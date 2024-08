Дёрк Стеффенс: "У меня больше решений, чем проблем, но"...

Научные открытия в области глобального потепления и его последствий вызывают будущую тревогу и безнадежность у многих людей. Но научно-журналист Дирк Штеффен смотрит на кризис гораздо более оптимистично. Он объясняет ntv.de, что решения уже на столе, и теперь пора их реализовывать. По его мнению, нет разумной альтернативы оптимизму, ни в личных кризисах, ни в больших проблемах человечества. В конце концов, это вопрос логики.

ntv.de: Мистер Штеффен, я редко читал что-то более оптимистичное, чем эта фраза на вашем профиле в Instagram: "Через смерть жизнь становится бессмертной". Можете объяснить это?

Дирк Штеффен: Несмотря на то, что это звучит философски, это сугубо научный подход. Эволюция нуждается в смерти. Если организмы были бы бессмертными, они не смогли бы приспособиться к изменениям, таким как более жаркий, холодный или влажный мир. Или, другими словами: настоящая жизнь - это гены в телах, и их цель - жить в непрерывной цепи разных тел во веки веков. Смерть заменяет старые на новые, потенциально лучше приспособленные тела. Более приспособленные к выживанию. Вот как смерть делает жизнь бессмертной. Это еще раз подчеркивает, почему естественные науки - самые счастливые из всех наук. Они могут иметь духовные измерения, они дают надежду.

Однако тревожные открытия о изменении климата или вымирании видов часто вызывают больше будущей тревоги, чем надежды, у многих людей.

Позвольте мне привести пример, который, возможно, покажется несколько мрачным: один из моих коллег заболел после экспедиции и попал в больницу. Он чувствовал себя плохо. После некоторого времени врач вошел - сияя от радости - и сказал: "Я знаю, что у вас есть. У вас чума". Конечно, это звучит как ужасное сообщение с первого взгляда. Но сияющее лицо оправдано, потому что благодаря естественным наукам мы знаем, что чуму, если распознать ее вовремя, можно легко вылечить антибиотиком. В сущности, это ситуация, в которой находится все человечество. Мы сталкиваемся с потенциально смертельными угрозами, потому что разрушаем естественные системы. Но мы также знаем, что можем с этим сделать. У нас даже больше решений, чем проблем, но до сих пор мы были слишком нерешительны, чтобы их реализовать. Это опасно: если вы слишком долго ждете с лекарством, его уже не будет.

Вы должны объяснить это более подробно. Как выглядят решения по изменению климата, и почему мы их не реализуем?

В отношении изменения климата возникают два вопроса: как мы можем жить в более теплом мире? И как мы можем замедлить изменение климата? У нас уже есть ответы на оба этих вопроса. Во-первых, нам нужно приспособить наши города и наш образ жизни, для чего уже есть множество концепций. Во-вторых, мы должны подумать о том, как сократить выбросы парниковых газов и в конечном итоге удалить их из атмосферы. Геоинженерия - это ключевое слово, но это не обязательно должны быть большие машины, которые извлекают парниковые газы из атмосферы; есть также естественные методы. Например, увеличение популяции китов или пингвинов, которые удобряют морские водоросли своим экскрементом, которые в свою очередь поглощают много CO2, поможет. В сущности, последовательное сохранение природы может внести больший вклад в защиту климата, чем бесплодные дискуссии о ограничениях скорости на шоссе. Есть десятки других подходов, о которых я мог бы вам рассказать.

Конечно.

Возьмем, к примеру, сельское хозяйство. Общество постоянно дискутирует о том, как его следует вести. Фермеры и экологи часто оценивают проблемы очень по-разному. Однако наука на самом деле знает довольно хорошо, какие методы культивирования были бы лучше, например, регенеративное сельское хозяйство. Или ответственно используемая генетическая инженерия. И умеренное использование химии. Мы не должны демонизировать ничего, мы должны оставаться открытыми. Я не хочу давать ложное чувство безопасности, это было бы наивно. Но если мы посмотрим на это фактически, мы можем справиться с большими проблемами нашего времени.

Несмотря на существующие решения, многие люди чувствуют себя безнадежными и разочарованными. Должна ли наука более активно общаться со своим положительными открытиями с общественностью?

Если люди имели бы больше и более глубокие знания о потенциале естественных наук, они, возможно, также лучше понимали бы, насколько велики возможности сделать эту планету лучшим местом. Однако это не поможет, если ты просто прав, если ты не можешь убедить большинство, что это правильный путь.

Как это можно достичь?

Хороший пример - Дания. Там недавно был введен налог на CO2 для фермеров, которые откармливают свиней или содержат большое количество коров. То, что было бы немыслимо здесь, прошло без каких-либо протестов фермеров в Дании. Вероятно, главной причиной этого является то, что сельскохозяйственное сообщество было вовлечено в планирование с самого начала. Кроме того, сельскохозяйственный налог должен быть одновременно снижен. Это означает, что фермер, который ведет себя разумно, будет иметь столько же в кармане, сколько и раньше. И все же, каждый тонне CO2, который образуется в животноводстве, получает цену. Кстати, это также хорошее решение: если бы мы использовали политику цен в борьбе против изменения климата, нам пришлось бы меньше говорить о жертвах и запретах.

