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ПолитикаНовости

Дипломатический офицер из подразделения безопасности Госдепартамента признался в участии в взломе Капитолия.

Офицер службы безопасности ведомства, связанный со штатом Департамента США, признался в соучастии в нападении на Капитолийский холм около трех лет назад, согласно документам суда.

 and  Vladimir Milov
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Кевин Альструп выделен на изображении при проникновении в Капитолий США 6 января 2021 года.
Кевин Альструп выделен на изображении при проникновении в Капитолий США 6 января 2021 года.

Дипломатический офицер из подразделения безопасности Госдепартамента признался в участии в взломе Капитолия.

Кевин Майкл Алструп должен предстать перед судом 12 февраля перед судьей федерального суда Рэндольфом Моссом.

Алструп признал вину в нарушении общественного порядка и незаконном проникновении, демонстрации или проникновении в здание Капитолия. Эти обвинения классифицируются как правонарушения и предусматривают максимальный срок тюремного заключения шесть месяцев.

Адвокат, представлявший Алструпа на слушании по соглашению, не ответил на запрос комментария по электронной почте.

Алструп признал, что проник в здание Капитолия через двери крыла Сената после того, как другие бунтовщики силой открыли их и разбили окна. Он сделал фотографии камерой, прежде чем покинуть здание примерно через 28 минут.

Алструпа арестовали в феврале в Вашингтоне, где он проживал 6 января 2021 года. Судья согласился освободить его до вынесения приговора.

По данным ФБР, Алструп, в связи с его ролью в Государственном департаменте, имел опыт обеспечения безопасности и безопасности для высокопоставленных правительственных чиновников или безопасных мест, таких как посольства. Один из его начальников узнал его на фотографии с бунта, сказал ФБР.

На брифинге для прессы в пятницу спикер Государственного департамента Мэтью Миллер вновь подтвердил его поддержку расследованиям Министерства юстиции для наказания лиц, ответственных за нарушение закона в тот трагический день. Департамент не предоставил дополнительных деталей об работе Алструпа, когда его спросили.

Более 1500 человек были обвинены в преступлениях, связанных с штурмом Капитолия. Более 900 из них признали вину, а более 200 других были осуждены после судебных процессов.

Корреспондент АП Мэтт Ли, базирующийся в Вашингтоне, предоставил дополнительную информацию.

Арест Алструпа и последующие обвинения вызвали значительные дискуссии в политической сфере. Несмотря на свою предыдущую роль в обеспечении безопасности в Государственном департаменте, действия Алструпа во время штурма Капитолия подняли вопросы о необходимости более строгих протоколов безопасности для правительственных чиновников.

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