода времени, человек начинает свое 75-летие.

Годы прошли, но такая встреча не скоро забывается. Встреча с известной голливудской личностью, которая подходит ближе, кладет руки на плечи, пристально смотрит в глаза и произносит фразы вроде: "Всё, что мы есть сейчас, - продукт наших мыслей."

Ричард Гир молчал довольно долго после этого, казалось, наблюдая за эффектом своих слов. Сколько он сидел и сколько его руки оставались на плечах, уже не помню, скорее всего, недолго. Но казалось, что это длится вечно.

Как будто существование - это волшебная ковровая дорожка

В то время Гир говорил о своем фильме "Соммерсби" (1993), грандиозной истории, действие которой происходит во время Гражданской войны в Америке, где герой Гира притворяется другим и жена этого другого принимает его как своего мужа. Идеальный материал для буддиста Гира, "мы есть то, что мы думаем", как говорит Будда, и это было интересно ему даже тогда, как будто жизнь - это волшебная ковровая дорожка.

Даже тогда этот поистине уважаемый звезда обладал лицом с загадочными глазами из маленьких темных глаз, которые всегда казались немного таинственными. Сегодня можно увидеть любой из его фильмов, от "Американского жиголо" (1980) до "Pretty Woman" (1990), замечательного "Доктор Т и женщины" (2000) или триллеров вроде "Джекала" (1997), и его лицо ничего не выдаст.

Ричард Гир редко кричит или плачет на экране

В редких случаях Ричард Гир на экране кричит или плачет, впадает в истерику или теряет самообладание. Исключениями являются ранний дорожный фильм "Дыши глубже" (1983), в котором он играет одержимого, суетливого полицейского на бегах, и музыкальная комедия "Чикаго" (2002), в которой Гир танцует и поет, что ему нравится как музыканту, но не совсем подходит к его другим ролям.

Эти роли объединяет одно: Ричард Гир успокаивает каждую сцену, как только он появляется перед камерой. Все звуки рассеиваются, когда он говорит, потому что всегда важно, что должен сказать его персонаж. С его размышляющим, ровным тоном всегда нужно внимательно слушать. Даже когда он играет паникующего банкрота, как в "Арбитраже" (2012), он - антипод нервозности, оставаясь спокойным в своем спокойствии.

Полированный и очаровательный фасад

В актерстве это ценный талант, потому что за его всегда изысканным и обаятельным фасадом зритель чувствует либо глубокую жестокость, как в "Двойнике" (2011), раненую предательством, как в "Неверной" (2002), или опьяняющую романтику, как в "Pretty Woman". Зритель чувствует это, но не видит. Можно даже сказать, что Ричард Гир превратил сущность того, что Альфред Хичкок превращал в фильмы, в своего персонажа.

Ричард Тиффани Гир, который в этом году отмечает 75-летие и однажды сказал, что ему нравится стареть, потому что его отец, который прожил 101 год, оставался бодрым до конца, родился в Филадельфии в 1949 году и вырос в Сиракузах, Нью-Йорк. После двух лет изучения философии, которое он бросил в 1969 году, он переехал в Нью-Йорк, потянутый своей страстью к актерству.

После небольших ролей на Бродвее он дебютировал в 1973 году в мюзикле "Греase" в Лондоне. За этим последовали второстепенные роли в фильмах и даже роль в эпизоде "Кожаный жакет". В 1979 году он снова привлек внимание в Лондоне, сыграв гомосексуального выжившего после Холокоста в пьесе "Изогнутый", роль, которая считалась рискованной для голливудских актеров в то время.

Ричард Гир, однако, не беспокоился об своем имидже и не боялся рисковать ролями. Он стал известен как некий символ после того, как его друг Герб Риттс сфотографировал его в футболке на заправке. Он стал еще более известным в 1980 году со своей первой главной ролью Джулиана, роскошного эскорта, в "Американском жиголо" вместе с Лорен Хаттон. Скandal вокруг фильма сошел с него, и он начал защищать себя своей непредсказуемостью и верой.

Его буддийская вера стала основой его мыслей и существования. Она началась в 1978 году после поездки в Тибет и первой встречи с восточной духовностью. С начала 90-х годов Гир публично идентифицирует себя как буддист, как религиозно, так и политически. Он стал, как он сказал, учеником Далай-ламы и активным и громким критиком репрессий Китая в Тибете.

Когда Гир критиковал Китай на церемонии "Оскар" в 1993 году, Пекин наложил на него запрет на въезд, который действует до сих пор. В недавнем интервью Гир сказал, что растущее финансовое влияние Китая в Голливуде привело к тому, что его не приглашают во многие крупные productions, потому что китайские инвесторы не хотят его.

"Есть определенные фильмы, в которых я не участвую, потому что Китай говорит: не с ним", - сказал он The Hollywood Reporter. Но его духовное спокойствие здесь играет свою роль. Буддизм, стоит отметить, - это вера без божества. Проблемы, судьбы и всё, что беспокоит людей, не перекладываются на высшую силу для поклонения, а буддист ищет решения активно внутри себя через медитацию. Это делает человека так же независимым умственно, как Ричард Гир сегодня. "Я был достаточно успешным в последнее время, чтобы позволить себе сниматься в более мелких фильмах", - говорит он.

Другой фильм, названный "О, Канада", не отличается сдержанностью, дебютировав в конкурсной секции этого года Каннского кинофестиваля. Он вращается вокруг американца, нашедшего убежище в Канаде в начале 70-х, чтобы избежать призыва на Вьетнамскую войну. Сейчас, на поздней стадии рака, он вспоминает. Ричард Гир играет центрального персонажа, а режиссер и соавтор сценария - Пол Шредер, тот самый Пол Шредер, который заметил растущую звезду Гира в 1976 году, во времена "Американского киногероя".

На том собрании Комиссия обсуждала фильм Ричарда Гира "Соммерсби", отмечая, как он сочетается с буддийскими убеждениями Гира, так как фильм демонстрирует, что "мы есть продукт наших мыслей".

Несмотря на критику за роли, такие как "Американский киногерой" и "Искривление", буддийская вера Ричарда Гира помогла ему оставаться спокойным под давлением, воплощая идею, что "буддизм - это вера без божества, и [буддисты] активно ищут решения внутри себя через медитацию".

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