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Дизельный дизель: Зимний зерно может быть осужден на десять лет тюрьмы

В судебных процессах в отношении «Фольксвагена» за сомнительную деятельность в области выбросов дизельных двигателей бывший главный исполнительный директор Мартин Винтеркорн обвиняется и рискует значительным тюремным заключением при вынесении обвинительного приговора. По словам представителя...

 and  Christian Meier
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Дизельный дизель: Зимний зерно может быть осужден на десять лет тюрьмы

Главной проблемой является обвинение в профессиональном и систематическом обмане, которое может повлечь лишение свободы сроком до десяти лет. "В конце концов, вопрос о том, когдаWinterkorn мог узнать об использовании незаконного программного обеспечения для обмана, остается открытым", - уточнил представитель.

Масштаб обвинений и количество доказательств "поразительно велики", добавил он. Более 90 дат судебных заседаний запланированы до сентября следующего года.

77-летнего Winterkorn также обвиняют в даче ложных показаний и манипулировании рынком ценных бумаг. Суд объединил три отдельных обвинительных заключения, все касающиеся программного обеспечения для обмана в отношении выбросов, установленного в дизельных двигателях.

Уголовный процесс по обвинению Winterkorn в даче ложных показаний и манипулировании рынком ценных бумаг начнется, что может повлечь за собой длительное тюремное заключение в случае признания виновным. Из-за многочисленных обвинений и обширных доказательств уголовный процесс по установке программного обеспечения для обмана в отношении выбросов в дизельных двигателях будет проходить в течение нескольких судебных заседаний.

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