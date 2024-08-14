Дисней хочет, чтобы иск за необоснованную смерть был отменен, потому что вдовец купил билет на Эпкот и у Дисней

Документы суда показывают, что компания пытается отклонить иск на $50,000, так как истец Джеффри Пикколо подписался на одну месячную пробную версию сервиса потокового вещания Disney+ в 2019 году, что требует от пользователей пробной версии разрешать все споры с компанией в порядке арбитража. Адвокаты компании также утверждают, что поскольку Пикколо использовал веб-сайт Walt Disney Parks для покупки билетов в Epcot Center, Disney защищена от судебного разбирательства со стороны наследства покойной жены Пикколо, Канокпорн Тангуан, умершей от реакции на тяжелые пищевые аллергии.

В юридическом ответе на доводы Disney адвокат Пикколо Брайан Денни назвал аргумент компании «бредовым» и сказал, что идея о том, что подписка на бесплатную пробную версию Disney+ лишает клиента права на судебное разбирательство с любым аффилированным лицом или дочерней компанией Disney, настолько безумно несправедлива, что шокирует совесть суда.

Walt Disney Parks and Resort «явно пытается запретить своим 150 миллионам подписчикам Disney+ когда-либо подавать в суд на них по делу о неправомерной смерти даже в том случае, если факты дела не имеют никакого отношения к Disney+», - написал Денни в судебных документах в ответ.

Пикколо требует компенсацию в размере более $50,000 в соответствии с Законом Флориды о неправомерной смерти, а также компенсацию за душевные страдания, потерю компании и защиты, потерю дохода и медицинские и похоронные расходы.

Disney не сразу ответила на запрос CNN о комментарии.

В октябре 2023 года Канокпорн Тангуан, ее муж Джеффри Пикколо и мать Пикколо поужинали в ирландском пабе Raglan Road в Disney Springs, который является частью курорта Walt Disney World во Флориде. Они выбрали ресторан, как указано в иске, потому что верили, что там будут надлежащие меры предосторожности против сервировки молочных продуктов и орехов для Тангуан из-за ее аллергии.

Официант гарантировал паре, что некоторые блюда можно приготовить без аллергенов, что они подтвердили «несколько раз», согласно иску. Она также заказала веганский фritter, устрицы, луковые кольца и веганский пирог из баранины.

Хотя некоторые из доставленных блюд не имели флажков с пометкой об отсутствии аллергенов, официант снова заверил их, что это так, но после ужина Тангуан, 42 года, пошла за покупками в районе Disney Springs и начала «страдать от тяжелой острой аллергической реакции», согласно иску.

Несмотря на то, что она сама себе ввела Эпи-Пен, Тангуан умерла от «анафилаксии из-за высокого содержания молочных продуктов и орехов в организме», согласно иску, ссылаясь на результаты расследования медицинского эксперта.

–Корреспонденты CNN Рамиша Маруф и Мария Соле Кампиноти внесли вклад в этот отчет.

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