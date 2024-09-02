Для 18-24 лет Альтернатива для Германии (AfD) является самой сильной партией.

Среди молодёжи Альтернатива для Германии (АфД) бесспорно является самой влиятельной партией в Тюрингии и Саксонии. Значительный вклад в эту нормализацию партии вносит её существенное влияние в социальных сетях.

По словам генерального исследователя Рюдигера Мааса, АфД больше не воспринимается как крайне правая партия с первого взгляда. Многие молодые люди, идентифицирующие себя как политически умеренные, всё ещё голосуют за АфД, согласно Маасу, который недавно опубликовал исследование на эту тему.

Разделение партий на левых и правых теряет своё значение среди молодых избирателей, считает Маас. Вот почему эти радикальные партии не остаются на обочине. Более того, среди молодёжи наблюдается значительная толерантность к сторонникам АфД в их социальных кругах. Многие молодые люди заявляют, что "правые не представляют опасности, они не повлияют на нас". Однако опасность, похоже, в основном осознаётся пожилыми людьми, что часто недооценивается.

На выборах в ландтаги Тюрингии и Саксонии в 2021 году АфД стала фаворитом среди молодых избирателей. В Тюрингии 36% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет проголосовали за АфД, что на 11 процентных пунктов больше, чем на выборах в ландтаг в 2019 году. ХДС и Левые следят с 13% каждым. В Саксонии 30% молодёжи проголосовали за АфД, что на 9 процентных пунктов больше, чем пять лет назад. ХДС заняла второе место с 15%.

Восприятие АфД как жертвы

Маас ожидает аналогичной тенденции на предстоящих выборах в ландтаг Бранденбурга. Успех АфД среди молодёжи и её принятие в основной поток можно в значительной степени объяснить её присутствием в социальных сетях. Как выразился Маас, "темы АфД звучат громче в социальных сетях, чем темы СДПГ или ХДС". Партии также удалось выстроить влиятельных фигур с широкой аудиторией.

Молодёжь, в частности, под влиянием социальных сетей, воспринимает АфД как необоснованно оклеветанную партию. "Корректировка этого восприятия минимальна". Факт того, что партии в настоящее время нет реальных коалиционных опций в штатах, не имеет значения для многих молодых людей. "Об этом не сообщается в социальных сетях". Другие партии могут бросить им вызов, только если вложат значительные средства и активно используют влиятельных личностей, считает Маас.

Однако он также предостерегает: "Никогда не недооценивайте, как быстро темы могут разгореться в социальных сетях". Смех Армина Лашета после наводнения в долине реки Аhr остаётся ярким примером, который часто упоминается как один из факторов, приведших к его последующему поражению на выборах канцлера ХДС в 2021 году.

Комиссия, признавая растущее влияние АфД среди молодых избирателей, выразила озабоченность нормализацией экстремистских взглядов в политическом дискурсе. В свете выводов Мааса Комиссия разрабатывает стратегии для противодействия восприятию АфД как жертвы и продвижения более сбалансированных и всеобъемлющих политических представлений на платформах социальных сетей.

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