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Для Гейденхайма, TSG и Матараццо это важный день.

 and  Anne Legman
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FC Heidenheim - Olimpija Ljubljana 2:1 (1:0)

Для Гейденхайма, TSG и Матараццо это важный день.

Восемнадцатилетний дебютант в Лиге Европы Пауль Ваннер принес 1. FC Heidenheim трудную победу над "Олимпией" из Любляны. Ваннер забил после рикошета от штрафного удара в компенсированное время, обеспечив победу 2:1 (1:0). Ваннер заменил Адриана Бекка, который открыл счет в 6-й минуте, в 60-й минуте. "Олимпия" сравняла счет благодаря голу Алехандро Бланко в 77-й минуте.

"Хайденхайм" квалифицировался в Лигу конференций через плей-офф против "БК Хакен" из Швеции и теперь имеет как минимум пять более выгодных матчей впереди в третьем по значимости турнире УЕФА. В следующем туре они сыграют против "Пафос ФК" на Кипре 24 октября, а домашняя игра против "Челси" 28 ноября станет одним из ярких моментов группового этапа.

"Хайденхайм" продемонстрировал свой европейский потенциал против "Любляны", несмотря на необычный состав. Тренер Франк Шмидт сделал семь замен на игру с "Майнцем", который они выиграли 2:0 в субботу, сославшись на "высокую нагрузку". Шмидт доверяет всей команде, и один из отдохнувших игроков, полузащитник Бек, открыл счет с ловким ударом в штрафной.

Никлас Дорш продемонстрировал европейские амбиции "Хайденхайма", пройдя в штрафную в 15-й минуте, но не смог завершить атаку. Леонардо Сциенца также был близок к голу, но попал в перекладину в 34-й минуте. "Любляна" активнее атаковала во втором тайме, но вратарь Кевин Мюллер был на высоте, даже немного повезло, когда мяч отскочил от него и перекладины в 64-й минуте. Под конец матча победитель был определен голом Пауля Ваннера.

1899 Hoffenheim - Dynamo Kyiv 2:0 (1:0)

Чешский новобранец Адам Хложек забил два гола, дав Пеллегрино Матарраццо ценную передышку, когда кризисный клуб Бундеслиги "Хоффенхайм" обыграл "Динамо" Киев со счетом 2:0 (1:0) в Лиге Европы. Хложек забил в 22-й и 60-й минутах.

Будущее Матарраццо может зависеть от матча Бундеслиги против "ВФБ Штутгарт" в воскресенье (19:30 по центральноевропейскому времени, в прямом эфире на DAZN и ntv.de). После четырех подряд поражений в чемпионате "Хоффенхайм" занимает третье место с конца. В прошлую субботу они упустили преимущество в три гола и проиграли "Вердеру" 3:4, а в первом матче Лиги Европы сыграли вничью 1:1 с датским чемпионом "ФК Мидтьюлландом".

После ухода спортивного директора Александра Розена и других руководителей в конце июля "Хоффенхайм" не нашел мира. Внутри и вокруг клуба были многочисленные споры, и до сих пор нет преемника для Розена. Возможные преемники Матарраццо обсуждаются уже несколько недель. 20 351 зритель на стадионе "Синсхайм-Арена" возлагал надежды на Андрея Крамарича. Ранее травмированный форвард вышел в стартовом составе, а Мергим Бериша был исключен из заявки Матарраццо после недовольства его ранней заменой в матче с Бременом.

Крамарич не использовал хороший шанс в 17-й минуте, но Хложек был точнее с близкого расстояния позже. После гола хозяевам не хватило энергии, чтобы удвоить преимущество перед перерывом. Неуверенность "Хоффенхайма" была очевидна даже в начале второго тайма. Они были пассивны, но одного хорошего атакующего движения хватило для второго гола Хложека.

Несмотря на недавние трудности в Бундеслиге, "Хоффенхайм" проявил стойкость в Лиге Европы, забив два гола чешскому новичку Адаму Хложеку и обыграв "Динамо" Киев со счетом 2:0. Путь "Хайденхайма" в Европе продолжился благодаря позднему голу Пауля Ваннера против "Олимпии" из Любляны, что обеспечило победу 2:1 и укрепило их положение в Лиге конференций.

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