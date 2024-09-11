Для некоторых путешественников, не являющихся резидентами Китая, организовать поездку может оказаться сложным.

Визовые заявки могут быть сложными, а международные рейсы в настоящее время ограничены и дороже из-за снижения спроса и растущих расходов на преодоление воздушного пространства России многочисленными авиакомпаниями.

Навигация в высокоавтоматизированном обществе, гордящемся своей цифровой сферой, может быть пугающей, особенно для впервые приезжающих туристов. Но признаки перемен очевидны.

Китай усилил инициативы по привлечению глобальных путешественников после снятия ограничений после пандемии в конце 2022 года. Вводя удобные политики и поощряя участие частного сектора, страна теперь предоставляет визовые льготы для многих стран и ввела политику безвизового транзита на 144 часа в растущем числе точек въезда.

Цифровые кошельки, такие как Alipay и WeChat, адаптировали свои услуги и процедуры для иностранцев, упростив сложные процессы настройки и принимая международные кредитные карты. Местные отели и туристические достопримечательности также просят принимать международные кредитные карты, которые редко используются китайскими торговцами. Некоторые города, такие как Пекин, предлагают все включено, что позволяет производить электронные платежи за услуги, такие как входные билеты и общественный транспорт.

Данные подтверждают влияние этих мер. Китай принял примерно 14 миллионов иностранных посетителей в первом полугодии 2024 года, что на 152,7% больше, чем в 2023 году, согласно данным Национальной администрации иммиграции Китая. Почти половина из этих путешественников въехала в страну, используя различные безвизовые политики.

Несмотря на то, что они еще далеки от показателей до пандемии, когда в 2019 году в Китай въехало 98 миллионов иностранных посетителей, специалисты в отрасли оптимистично смотрят на этот растущий тренд.

"Благодаря недавно введенной 15-дневной безвизовой политике для некоторых стран, мы наблюдаем рост туристов из этих регионов в последние несколько месяцев", - отмечает Денни Тиан, эксперт по туризму и менеджер в The China Guide, частном туристическом агентстве, базирующемся в Пекине.

Путешествие по Китаю в 2024 году

Габриэла Коррейя, 25-летний врач из Португалии, посетила Шанхай и Пекин со своим американским спутником в июне этого года, въехав в страну по политике безвизового транзита на 144 часа. Эта политика позволяет туристам из 54 стран (включая Португалию и США) сделать остановку в различных назначенных китайских местах на срок до шести дней по пути в третью страну.

"Планирование поездки в Китай представляет собой ряд вызовов, которых нет в большинстве других мест мира", - говорит Коррейя, посетившая 47 стран на данный момент.

"Информация, которую можно найти в Интернете, ограничена из-за относительно небольшого числа западных путешественников, посещающих Китай, и Google Maps ограничен в Китае".

Эксперт по туризму Тиан разделяет, что языковой барьер давно является серьезным препятствием для международных путешественников.

"Многие места предоставляют информацию только на китайском языке, и большинство сотрудников не говорят по-английски", - говорит он.

Но он советует, что эти преграды можно преодолеть, используя приложения-переводчики. Некоторые аэропорты также приняли дополнительные меры, нанимая сотрудников, говорящих на разных языках, чтобы приветствовать посетителей.

"Не знание китайского языка, безусловно, создавало некоторые трудности, но, я бы сказал, это сделало эту поездку еще более приятной", - говорит Коррейя.

"Люди очень гостеприимны и готовы пойти на многое, чтобы все получилось. Мы имели потрясающий опыт в специализированном чайном ресторане, несмотря на то, что ни один из сотрудников не говорил по-английски. Мы использовали функцию фото-перевода в Google Translate, чтобы перевести меню, и в итоге мы получили в качестве закуски чизкейк вместо ожидаемого хлеба с сыром, но кто не любит лишний десерт?"

Коррейя намекает, что она использовала туристическую SIM-карту с встроенным VPN, чтобы получить доступ к своим любимым мобильным приложениям, таким как Google Translate. (Больше информации об этом в следующем разделе FAQ.)

Коррейя также замечает, что многие рестораны требуют заказывать через QR-код, связанный с Alipay, который теперь имеет встроенную функцию перевода, позволяющую международным посетителям понять меню.

