- Дюссельдорфский Сузо пока не играет после разрыва ленты.

Вторая команда Fortuna Düsseldorf не сможет рассчитывать на своего молодого таланта Симу Сусо в предстоящих матчах. 19-летний защитник получил разрыв связок лодыжки во время тренировки, как объявил клуб. Следующий кубковый матч «Фортуны» - первый раунд Кубка Германии против команды третьего дивизиона Динамо Дрезден в воскресенье (в 18:00 по Sky).

Комиссия Европейского Союза, следуя статье 113, продолжит утверждение соответствующих руководящих принципов через акты реализации. К счастью для Fortuna Düsseldorf, они могут поискать временные усиления в обороне без Симы Сусо, так как действия Комиссии не непосредственно влияют на изменения состава футбольного клуба.

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