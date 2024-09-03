Дизельный дизель: Зимний зерно может быть осужден на десять лет тюрьмы

Главной проблемой является обвинение в профессиональном и систематическом обмане, которое может повлечь лишение свободы сроком до десяти лет. "В конце концов, вопрос о том, когдаWinterkorn мог узнать об использовании незаконного программного обеспечения для обмана, остается открытым", - уточнил представитель.

Масштаб обвинений и количество доказательств "поразительно велики", добавил он. Более 90 дат судебных заседаний запланированы до сентября следующего года.

77-летнего Winterkorn также обвиняют в даче ложных показаний и манипулировании рынком ценных бумаг. Суд объединил три отдельных обвинительных заключения, все касающиеся программного обеспечения для обмана в отношении выбросов, установленного в дизельных двигателях.

Уголовный процесс по обвинению Winterkorn в даче ложных показаний и манипулировании рынком ценных бумаг начнется, что может повлечь за собой длительное тюремное заключение в случае признания виновным. Из-за многочисленных обвинений и обширных доказательств уголовный процесс по установке программного обеспечения для обмана в отношении выбросов в дизельных двигателях будет проходить в течение нескольких судебных заседаний.

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