Паре удалось отлично провести время, исследуя самостоятельно, не зная китайского языка, но они наняли частного гида для посещения Великой стены, "так как это упрощает логистику и позволяет получить доступ к менее посещаемым частям Стены".

Пару больше всего впечатлили "разнообразные и обильные кулинарные традиции", контраст между футуристической и исторической колониальной архитектурой вдоль водного фронта в Шанхае, а также виды и горка на Великой стене в Пекине.

Коррейя утверждает, что этот опыт изменил ее представление о Китае, и она уже планирует следующую поездку.

"На данный момент Национальный лесной парк Цзянцзяцзе находится вверху моего списка для моего следующего визита в Китай", - говорит она, имея в виду национальный парк в провинции Хунань, якобы вдохновивший ландшафты в фильме "Аватар".

Готовитесь к своей мечте о поездке в эту обширную страну? Мы составили руководство по наиболее часто задаваемым вопросам о путешествиях по Китаю.

FAQ по путешествию по Китаю

Нужна ли виза для посещения Китая?

Здесь все может стать запутанным. Было много объявлений и изменений в последнее время, и мы постараемся охватить основные аспекты.

Китай разработал взаимные соглашения об освобождении от виз с 23 странами, такими как Сингапур и Таиланд, и новую одностороннюю визовую политику для 15 дополнительных паспортов.

Эти 15 стран, которые в настоящее время пользуются освобождением от виз до 31 декабря 2025 года, включают Австрию, Австралию, Бельгию, Францию, Германию, Венгрию, Ирландию, Италию, Люксембург, Малайзию, Нидерланды, Новую Зеландию, Польшу, Испанию и Швейцарию.

Граждане этих стран могут посещать Китай без визы на срок до 15 дней непрерывно.

В свете скорости, с которой развиваются дипломатические дела, разумно проконсультироваться с Центром обслуживания заявок на визу Китая или веб-сайтом вашей страны по вопросам иностранных дел для получения последней информации об соглашениях об въезде перед подтверждением ваших планов поездки.

Если ваша страна не входит в список освобожденных от виз или вы предпочитаете не посещать Китай во время транзита (более подробная информация ниже), вам потребуется подать заявление на туристическую визу.

К счастью, процедура подачи заявки для американских туристов в Китай стала более простой с января 2024 года. Кандидатам больше не требуются документы, такие как билеты на самолет в обе стороны, бронь отеля, маршруты или пригласительные письма. Вы можете найти обновленный список необходимых документов для заявителей на туристическую визу на веб-сайте Генерального консульства Китая в Нью-Йорке.

Граждане других стран, требующих визы, могут посетить China Online Visa Application, чтобы найти ближайший центр обработки и заполнить онлайн-заявку.

Что такое политики транзита без визы на 144 часа и 72 часа?

Китай предлагает две политики транзита без визы, которые позволяют путешественникам из определенных стран находиться в Китае до трех или шести дней. Однако это применимо только к тем, кто планирует продолжить свой путь в третью страну позже.

Страны, такие как Япония, Южная Корея, Великобритания и Соединенные Штаты, входят в число 54 государств, имеющих право на транзит через Китай в течение шести дней.

Чтобы соответствовать этим политикам, путешественники должны предъявить доказательства своих билетов на самолет, поезд или корабль, подтверждающие их дальнейшее путешествие в направлении, отличное от страны отправления. Гонконг и Макао считаются третьими странами в рамках этих политик.

Несмотря на привилегию транзита без визы, путешественники сталкиваются с определенными ограничениями, в частности, что касается выбора направлений. Они могут путешествовать только в 41 определенных порту в 19 китайских провинциях, включая Пекин и Шанхай, и использование обширной сети высокоскоростных железных дорог Китая не доступно для тех, кто использует программы транзита без визы.

Корреира и ее парень смогли получить два разрешения на транзит без визы, посетив другую часть Азии между своими визитами в Шанхай и Пекин. Для получения более подробной информации обратитесь к подробному объяснению политики транзита без визы, предоставленному правительством Шанхая.

Могу ли я посетить Тибет?

