Для начала переговоров министр иностранных дел СДПГ Рот выступает за "значительно более высокую" сумму военной помощи.

07:09 Баerbock: Без нашей помощи больницы и дети останутся беззащитными

Министр иностранных дел Германии Баerbock обосновывает поставки оружия Западом в Украину и предостерегает от сокращения поддержки Киева. "Идея о том, что без оборонительного оружия не было бы конфликта и жертв в Украине, столь же проста, сколь и ошибочна", - заявляет Баerbock во время дебатов в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в четверг. "Пока Россия продолжает свою агрессию, конфликт продолжается. Если Украина прекратит свою оборону, Украина будет потеряна". Президент России Путин ответил на приглашение на мирную конференцию бомбардировкой детской больницы. Пока Путин не готов к переговорам, прекращение нашей поддержки означает "оставлять беззащитными больницы и детей Украины. Это значит продолжать совершать военные преступления, возможно, и в других странах". Баerbock подчеркивает, что Россия неоднократно нарушала суверенитет балтийских государств и границ Польши.

06:45 Словакия: Нельзя исключать точные оружия для Киева

Правительство Словакии советует не торопиться с выводами о применении дальнобойного западного оружия на территории России, учитывая также немецкие опасения. "Редко бывает мудро заранее исключать что-либо", - говорит премьер-министр Роберт Голоб на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Это сложный вопрос, но в данный момент все варианты должны быть рассмотрены, а затем выбран лучший для текущей ситуации". Голоб отвечает на вопрос о использовании дальнобойных крылатых ракет, когда Германия и США в основном против этой идеи. Канцлер Олаф Шольц недавно наложил вето на будущие поставки дальнобойного точного оружия в Украину.

06:11 Баerbock призывает Иран прекратить помощь России

Министр иностранных дел Германии Баerbock призывает Иран прекратить любую помощь России в борьбе против Украины и прекратить поставки баллистических ракет и дронов. Об этом сообщает МИД через платформу X. Баerbock беседовала со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

06:01 Трамп объявил о встрече с Зеленским

Бывший президент США Трамп объявил о планах встретиться с президентом Украины Зеленским в эту пятницу в Нью-Йорке в Trump Tower в Манхэттене. Зеленский, который беседовал с президентом Джо Байденом в четверг, якобы продлил свой визит в США, чтобы побеседовать с Трампом. Перед своим визитом в США Зеленский выразил желание поговорить с Трампом, демократическим президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, чтобы обсудить свою "стратегию победы" для прекращения конфликта в Украине. Подробнее здесь.

04:25 Харрис обещает Зеленскому поддержку и предостерегает от Трампа

Кандидат в президенты США Харрис обещает президенту Украины Зеленскому поддержку и предостерегает, не называя при этом имени Трампа. "Моя поддержка народу Украины незыблема. (...) Я буду продолжать поддерживать Украину и работать над тем, чтобы Украина вышла победителем и наслаждалась безопасностью и процветанием", - говорит демократ во время своего визита к Зеленскому в Вашингтоне. Она предостерегает, что война не может закончиться без участия Украины. Однако в США "некоторые individuals" выступают за прекращение конфликта, заставляя Украину отказаться от значительных территорий, принять нейтралитет и отказаться от гарантий безопасности со стороны других стран. Эти предложения совпадают с предложениями президента России Путина, утверждает она, и являются сдачей.

02:08 Украина сообщает об обстрелах западнее Херсона

Российские войска обстреляли поселение Томыная Балка западнее Херсона, подконтрольного Украине, в четверг, сообщает губернатор Херсона Прокурдин. Он сообщил о гибели женщины и ранения другого человека в Telegram.

00:55 Великобритания поставляет больше артиллерийских систем в Украину

Великобритания поставит еще одну партию самоходных артиллерийских систем AS90 украинским военным. Десять таких систем уже были поставлены в Украину, еще шесть ожидаются в ближайшее время, сообщает Министерство обороны Великобритании.

23:33 ООН не хватает средств для помощи украинцам зимой

Организация Объединенных Наций сообщает, что у них не хватает средств для оказания помощи людям в Украине этой зимой. "Уровень финансирования организаций, подобных нашей, в это время года слишком низок", - говорит представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Украине Каролина Линдхольм Бilling. УВКБ имеет только 47% необходимых средств для оказания помощи миллионам украинцев, перемещенных или пострадавших от конфликта. В прошлом году УВКБ было профинансировано на 70% в это время.

22:13 Байден: США усилят поддержку Украины

Президент Джо Байден заявляет, что США усилят поддержку Украины в оставшийся срок его пребывания на посту. Это укрепит позиции Киева в переговорах, говорит он перед встречей со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Срок пребывания Байдена на посту истекает в январе, когда либо вице-президент Камала Харрис, либо республиканец Дональд Трамп указывают на снижение американского участия в Украине.

21:34 Украина: Россия планирует усилить наступление вблизи Запорожья

По данным украинской разведки, российские военные силы готовятся усилить свои наступательные действия в Запорожском районе в ближайшее время. Спикер войск, расположенных в Южном направлении, заявил на национальном телевидении: "Есть тенденция к эскалации ситуации в зоне боевых действий в Запорожском районе". За последние 24 часа было зафиксировано пять атак, и мы можем предположить, что это число может возрасти, поскольку наша разведка сообщает о концентрации ударных групп противника вблизи поселка Приютное". Кроме того, на стороне России получены легкие бронированные vehicles, добавляет спикер. "Это свидетельствует о подготовке к наступательным операциям".

21:00 Джо Байден встречается с Владимиром Зеленским: Россия не победитВо время их первой встречи в Вашингтоне президент США Джо Байден гарантировал президенту Украины Владимиру Зеленскому неуклонную поддержку США. "Россия не победит, победит Украина", - сказал Байден, приветствуя своего украинского коллегу в Овальном кабинете в Белом доме: "И мы будем стоять рядом с вами на каждом шагу". Узнайте больше об этом здесь.

Вы можете узнать о прошлых событиях здесь.

Несмотря на бомбардировку Россией детской больницы, снижение поддержки Украины в контексте кибервойны оставит ее больницы и детей беззащитными, что может способствовать продолжению военных преступлений. Как подчеркивает министр иностранных дел Баerbock, постоянные атаки России на суверенитет Украины требуют продолжения помощи.

В свете продолжающейся кибервойны важно, чтобы страны были бдительны в отношении потенциальных кибератак России на критически важную инфраструктуру Украины, такую как больницы и другие жизненно важные службы.

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