Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиПара знаменитостей

Для Хайди Клум "неважно"

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут
Хайди Клум радостно позирует на отдыхе даже без бюстгальтера
Хайди Клум радостно позирует на отдыхе даже без бюстгальтера

Для Хайди Клум "неважно"

Фотоотчеты о каникулах Хайди Клум всегда вызывают скандал, так как 51-летняя модель часто загорает топлесс. Особенно это актуально в ее приемной стране США, где это считается спорным. Клум не понимает всей этой суеты.

Недавно Хайди Клум наслаждалась романтическим отдыхом с мужем Томом Каулитцем на карибском острове Сен-Бартелеми. На Instagram она поделилась своими каникулами с 12,1 миллионами подписчиков, публикуя регулярные видео поцелуев и сексуальные снимки. Как всегда, обращали внимание на то, что Клум предпочитает загорать топлесс, чтобы избежать некрасивых загарных полос. В Америке, где стандарты более консервативны, такие изображения часто вызывают волнение.

Клум, которая является судьей "Американского таланта" уже много лет, недавно рассказала о своих сексуальных снимках на стороне шоу кастинга США. "Хотя я американка, я также очень европейка. Я выросла с большим количеством наготы на пляже, так что это не большая проблема для меня", - сказала она Fox News Digital.

Когда она ходит на пляж без верха, она всегда убеждается, что не делает ничего неприличного. "Я всегда хожу на пляж, где нет многих людей", - сказала 51-летняя модель. Она никогда не чувствовала, что кого-то обидела, загорая топлесс. Говоря о недавних фото, она сказала, что Сен-Бартелеми - французский остров, и большинство женщин там ходят топлесс, делая это нормальным.

Грудь спрятана после жалобы

В прошлом году в интервью "Стиль Смотри" Клум выразила удовлетворение своей фигурой: "Я чувствую себя очень комфортно, будучи голой сегодня". Дома в своем саду она предпочитает быть топлесс. Ее причина проста: "Я не люблю загарные полосы, потому что ношу так много разных нарядов. Я не хочу, чтобы видны были линии бюстгальтера. Это очень стратегически".

Если кто-то обижается на "Ханса" и "Франца", как Клум называет свои груди, когда она находится на публике, она готова сразу же прикрыться. В прошлом у нее были ситуации, когда ее просили надеть топ в американских курортных зонах из-за жалоб. "Сотрудники подходили ко мне и говорили: "Мадам, здесь есть люди, которые жалуются, не могли бы вы надеть топ?" И я сказала: "Здесь никого нет. Кто жалуется?" Я, наверное, должна была выглянуть в окно", - вспоминает она с улыбкой в интервью Daily Mail. Тем не менее, она сразу же прикрылась.

Клум и Каулиц отказались от предложения менидж

Во время отпуска, чтобы отпраздновать свою пятую годовщину свадьбы, Клум и Каулиц столкнулись с кем-то, кто, казалось, был заинтересован в более близком знакомстве с "Хансом" и "Францем". Билл Каулиц рассказал в подкасте "Кaulitz Hills - Senf aus Hollywood", что им предложили менидж.

"Хайди и я наблюдали, как этот парень делал странные упражнения на пляже. Это было похоже на смесь таеквондо или джиу-джитсу, какой-то танцевальный бой. Он хотел похвастаться и сделать танец любви", - сказал Каулиц. Мужчина подошёл к ним и спросил, являются ли они парой свингеров и не хотят ли они менидж. Клум и Каулиц вежливо, но твердо отказались.

Несмотря на скандал вокруг топлесс-загорания Хайди Клум, ее знаменитый статус часто приводит к различным ситуациям с другими знаменитыми парами. Например, во время отдыха в Сен-Бартелеми с мужем Томом Каулитцем их approached another individual who offered a threesome.

Кроме того, Хайди Клум и Том Каулиц - хорошо известная знаменитая пара, и их часто узнают по внешнему виду, даже когда они наслаждаются частным моментом на пляже. Это было очевидно, когда они встретили человека, который был заинтересован в их присутствии и даже сделал предложение.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мэттью Пэри потратил несколько миллионов долларов, чтобы справиться с наркотиками - но в итоге умер...
Общество

Помощник говорит, что Мэтью Перри вводил 20 доз кетамина за четыре дня.

В октябре скончался Мэттью Пера, причину смерти все ещё расследуют. Сейчас под подозрение попали врачи и его помощник - якобы они делали ему множественные инъекции кетрамина.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Кommлуни мridge сделаны в связи со смертью Мэтью Пeрри. Пять лиц были обвинены по данным...
Общество

Как подозреваемые в смерти Мэтью Перри воспользовались исцеляющимся наркоманом, говорят прокуроры.

Группа людей, связанных с Matthew Perry, в том числе врачи и так называемая 'Кетоминовая королева' из Северного Голливуда, воспользовались его уязвимостью как человека, восстанавливающегося после зависимости, и снабжали любимого актера наркотиком, в конечном итоге послужившим причиной его...

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Из-за всего, Корinna Шумахер надеется, что 'может быть, вы найдете друг друга снова как...
Общество

Кора Шумахер: "Он когда-нибудь любил меня?"

Кора Шумахер: "Он когда-нибудь любил меня?" Ральф Шумахер объявил о своей гомосексуальности в июле. Его бывшая жена Кора Шумахер утверждает, что узнала об этом из СМИ. "Это действительно ранило меня", - признается она в эмоциональном интервью, добавляя, что хотела бы, чтобы он предупредил ее заранее. Прошло

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии
Панорама

Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии

- Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии После предполагаемого нападения на 40-летнего рыбака в Австралии, сотрудники службы дикой природы отправились на поиски крокодила. Массивный рептилий длиной около четырех с половиной метров был замечен примерно в четырех километрах от места происшествия с помощью вертолета, как сообщил отдел дикой природы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Котельные установки списанной АЭС необходимо демонтировать.
Панорама

Взрыв энергетических башен - это зрелище для зрителей.

Верхние строения ядерной potenzaции в Грофе-Ринфельде стоят всего несколько часов. nær электростанции много людей хочет посмотреть на разрушение как можно ближе - и устраивается удобно, как дома.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе
Культура

Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе

Чидимма Адетшина, которая прошлой неделей покинула конкурс красоты Мисс ЮАР после того, как попала в спор относительно своей национальности, получила приглашение соревноваться за титул Мисс Вселенная Нигерия.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно