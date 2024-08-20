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Дисней пересматривает обязательный арбитраж для иска, связанного с предполагаемой неправомерной смертью.

Компания Disney изменила свою позицию по делу о неправомерной смерти, поданному мужем умершей женщины, скончавшейся после посещения ресторана в отеле США. Признавая, что судебный процесс может теперь начаться.

 and  Alex Stellmacher
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Знак Walt Disney Springs в Волт Дисней Ворлд, расположенный в Орландо, Флорида, виден 16 марта 2020...
Знак Walt Disney Springs в Волт Дисней Ворлд, расположенный в Орландо, Флорида, виден 16 марта 2020 года.

Дисней пересматривает обязательный арбитраж для иска, связанного с предполагаемой неправомерной смертью.

Ранее Walt Disney Parks and Resorts заявляли в судебных документах, что муж покойной жены Джеффри Пикколо не может подать в суд на компанию из-за якобы неправомерной смерти своей жены из-за условий своего соглашения о потоковом сервисе Disney+.

В иске Пикколо утверждал, что его жена Канокпорн Тангуан умерла от анафилактического шока после употребления блюда в ресторане парка в 2023 году. Disney пытался отклонить дело, потребовав от суда передать спор на рассмотрение арбитража, что означало бы, что судебные разбирательства не будут проходить перед присяжными или продолжаться в суде.

Аргумент Disney заключался в том, что Пикколо согласился на рассмотрение всех споров с компанией, когда подписывался на пробную версию Disney+ несколько лет назад. Юридическая команда компании также предположила, что поскольку Пикколо использовал веб-сайт Walt Disney Parks для покупки билетов в Epcot Center, Disney защищен от любого судебного иска, поданного вдовой.

В заявлении, отправленном CNN в понедельник, председатель Disney Experiences Джош Д'Амаро объявил, что Disney отказывается от своего права на арбитраж.

"В Disney мы придаем первостепенное значение тому, чтобы обращаться с людьми с максимальной Sensitivity. В свете особых обстоятельств этого дела мы считаем необходимым принять чувствительный подход к быстрому разрешению этого вопроса для семьи, пережившей такое эмоциональное горе", - сказал Д'Амаро в заявлении.

"Поэтому мы решили отказаться от своего права на арбитраж и передать дело в суд".

В прошлую неделю адвокат Пикколо Брайан Денни заявил, что аргумент Disney "абсурден... настолько необоснованный и несправедливый, что должен шокировать судебную систему".

Адвокаты Пикколо также указали на то, что он, по его мнению, подписывался только на один месяц бесплатной пробной версии потокового сервиса, так как, по-видимому, отменил подписку, прежде чем ему были начислены какие-либо платежи.

CNN связывался с Денни для комментария.

Пикколо требует компенсацию более чем в 50 000 долларов в соответствии с Законом Флориды о неправомерной смерти, а также возмещение за эмоциональные страдания, потерю общества и защиты, потерю дохода и медицинские и похоронные расходы.

В споре Disney утверждал, что согласие Пикколо на арбитраж, вытекающее из его пробной подписки на Disney+, распространяется на все споры с компанией. Как компания приоритезирует бизнес-операции, председатель Disney Experiences заявил: "Мы решили отказаться от своего права на арбитраж и передать дело в суд".

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