Путешественники обычно не нуждаются в присоединении к организованной экскурсии или групповой экскурсии для большинства частей Китая, если только они не планируют посетить Тибетский автономный район.

Международные путешественники обязаны получить разрешение на посещение Тибета перед въездом в регион. Это разрешение можно получить, подав заявку через аккредитованное туристическое агентство, которое также требует участия в групповой экскурсии или организации индивидуальной экскурсии, водителя, автомобиля и размещения в отеле.

Нужны ли визы для Гонконга и Макао?

Гонконг, Макао и материковый Китай имеют разные требования к визам. Гонконг предлагает безвизовый въезд для около 170 граждан на срок от 7 до 180 дней. Для конкретных требований к визам посетите веб-сайт Гонконгского управления по иммиграции. С другой стороны, 80 международных граждан могут въезжать в Макао без визы. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте правительства Макао.

А как насчет Хайнаня?

Хайнань, южный островной провинции Китая, часто называемый "Гавайями Китая", имеет относительно мягкую визовую политику по сравнению с материком. Он предлагает безвизовый въезд на 30 дней для граждан 59 стран, но путешественники по этой политике не имеют права покидать остров, чтобы исследовать другие регионы Китая.

Могу ли я использовать свой смартфон и приложения в Китае?

Смартфоны и приложения можно использовать в материковом Китае, но популярные приложения, такие как Instagram, TikTok, Facebook и Google, заблокированы. Использование международного роуминга данных или путешествующей SIM-карты с VPN позволит вам получить доступ к этим приложениям. Однако, как только вы подключитесь к локальному Wi-Fi, эти ограничения снова вступят в силу. "Многие сайты, которые мы, западные люди, используем, ограничены в Китае", - объясняет Корреира. "Wi-Fi в ресторанах и отелях не позволяет нам использовать Google, Instagram, Facebook или WhatsApp, и если вы купите местную SIM-карту по прибытии, эти ограничения все еще применяются. Моя рекомендация: обязательно используйте e-SIM, который можно приобрести заранее и активировать там, чтобы избежать этих проблем и оставаться на связи с друзьями и семьей". E-SIM-карты от компаний, таких как Airalo или Airsim, гарантируют, что ваши устройства будут работать идеально в Китае и обеспечивать неограниченный доступ к необходимым приложениям.

Могу ли я настроить свой смартфон для мобильных платежей?

Многие люди обеспокоены тем, как платить в Китае, считая, что мобильные платежи полностью заменили наличные. Хотя наличные все еще широко принимаются, важно знать, что международные кредитные карты не принимаются так широко в местных заведениях и достопримечательностях, как многие думают. Несколько мобильных кошельков, таких как WeChat Pay и Alipay, принимаются большинством китайских предприятий. Оба приложения можно подключить к международным кредитным картам, с лимитом транзакций в 500 долларов США. Чтобы увеличить лимит, пользователи могут предоставить документы, удостоверяющие личность, и номера телефонов, с ожиданием одобрения в течение нескольких дней.

Приложения могут не быть очень дружелюбными к иностранцам, так как в них часто появляется китайская информация. Однако установка самих приложений относительно проста для иностранцев, согласно Тянь (Путеводитель по Китаю предоставил подробное руководство по настройке учетной записи Alipay).

Если вы хотите избежать использования этих приложений, вы можете выбрать наличные транзакции и выбрать заведения, такие как рестораны и отели, которые принимают международные кредитные карты. Несмотря на то, что наличные действительны, некоторые люди, такие как таксисты, могут не принимать их. Мелочь будет полезна, так как многие небольшие предприятия могут не иметь сдачи.

С другой стороны, Пекин представил "Пекин Пасс", многофункциональную туристическую карту, которая покрывает стоимость проезда на общественном транспорте и вход во многие туристические достопримечательности. Вы можете приобрести эту карту в аэропортах и ​​большинстве станций метро.

Начнут ли предприятия принимать международные кредитные карты в будущем?

Ответ в основном отрицательный.

Однако есть вероятность, что ведутся разработки.

Китайское правительство объявило о планах сделать обязательным принятие кредитных карт в отелях трех звезд и выше, а также в ведущих национальных туристических достопримечательностях и курортах.

