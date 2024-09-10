Дискуссии по иммиграции с коалицией светофоров не состоялись

Председатель фракции Союза в парламенте, Фридрих Мерц, назвал переговоры с правительством "траffic light" о ужесточении правил предоставления убежища безрезультатными. По его словам, у коалиции нет уверенности в полном отказе на границах Германии. Как сказал Мерц, это означает, что наша попытка найти общее решение зашла в тупик.

Несмотря на безрезультатные переговоры, Мерц предложил организовать встречу, чтобы собраться вместе и продолжить обсуждение возможных решений. Он подчеркнул, что независимо от текущей ситуации важно сохранить позитивную атмосферу в группе для продуктивных дискуссий.

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