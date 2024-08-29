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Дискуссия о президентской роли OVG Münster переходит на следующий этап

Разбирательство о президенте Высшего административного суда Северного Рейна-Вестфалии в Мюнстере продолжается, Федеральный конституционный суд в Карлсруэ частично удовлетворил конституционную жалобу неудачного кандидата. Высший административный суд Северного Рейна-Вестфалии должен решить,...

 and  Max Becker
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Дискуссия о президентской роли OVG Münster переходит на следующий этап

Несколько недель спустя после назначения Лимбаха в конце июня 2022 года он якобы встречался с высокопоставленным чиновником министерства внутренних дел на ужин. Этот чиновник сообщила о своем намерении подать заявление на должность в OVG. Кроме нее, были еще два претендента. Были запрошены оценки для всех троих. Сам Лимбах подготовил всестороннюю оценку для новой кандидатки, дав ей высокую оценку. Он затем предложил ее на престижную должность. Президиум административного суда Северного Рейна-Вестфалии согласился.

Один из других кандидатов, федеральный судья, оспаривал, что процесс был в пользу женской кандидатки. Он упомянул, что дублинские коалиционные группы хотели, чтобы на должность была назначена женщина. Перед оценкой второго кандидата министр якобы выразил предпочтение женской кандидатке и побудил его отказаться от заявки. Процесс сочли несправедливым.

Административный суд Мюнстера вынес временный запрет, в срочном порядке, чтобы помешать министерству назначить на должность женскую кандидатку. Однако позже OVG отменил это решение. OVG утверждал, что обвинения в манипулировании процессом были необоснованными. Жалобщик затем обратился в Федеральный конституционный суд.

Федеральный конституционный суд недавно заключил, что право жалобщика на адекватное правовое средство было нарушено. OVG не предоставил достаточной фактической базы. Он просто заявил, что якобы "преимущество" комментария о женской кандидатке могло происходить из законного ожидания. В результате, дело необходимо пересмотреть.

Однако конституционная жалоба не увенчалась успехом в части, касающейся якобы недостатков в процессе отбора и обосновании между кандидатами.Karlsruhe суд заявил, что конституционное нарушение в этой части не было достаточно доказано. Этот сегмент не будет пересматриваться. Кроме OVG, парламент земли также расследует дело - он создал комитет по установлению фактов.

OVG, или OVG, защищало свое решение продолжать с женской кандидаткой несмотря на скандал, утверждая, что обвинения в манипулировании были необоснованными. Позже парламент земли создал комитет по установлению фактов для дальнейшего расследования дела.

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