Теперь естественные науки могут дать надежду в контексте изменения климата. Но они помогают меньше с другими кризисами, такими как война и бегство. Как оставаться оптимистом несмотря на это?

Пожалуйста, продолжайте.

Я сделал своей личной жизненной позицией философское наблюдение Карла Поппера: "Нет разумной альтернативы оптимизму". Кто сдается, тот уже проиграл. Наш нарратив будущего должен быть позитивным. Представьте, мы идем через пустыню, где нет ничего - ни воды, ни растений. Я предлагаю построить здесь величайшее архитектурное чудо человечества, которое, кстати, стоит баснословных денег и занимает баснословное время, и не имеет практического применения и в нем никто не может жить. Вы, скорее всего, подумаете: "Он сумасшедший".

Действительно: да.

Но именно так и были созданы пирамиды Гизы, которые и по сей день являются одним из величайших культурных памятников истории человечества. Я хочу подчеркнуть силу нарративов, будь то религиозных, политических или общественных. Истории создают перспективы. Будущее будет таким, каким мы его представляем сегодня, потому что нарративы задают направление. Без них мы не можем решать проблемы.

Это может стоить много сил. А что насчет ситуаций, возможно, безнадежных, в которых было бы разумнее признать поражение и сдаться?

Конечно, в повседневной жизни, но не с большими человеческими проблемами, потому что там сдаваться просто означает конец цивилизации. В конце концов, быть оптимистом - это вопрос логики и выживания. Например, если продолжается вымирание видов, то вид Homo sapiens не будет существовать на этой планете очень долго. Мы знаем это совершенно точно. Поэтому мы должны действовать. И чтобы это сделать, мы должны хотя бы надеяться, что есть реальная возможность взять проблему под контроль. Кто оправдывает бездействие аргументом, что все равно ничего не выйдет, идет к верной гибели. Вот что я имел в виду, когда сказал: оптимизм - единственная - разумная опция. Пессимизм неразумен. Оптимистическое отношение также включает в себя обязательство действовать, брать на себя ответственность.

Можно ли сказать, исходя из этого, что оптимизм - это больше, чем просто надежда?

Абсолютно. Я бы сказал, что оптимизм, который только надеется и не действует, бессмыслен. На самом деле, оптимизм часто путают с наивной надеждой или верой. Знаете ли вы эту еврейскую историю?: Раввин просит Бога помочь ему во время наводнения, но вода продолжает подниматься. Когда раввин вынужден бежать на верхний этаж своего дома, мимо проходит лодка, но раввин говорит, что ему не нужно садиться в нее, потому что Бог спасет его. Вода поднимается, он вынужден подняться на крышу, мимо проходит другая лодка, он все равно не садится, потому что верит в Бога. Когда вода finally reaches his neck, he calls out to heaven: God, why didn't you save me? And God answers: I saved you twice, but you didn't act. Вот, пожалуй, и разница между оптимизмом и верой или слепой надеждой. Оптимизм обязывает к действию.

**Не стоит забывать, почему возникла религия. В прошлом люди путешествовали в конкурирующих ордах. В какой-то момент появилась структура: орды стали встречаться в пещерах, образовались племена, а затем и сельское хозяйство. Это стало возможно благодаря нарративу, который объединил несколько орд для сотрудничества. Этот нарратив часто был религиозным. Собирание людей для работы над общей целью - практическая функция религий. Есть ученые, которые говорят, что наша цивилизация не могла бы возникнуть без изобретения религии. Важно здесь изобретение религии, а не правда религии.

Германцев часто считают отстающими в умении быть оптимистами. Как научный журналист, вы много путешествовали. Вы заметили разницу в умении быть оптимистами у разных культур?

Да, заметил. И это действительно довольно парадоксально. Мы, немцы, так много жалуемся на свою страну, хотя у нас все лучше, чем у большинства. Я встречался с людьми в гораздо более бедных странах, таких как Эфиопия, Боливия или Центральноафриканская Республика, которые казались гораздо более оптимистичными, чем многие из нас. Почему это так, сказать трудно. Может быть, виновато наше благополучие. Мы так хорошо живем, что бессознательно чувствуем, что все может только ухудшиться. Аversion to loss может иметь подавляющий эффект. Но это всего лишь спекуляция. Я не могу объяснить, почему, но я чувствовал больше оптимизма во многих культурных кругах, чем среди нас.

Сара Плац поговорила с Дирком Штефенсом

Комиссия признала, что решения по климату уже доступны, теперь речь идет об их реализации. В различных культурах отдельные individuals showed more optimism about the future despite facing challenges, potentially due to a different perspective on well-being.

