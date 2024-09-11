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Динозавры были сопровождаются мигающей присутствием светлячек.

Древний Хранитель насекомого в 99-миллионный возраст

 and  Elizabeth Wells
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Крылатый мокрица стремикионстера имеет длину около 8,5 миллиметров и ширину 2,9 миллиметра,...
Крылатый мокрица стремикионстера имеет длину около 8,5 миллиметров и ширину 2,9 миллиметра, окрашена в темно-коричневый цвет и покрыта густым волосками. Этот крохотный вид сложил богатую историю, уходящую корнями более чем на 100 миллионов лет.

Динозавры были сопровождаются мигающей присутствием светлячек.

В фильме "Парк Юрского периода" ученые воскрешают динозавров, используя древнюю кровь комара, застывшую в янтаре. На самом деле, исследователи заинтересованы такими окаменелостями, в основном фокусируясь на насекомом, особенно если оно такое же уникальное, как светящийся червь, который обитал на Земле миллионы лет назад.

Глаза динозавров, возможно, были осыпаны зрелищем люминесценции, учитывая, что биолюминесценция, скорее всего, была распространена среди насекомых в меловой эре. Недавно открытое насекомое, запечатанное в янтаре, насчитывает около 99 миллионов лет. Ученые называют это открытие светлячком (Лампириди). Они подробно описывают свои находки в журнале "Процедуры Б" Королевского общества Великобритании.

Новый идентифицированный жук, демонстрирующий органы, излучающие свет, называется Flammarionella hehaikuni. Считается, что это женский предок современного подсемейства Луциолины, утверждает исследовательская группа, возглавляемая Чэнъян Каем из Наanjingского института геологии и палеонтологии в Китае. Орган света, расположенный возле кончика брюшка жука, очень похож на светопроизводящие органы современных светлячков.

Второе открытие светлячка в янтарном месторождении

Это второе открытие светлячка из мелового периода, который длился от 145 до 66 миллионов лет назад. Также были найдены оперенный светлячок и светящийся жук из окаменевшей семьи Кретофенгоды. Все они были найдены в 99-миллионолетнем янтаре из долины Хукаванг на севере Мьянмы.

Как объясняет первый автор, эти окаменелости происходят из одного и того же янтарного месторождения и эпохи и демонстрируют разнообразие морфологических приспособлений, связанных с биолюминесценцией. Это свидетельствует о том, что в то время происходило множество светопроизводящих органов.

Исследования показывают, что биолюминесцентные жуки, возможно, появились между поздним юрским и ранним меловым периодами. Распространение хорошо задокументированных Лампидридов свидетельствует о том, что светящиеся шоу различных светлячков уже существовали в меловой период.

Светящиеся маленькие светлячки в Центральной Европе сегодня

На данный момент признано более 2000 видов светлячков - и только несколько из них обитают в Центральной Европе. У некоторых видов только самцы могут летать, в то время как не все виды производят свет в обоих полах. В Центральной Европе вы обязательно встретите светящихся летающих самцов маленьких светлячков (Лампрохиза сплендентула).

Органы света всегда расположены в задней части. Зеленый свет является результатом химической реакции: люциферин превращается в оксилюциферин под действием фермента люциферазы. Во время этого перехода энергия высвобождается в виде света. Эксперты предполагают, что световые органы служат для поиска партнера или общения.

Первый автор Чэнъян Кай считает, что биолюминесценция у жуков могла изначально быть защитным механизмом. "Выделяемый свет мог служить предупреждающим сигналом для потенциальной опасности, сигнализируя токсичность или несъедобность жуков для хищников". Эта гипотеза поддерживается наблюдениями, что многие жуки уже имеют световые органы в личиночной стадии, задолго до достижения половой зрелости, что указывает на цель, превышающую ухаживание.

Недавно открытый жук имеет длину около 8,5 миллиметров, ширину 2,9 миллиметра, темно-коричневый цвет и обильно волосат. Его самая характерная черта - длинные, резко зазубренные усики. Этот новый вид значительно отличается от современных Луциолин, у которых усики обычно тонкие и короткие, согласно исследованию. Однако Фламарионелла все же относится к этому подсемейству, с ожиданием, что скоро будут обнаружены более хорошо сохранившиеся светлячки из мелового периода.

Ведущий автор Чэнъян Кай приписывает эту уверенность обилиям смолопродуцирующих деревьев в меловых лесах. Смола защищала деревья и одновременно запечатывала множество насекомых. "Смола быстро захватила этих организмов и защитила их от гниения, воздействия погоды и хищников, в конечном итоге приведя к исключительно хорошо сохранившимся окаменелостям".

Исследование добавляет, что светлячок демонстрирует необычные изменения своих усиков. Мелкие овальные вмятины на концах сегментов усиков, возможно, способствовали обонянию. "Такой тип сенсорного органа на усиках не был задокументирован у светлячков раньше. Подобные ямки можно найти у различных отрядов насекомых и используются как органы обоняния".

Динозавры, возможно, видели люминесценцию этих древних светлячков, так как биолюминесценция была распространена среди насекомых в меловой период. Недавно открытый жук Фламарионелла хехайкуни, как считается, является женским предком современных светлячков, что еще больше указывает на присутствие светлячков в эпоху динозавров.

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