Для Хайди Клум "неважно"

Фотоотчеты о каникулах Хайди Клум всегда вызывают скандал, так как 51-летняя модель часто загорает топлесс. Особенно это актуально в ее приемной стране США, где это считается спорным. Клум не понимает всей этой суеты.

Недавно Хайди Клум наслаждалась романтическим отдыхом с мужем Томом Каулитцем на карибском острове Сен-Бартелеми. На Instagram она поделилась своими каникулами с 12,1 миллионами подписчиков, публикуя регулярные видео поцелуев и сексуальные снимки. Как всегда, обращали внимание на то, что Клум предпочитает загорать топлесс, чтобы избежать некрасивых загарных полос. В Америке, где стандарты более консервативны, такие изображения часто вызывают волнение.

Клум, которая является судьей "Американского таланта" уже много лет, недавно рассказала о своих сексуальных снимках на стороне шоу кастинга США. "Хотя я американка, я также очень европейка. Я выросла с большим количеством наготы на пляже, так что это не большая проблема для меня", - сказала она Fox News Digital.

Когда она ходит на пляж без верха, она всегда убеждается, что не делает ничего неприличного. "Я всегда хожу на пляж, где нет многих людей", - сказала 51-летняя модель. Она никогда не чувствовала, что кого-то обидела, загорая топлесс. Говоря о недавних фото, она сказала, что Сен-Бартелеми - французский остров, и большинство женщин там ходят топлесс, делая это нормальным.

Грудь спрятана после жалобы

В прошлом году в интервью "Стиль Смотри" Клум выразила удовлетворение своей фигурой: "Я чувствую себя очень комфортно, будучи голой сегодня". Дома в своем саду она предпочитает быть топлесс. Ее причина проста: "Я не люблю загарные полосы, потому что ношу так много разных нарядов. Я не хочу, чтобы видны были линии бюстгальтера. Это очень стратегически".

Если кто-то обижается на "Ханса" и "Франца", как Клум называет свои груди, когда она находится на публике, она готова сразу же прикрыться. В прошлом у нее были ситуации, когда ее просили надеть топ в американских курортных зонах из-за жалоб. "Сотрудники подходили ко мне и говорили: "Мадам, здесь есть люди, которые жалуются, не могли бы вы надеть топ?" И я сказала: "Здесь никого нет. Кто жалуется?" Я, наверное, должна была выглянуть в окно", - вспоминает она с улыбкой в интервью Daily Mail. Тем не менее, она сразу же прикрылась.

Клум и Каулиц отказались от предложения менидж

Во время отпуска, чтобы отпраздновать свою пятую годовщину свадьбы, Клум и Каулиц столкнулись с кем-то, кто, казалось, был заинтересован в более близком знакомстве с "Хансом" и "Францем". Билл Каулиц рассказал в подкасте "Кaulitz Hills - Senf aus Hollywood", что им предложили менидж.

"Хайди и я наблюдали, как этот парень делал странные упражнения на пляже. Это было похоже на смесь таеквондо или джиу-джитсу, какой-то танцевальный бой. Он хотел похвастаться и сделать танец любви", - сказал Каулиц. Мужчина подошёл к ним и спросил, являются ли они парой свингеров и не хотят ли они менидж. Клум и Каулиц вежливо, но твердо отказались.

Несмотря на скандал вокруг топлесс-загорания Хайди Клум, ее знаменитый статус часто приводит к различным ситуациям с другими знаменитыми парами. Например, во время отдыха в Сен-Бартелеми с мужем Томом Каулитцем их approached another individual who offered a threesome.

Кроме того, Хайди Клум и Том Каулиц - хорошо известная знаменитая пара, и их часто узнают по внешнему виду, даже когда они наслаждаются частным моментом на пляже. Это было очевидно, когда они встретили человека, который был заинтересован в их присутствии и даже сделал предложение.

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