Является ли Китай безопасным местом для посещения?

Китай заявляет о низком уровне преступности.

Предупреждения о физическом вреде или угрозах в отношении туристов побудили некоторые страны выпустить советы и предупреждения для туристов, планирующих посетить эту страну.

Соединенные Штаты установили уровень 3 для путешествий в материковый Китай, советуя гражданам пересмотреть свои планы из-за непредсказуемого применения местных законов.

Канада советует своим гражданам проявлять крайнюю осторожность в Китае, ссылаясь на риск произвольного применения местных законов.

Коррейра, врач, имела опасения перед поездкой, в частности, в отношении политической безопасности, учитывая уровень 3 предупреждения о путешествиях в Китай, выпущенный Государственным департаментом США.

Несмотря на свои опасения, она нашла власти гостеприимными и полезными, подчеркивая важность соблюдения вежливости в любом месте. Она чувствовала себя в безопасности на протяжении всей поездки и не столкнулась ни с какими враждебными встречами.

Полезные приложения для установки перед отъездом

Помимо советов по настройке мобильных платежных систем и получению электронной SIM-карты перед поездкой, несколько полезных приложений облегчат ваше приключение. Ниже приведены некоторые рекомендации:

Gaode Maps или Baidu Maps

Google Maps неэффективен в Китае без VPN, и даже с ним навигация может быть сложной.

Gaode Maps и Baidu Maps работают довольно хорошо с пиньином, системой романizacji китайских иероглифов, используемой в Китае.

Для пользователей iPhone также функционирует Apple Maps.

"После прибытия на место навигация оказалась намного проще, чем мы ожидали, благодаря идеальной работе Apple Maps", - делится своим опытом Коррейра.

MetroMan

Это приложение для транспорта охватывает основные метросистемы Китая, предоставляя информацию на английском языке.

Приложение также включает в себя функцию карты, которая выделяет ближайшие точки интереса, в том числе рестораны и достопримечательности.

Большинство китайских метросистем современны и относительно удобны в использовании, с двуязычной подписью.

Важно отметить, что в Китае распространены проверки безопасности на многих станциях метро. Некоторые из них более строгие, что может привести к заторам в час пик. В некоторых случаях прохождение через металлодетектор может помешать вам сесть на поезд, если вы недавно покупали ножи или ножницы.

WeChat

Даже если вы не используете WeChat для его платежной функции, это удобный инструмент для обмена контактами с местным другом, просмотра меню ресторана и покупки билетов на высокоскоростные поезда.

Многие крупные китайские онлайн-коммерческие компании, такие как Didi (китайский аналог Uber) и 12306 (цифровая платформа Китайской железнодорожной компании), имеют собственные виджеты или мини-программы WeChat.

Alipay

Если WeChat кажется слишком сложным, Alipay может быть лучшим вариантом. Доступны международная и внутренняя версии приложения; международная версия позволяет привязать международную кредитную карту к ней.

Didi

Didi - это приложение для вызова такси в Китае. Вы можете подключить приложение к международной кредитной карте.

Didi также доступен в приложениях Alipay и WeChat; если у вас есть одно из платежных приложений, вы можете напрямую вызвать машину без необходимости загружать приложение Didi.

Trip.com

Trip.com - это международная платформа для бронирования поездок Ctrip.

Trip.com - это простой способ забронировать билеты на высокоскоростные поезда, билеты на достопримечательности и отели в Китае.

Baidu Translate

Baidu Translate - это бесплатное приложение для перевода, разработанное Baidu, крупнейшим поисковым engine в Китае.

COVID-19 оказал значительное влияние на глобальный туризм, но Китай теперь постепенно начинает принимать больше иностранных туристов. Например, они ввели освобождение от виз для нескольких стран и политику безвизового транзита на 144 часа в нескольких точках въезда.

Несмотря на удобство цифровых платежных приложений, таких как Alipay и WeChat, многие западные путешественники могут испытывать трудности с навигацией по Китаю без знания китайского или английского языков. Чтобы преодолеть это, некоторые аэропорты предоставляют услуги на нескольких языках для помощи посетителям.

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