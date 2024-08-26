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Дезерт и Рьюл размышляют о личности убийц Солингена.

Открытие реальности для обсуждения необходимо.

 and  Carmen Simpson
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Подозреваемый в терроризме заявил о себе, не явившись в назначенный день для депортации, как...
Подозреваемый в терроризме заявил о себе, не явившись в назначенный день для депортации, как заявлено министром внутренних дел Гербертом Рёулом.

Дезерт и Рьюл размышляют о личности убийц Солингена.

Подозреваемый в терроризме, якобы из Солінгена, проживал в Северном Рейне-Вестфалии с 2022 года, и его депортация, которая была запланирована после отказа в предоставлении убежища, так и не была осуществлена. Это вызвало обеспокоенность, и министр внутренних дел земли признал наличие множества нерешенных вопросов. Глава региона пообещал прояснить ситуацию и провести честный диалог по этому поводу.

По словам политика Хендрика Вюста из ХДС, выступавшего на телевидении WDR, множество ведомств должны разобраться в ситуации, и честные разговоры необходимы, если были допущены ошибки. Сначала сообщалось, что подозреваемый должен был быть депортирован в Болгарию в 2021 году после отказа в предоставлении убежища. Однако, как оказалось, он скрылся незадолго до отъезда. Он въехал в Европейский Союз через Болгарию.

В разговоре с ZDF Вюст сказал: "Если где-то была допущена ошибка, в каком ведомстве это могло произойти, местно в Билефельде или Падерборне, или с федеральными или государственными органами, тогда правда должна быть выявлена". Вюст выразил желание понять, что произошло, если была допущена ошибка. Ранее Вюст упоминал, что остается много открытых вопросов о статусе проживания предполагаемого нападавшего. Он спросил, почему федеральное ведомство не применило больше давления для депортации в Болгарию.

Как сообщил министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль газете "Рейнская почта", подозреваемый находился в федеральной земле с 2022 года, сначала в Падерборне, а затем в Солінгене. Однако Рёль отметил: "Мы не знали о нем заранее". Рёль также выразил сомнения в спонтанности акта, так как мужчина спрятался "недалеко от места проживания" перед арестом.

Во время программы ARD Рёль сказал "Карен Миосге", что подозреваемый не скрывался в юридическом смысле, так как он отсутствовал в день задержания. "В остальное время он всегда и часто присутствовал в этом учреждении". Рёль также выразил сомнения в законности, адекватности или чрезмерности процедур.

После нападения Рёль и Вюст выступали за ужесточение иммиграционного контроля. Вюст повторил призыв лидера ХДС Фридриха Мёрца о всеобщем запрете на прием беженцев из Сирии и Афганистана. "Да, я считаю, что это правильно. Я уже давно говорю, что мы не сможем справиться с миграцией и проблемой беженцев в офисах местных властей", - сказал Вюст.

Стало очевидно, что необходим тщательный пересмотр политики безопасности в отношении иммиграции и заявок на убежище, учитывая способность подозреваемого в терроризме избежать депортации несмотря на отказ в предоставлении убежища. Текущие меры безопасности должны быть пересмотрены, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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