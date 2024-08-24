- Директор галереи искусств выступает за принятие строгих мер против COVID-19.

Во время распространения вируса COVID-19 управление художественными галереями и музеями было неправильно обработано и обсуждено, считает Йёрг-Уве Неumann, директор Ростокской Kunsthalle. Неumann заявил в интервью немецкому агентству печати: "COVID-19 принес много боли и страданий, и обращение с музеями и искусством добавило к этому горю". Музеи были одними из первых учреждений, которые закрылись, и последними, которые открылись, символизируя спорную политическую позицию. Важно понять, почему были приняты такие решения и как они были обоснованы.

Неumann, который возглавляет Kunsthalle с 2009 года, отметил неравномерное соблюдение правил. "Популярный хозяйственный магазин может принять больше посетителей за день, чем Kunsthalle за месяц, но магазины оставались открытыми. Это было трудно принять", - сказал он. Музеи имели возможность внедрить меры социального дистанцирования и требовать ношение масок, учитывая их просторные интерьеры. "У нас в здании есть ресторан. Я мог бы его открыть, но не музей. Это было абсурдно", - вспоминает Неumann, 63 лет.

Анализ и обработка ситуации не сводятся к поиску всех ответов. В то время все было новым для всех. "Но мы должны задать себе вопрос: Почему музеи должны были быть закрыты так долго?" Только если причина ясна, можно понять это в ретроспективе. Если это невозможно понять, тогда должны быть приняты соответствующие меры, чтобы избежать подобных ошибок в будущих ситуациях.

Немецкое агентство печати сообщило о заботах Неумана об inconsistente закрытии и открытии музеев во время пандемии COVID-19. Неumann в интервью немецкому агентству печати подчеркнул контраст между работой оперного театра и музеев, сказав: "Оперный театр мог работать с 50% вместимости, в то время как мы должны были оставаться закрытыми".

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