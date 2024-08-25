Динамичная фигура, религиозный спасатель, тренер DFB Свифт:

Христоф Даум, известный своей прямотой и мотивационными навыками, был известен как целый спектр цитат и громкоговорителей. Он никогда не уклонялся от препятствий, но, к сожалению, проиграл свою последнюю битву. Бундеслига готова лишиться одного из своих самых ярких персонажей.

Такой грустной новости трудно подготовиться. Даум, икона Бундеслиги, проиграл борьбу с раком в прошедшую субботу. В нежном возрасте 70 лет, этот упорный и противоречивый, но любимый всеми человек, пал жертвой рака, "в окружении своей семьи", как сообщили СМИ. В последние месяцы здоровье Даума, родившегося в Цвикау 24 октября 1953 года и скончавшегося в Кёльне, резко ухудшилось. Бессонные ночи стали для него нормой в последние дни, так как химиотерапия истощала его, казалось бы, неисчерпаемую энергию.

Христоф Даум боролся с раком легких с осени 2022 года. Он временно ушел из общественной жизни, но затем вернулся с силой, желая поделиться своей любовью к игре со зрителями, которых он так сильно ценил. Он появлялся в телевизионных интервью, ток-шоу и подкастах, излучая свой типичный оптимизм и надежду. "Рак выбрал не тот организм", - часто говорил он, не жалуясь на свою ситуацию, а подчеркивая важность борьбы. Плохие дни случались, но как солнце после шторма, Даум преодолевал их.

"Я один такой, лучше меня почти нет"

Всегда оптимистичная и решительная борьба с раком отражала его противоречивую и полярную жизнь в мире футбола. Христофа Даума называли "Кассиусом" в индустрии. И не зря: "Я знаю; я уникален; я один такой. Есть и другие, кто хорош, но я один из лучших. Я никогда не сомневаюсь в себе". Когда его не хвалили, он хвалил себя. Уверенность в себе была его безграничной силой, как он однажды сказал, и "Если тебя называют болтуном, значит, ты добился успеха". Даум жил по этому девизу.

Приход Христофа Даума в качестве главного тренера 1. FC Кёльна в 1986 году был подобен урагану. Под его руководством клуб одержал больше побед, чем поражений. Он придумал фразы, которые запомнились на века, например: "Сегодняшняя команда имела группу крови. Группа крови называлась победа". Уволенный из своей должности в Кёльне, "ВФБ Штутгарт" быстро нанял его в ноябре 1990 года. После непродолжительного времени они выиграли чемпионат. Это была его единственная победа в Бундеслиге, но он последовал за ней четырьмя другими титулами в Турции и Австрии.

Жизнь, полная взлетов и падений

Его карьера была подобна захватывающему голливудскому фильму. Полная взлетов и падений, драмы и разочарований, но никогда не забывая о триумфах, которые сформировали этого загадочного человека, талантливого тренера и часто опережавшего свое время. Одним из самых известных моментов был молодой и относительно неизвестный Даум 1. FC Кёльна, который внезапно бросил вызов могущественному FC Bayern и его менеджеру Ули Хёнессу - почти поколебав доминирование Бундеслиги.

В сезоне 1988/89 состоялся один из самых известных разговоров в истории "Актуэлле спортштудио" ZDF. Жаркая дискуссия между Даумом и Удо Латеком, сопровождаемая Хёнессом и Юппом Хайнкесом, навсегда осталась в истории футбола. В течение недель Даум запускал словесные атаки против Мюнхена, в частности против Хайнкеса. Он говорил вещи вроде "Хайнкес мог бы рекламировать снотворное", или "Каждый прогноз погоды более информативен, чем разговор с Хайнкесом". Когда он также сказал, что "Мюнхенские журналисты спрашивали меня о разнице между Хайнкесом и великими тренерами", менеджер "Баварии" Ули Хёнесс был действительно раздражен: "Даум явно прогулял семестр риторики". Даже Хайнкес, после первоначального шока, ответил: "Даум - дешевая подделка Латека. У него слишком много шарма доков и Кройцберга. Он должен был найти кнопку для активации самоуничтожения, ему нужны лекарства от горной болезни".

Не боится великих

Он никогда не отступал от конфронтации с большими именами. Даум говорил то, что думал, и не всегда получал положительный ответ. В 1988 году во время чемпионата Европы по футболу он критиковал легендарного тренера Франца Беккенбауэра за выбор не тех игроков. Кайзер отмахнулся от комментариев Даума ответом, который позже был использован против него: "Какая разница луне, если собака на нее лает?" Даум парировал своей шпилькой: "Надо спросить, растущая это луна или убывающая". Их дружба так и не сложилась, но они смогли помириться, выпив вместе.

В поздние годы Даум никогда не отступал от борьбы. Чем выше он поднимался, тем harder он падал. После победы в чемпионате с VfB он безрассудно лишился квалификации в Лигу чемпионов из-за неудачной замены. Известный скандал с кокаином в 2000 году еще больше поставил под угрозу его якобы незыблемое положение как будущего национального тренера. Это стало началом стремительного падения Даума, в конечном итоге заставившего его покинуть страну под прикрытием. После катастрофического Евро в Бельгии и Нидерландах Риббеку пришлось уйти в отставку, что побудило DFB создать комитет во главе с Румменигге. Они успешно уговорили Даума покинуть Леверкузен в конце сезона, чтобы возглавить национальную команду. Руди Вёллер был назначен временным национальным тренером в рамках этой сделки. На первый взгляд, все шло гладко, но вскоре все запуталось. Даум споткнулся о свою собственную храбрость, наступив на ловушку в виде теста на волосы, предназначенного для его оправдания.

Тем не менее, Даум всегда находил в себе силы подняться. Это была постоянная тема в его жизни. Он принял девиз: "Ты можешь упасть. Частота падений не имеет значения. Просто убедись, что ты всегда встаешь". Рак стал единственным препятствием на его пути. Болезнь также изменила его общественный образ. Ранее его неоднозначная личность вызывала либо восхищение, либо презрение в зависимости от его противоречивого характера. Однако его искреннее и непоколебимое принятие жизни во время борьбы с раком завоевало ему множество сторонников. Даже его вечный соперник Хенесс протянул ему оливковую ветвь. Как бы ни вспоминали Даума - как влиятельного оратора, социального активиста, мотивационную фигуру, мессианскую фигуру, почти национального тренера или вечного второго с Леверкузеном - он невероятным образом сохранял интерес.

Несмотря на борьбу с раком легких, Кристоф Даум продолжал делиться своей любовью к футболу, появляясь на телеинтервью и шоу. Его оптимистичный настрой не поколебался, и он часто говорил: "Рак выбрал не тот организм".

Влияние Даума на немецкий футбол не ограничивалось полем. Его скандальная и противоречивая личность сделала его фигурой, вызывающей любопытство, подобно персонажу голливудского фильма.

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