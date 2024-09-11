Динамика возникла между Филадельфией Филис и Тампа-Бэй Рейс после того, как Ник Кастелланос был поражен за ремёс.

В разгар игры, счет которой был равным в начале восьмого иннинга, Усета, казалось, взорвался, позволив пять ран, как будто направляя свой гнев на правого полевого игрока Филлис.

Как сообщает MLB.com после матча, Кастильонос поделился: "У меня было предчувствие, что меня вот-вот ударят". Он затем выразил свое недовольство Усетой, заметив: "Просто абсурд. Ты бросаешь со скоростью более 90 миль в час, и когда злишься, бьешь кого-то? Это как если бы мой ребенок кидался истерикой, потому что я забрал у него десерт, пока он не доел".

Главный судья Джон Либка вмешался, чтобы разнять Кастильоноса и Усету, но ситуация быстро escalation, в результате чего обе команды покинули свои скамейки, а Брайс Харпер направился к горке.

К счастью, tensions subsided без серьезных физических столкновений, несмотря на удаление Усеты. Харпер продолжал выражать свое недовольство после матча. "Это не часть игры", - сказал он, как сообщает MLB.com. "Такого быть не должно. Сейчас игроки бросают слишком сильно. Разозлишься, потому что кто-то выбил хоум-ран с тебя или ты отдал лидерство, вышел из игры?"

Сам Харпер пережил подобную ситуацию всего неделю назад во время матча против Торонто Блю Джейс, когда был поражен подачей в первой иннинге, что заставило его покинуть игру.

Усета, через переводчика команды, признал свою ошибку и выразил отсутствие намерения. "Я не пытался это сделать специально", - признался он. "Происходило много всего, так что я просто сосредоточился на Кастильоносе. Я не хотел этого делать специально, но понимаю, почему они были злы. Я никогда не был в такой ситуации раньше".

Менеджер Рейс Кевин Кэш признал неопытность Усеты в таких ситуациях, сказав: "Казалось, он не привык к такой ситуации. Он хороший парень, возможно, немного потерял самообладание". Кэш также упомянул, что поговорит с Усетой и "кучей молодых игроков".

Инцидент Кастильонос-Усета затмил значимое достижение того дня для Кайла Шварбера из Филлис, который побил рекорд MLB по количеству хоум-ранов с начала игры, достигнув общей суммы 14.

Джосе Кабельеро сравнял счет в игре вверху второго иннинга, прежде чем обе команды добавили раны во втором и третьем иннингах. Два-рановый хоум-ран Треа Тёрнера внизу третьего иннинга сначала дал Филлис преимущество, но Рейс боролись, чтобы сравнять счет 4:4 к седьмому иннингу.

Тем не менее, команда Филлис затем запустила грандиозную атаку внизу восьмого иннинга, оставив Усету, казалось, бессильным. Марш и Коди Клеменс забили, за ними последовал Стивенсон, а сингл Кеннеди завершил двойной удар Стивенсона. Второй двух-рановый хоум-ран Тёрнера закрепил результат, оставив Усету, чей ERA резко поднялся с 0,75 до 1,49 за считанные минуты, целясь в Кастильоноса в своей досаде.

Несмотря на горячий инцидент, игра продолжалась, а Филадельфия Филлис продолжала свою атаку в восьмом иннинге. Страсть к победе и соперничеству в спорте часто приводит к интенсивным моментам между игроками.

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