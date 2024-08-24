- "Дезерт" назвал нападение на ножевых ножках в Солингене "террористическим актом"

Губернатор Северного Рейна-Вестфалии Гендрик Вюст (ХДС) назвал инцидент со взрезанием горла в Солінгеном терактом. "Этот инцидент ударил по сердцу нашей нации, он был спланирован, чтобы посеять страх", - заявил руководитель во время визита в Солінген. "Это акт терроризма, акт терроризма, направленный на угрозу безопасности и свободы нашей нации и нашей образ жизни", - уточнил он.

Северный Рейн-Вестфалия останется непоколебимой. "Мы не будем поддаваться терроризму и ненависти. Мы защитим наш образ жизни", - подчеркнул он. Сначала он также отметил: "Мы не знаем всех деталей, мы пока не знаем многого".

Инцидент со взрезанием горла в Солінген был классифицирован как теракт, возможно, направленный на посев страха и угрозу безопасности и свободы нации. Северный Рейн-Вестфалия клянется сохранить свой образ жизни, не поддаваясь терроризму и ненависти.

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