- Дискуссия о политике высылки и о ножевых правилах набирает обороты.

После нападения с ножом в Солingenе и приближающихся выборах в восточных землях разгораются дискуссии о ужесточении законов об депортации и более строгих правилах ношения холодного оружия. Лидер ХДС Фридрих Мерц вновь ужесточил свою позицию по отношению к канцлеру Олафу Шольцу (СДПГ) и призвал приостановить прием беженцев из Сирии и Афганистана в Германии. На переговорах по ужесточению правил ношения ножей наметилось движение.

В своем информационном бюллетене "MerzMail" Мерц заявил: "С террористическим актом в Солingenе становится очевидным: проблема не в ножах, а в тех, кто ими орудует. В большинстве случаев это беженцы, и в большинстве инцидентов очевидны исламские мотивы".

Коалиция отвергла все предложения Союза в последние годы. "После этих выходных ясно: хватит. Теперь канцлеру предъявлен ультиматум", - написал Мерц. Он повторил требования Союза, такие как депортации в Сирию и Афганистан. Прием беженцев из этих стран должен быть прекращен.

Мерц к Шольцу: Исполните свой долг

Мерц призвал канцлера использовать свои полномочия и освободить голоса на необходимых законах в Бундестаге, чтобы ни один депутат не был связан обычной партийной дисциплиной. "Мы не хотим присоединяться к вашему правительству или занимать должности, мы хотим, чтобы вы исполнили свой долг и защитили немецкий народ", - написал Мерц.

Шольц уже объявил в июне после смертельного ножевого нападения в Мангейме, что возобновит депортацию серьезных преступников и террористических угроз в Афганистан и Сирию.

Политические заявления за маскарадом?

В пятницу вечером на городском фестивале в Солingenе трое человек были убиты ножом, и еще восемь человек получили ранения, четверо из них - тяжелые. Федеральная прокуратура расследует подозреваемого, 26-летнего сирийца, по обвинению в убийстве и подозрении в членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Попытка депортировать человека в прошлом году не увенчалась успехом.

К выборам в ландтаги в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге в сентябре могут привести политические заявления. Политики в трафик-коалиции и Союзе боятся роста уже высоких рейтингов партий, подобных АФД или альянсу Сахры Вагенкнехт (BSW).

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер также выступает за усиление полномочий сил безопасности после ножевого нападения в Солingenе. "Защита от атак также означает оснащение сил безопасности необходимыми полномочиями", - сказал он в интервью ZDF летом. Штайнмайер призвал увеличить штат сил безопасности. В случае террористической угрозы можно также рассмотреть расширение полномочий Федерального уголовного розыска. Федеральное правительство должно сейчас ускорить свои размышления о соответствующей законодательной инициативе.

Министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) заявила газетам Funke Media Group: "Мы ответим на этот террористический акт всей необходимой строгостью и будем решительно бороться с исламской угрозой". Будет интенсивно обсуждаться, "какие инструменты нам нужны для дальнейшего ужесточения борьбы с террором и насилием и какие полномочия нужны нашим силам безопасности в эти времена, чтобы защитить наше население наилучшим образом".

Министр-президент Баварии Маркус Зёдер (ХСС) заявил в онлайн-формате ARD "Спросите себя", где граждане могут задать вопросы политикам, что преступников следует сразу задерживать и депортировать, особенно в Сирию и Афганистан. "Правда проста: мы должны быть более последовательными", - сказал он и добавил: "Мы должны дать полиции больше возможностей для проверок".

Министр юстиции федерального правительства Марко Бушманн объявил о переговорах по правам ношения ножей. "Мы теперь обсудим в федеральном правительстве, как мы можем дальнейшее продвижение в борьбе с таким видом ножевых преступлений", - сказал политик от ФДП "Бильду ам Зонтаг". До сих пор ФДП отвергала предложения федерального министра внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) о более строгих запретах.

СДПГ требует существенного ужесточения законов, как и вице-канцлер Роберт Хабек (Зеленые) и фракция оппозиции Союза. По планам Фэзер, ножи в общественных местах могут носить только до длины лезвия шесть сантиметров вместо нынешних двенадцати. Должен быть введен общий запрет на ношение опасных ножей-автоматов.

Основной вопрос при возможном ужесточении правил ношения ножей - их исполнимость, например, возможности сил безопасности для контроля общественного пространства.

Например, в конце мая много внимания было уделено действиям афганца в Мангейме. Он ранил пятерых членов исламско-критической организации Pax Europa и полицейского ножом. Полицейский later died. В середине июня 27-летний афганец в Вольмирштедте, Саксония-Анхальт, был застрелен полицией после того, как он ранил 23-летнего и затем ранил нескольких человек на частной вечеринке в саду по случаю чемпионата Европы.

В ответ на призывы Мерца Шольц согласился возобновить депортацию серьезных преступников и террористических угроз в Сирию и Афганистан, как он объявил в июне после смертельного ножевого нападения в Мангейме.

С эскалацией дискуссий об ужесточении законов об депортации и более строгих правилах ношения холодного оружия становится ясно, что недавнее ножевое нападение в Солingenе и приближающиеся выборы в восточных землях подстегнули политические дебаты о мерах безопасности.

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