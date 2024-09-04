Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНепогода

Девочка-невеста из четвертого этажа Оранжевого замка

Девочка-подросток выпадает из четвертого этажа в Ораниенбурге, получает серьезные травмы и доставляется в больницу.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Малыш, которому исполнился один год, упал из окна в bilo
Малыш, которому исполнился один год, упал из окна в bilo

- Девочка-невеста из четвертого этажа Оранжевого замка

В Ораниенбурге, маленькая девочка, едва достигшая возраста одного года, выпала из окна четвертого этажа в один из вечеров вторника. Согласно недавнему отчету Северного управления полиции, медицинские работники оперативно доставили серьезно травмированного ребенка в больницу. Предварительное расследование указывает на то, что мать девочки была отвлечена приготовлением пищи, что привело к ненадлежащему присмотру за ребенком и к трагическому инциденту, в результате которого ребенок выпал из окна.

Через несколько дней больница сообщила, что травмы девочки от падения с четвертого этажа были тяжелыми, что вызывает обеспокоенность по поводу растущего числа случаев травматизма среди детей. К сожалению, отсутствие надлежащего присмотра, похоже, является общим фактором во многих из этих случаев.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Памятники архитектурных построек обнаружены на окраинах Дрездена
Федеральные земли Германии

Открыты остатки исторических сооружений на бывшем месте расположения Роботрона.

До начала стройки в Саксонии археологи тщательно исследуют потенциальные участки на наличие исторических останков. Такая практика применяется и в Дрездене, где в настоящее время ведется новая археологическая разведка.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Суд налагает трехлетнее тюремное заключение на 29-летнего человека за предполагаемое участие в...
Федеральные земли Германии

Заключен в тюрьму за связь с ИГИЛ - задержан после вынесения приговора.

Сирийский человек поселяется в Берлине, идентифицированный как беженец. Однако судебные власти подозревают его связь с террористической группировкой ИГИЛ. Он сталкивается с невероятной ситуацией в зале суда.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию
Федеральные земли Германии

Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию

В отсутствие пива, путник на рейсе из Лондона на греческий остров Кос приходит в ярость. Рейс требует технической посадки в Мюнхене из-за вспышки гнева.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Энни Чейс исключена из числившегося элитного состава ВФБ Штутгарта на групповую стадию Лиги...
Федеральные земли Германии

Вултемаде и Чейз не в составе "Штутгарта" на Кубке Европы

ВФБ представляет состав для групповой стадии Лиги чемпионов. Важны некоторые аспекты. Новичок Вольтемаде исключается, но талантливый проспект Чейс получает скромное место.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Памятники архитектурных построек обнаружены на окраинах Дрездена
Федеральные земли Германии

Открыты остатки исторических сооружений на бывшем месте расположения Роботрона.

До начала стройки в Саксонии археологи тщательно исследуют потенциальные участки на наличие исторических останков. Такая практика применяется и в Дрездене, где в настоящее время ведется новая археологическая разведка.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Суд налагает трехлетнее тюремное заключение на 29-летнего человека за предполагаемое участие в...
Федеральные земли Германии

Заключен в тюрьму за связь с ИГИЛ - задержан после вынесения приговора.

Сирийский человек поселяется в Берлине, идентифицированный как беженец. Однако судебные власти подозревают его связь с террористической группировкой ИГИЛ. Он сталкивается с невероятной ситуацией в зале суда.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Зеленский объявляет о реструктуризации руководства правительства, Кулеба также уходит в отставку.
Главные темы

Зеленский объявляет о реструктуризации руководства правительства, Кулеба также уходит в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах провести существенную реформу правительства, стремясь привнести 'свежую динамику'. Парламент Украины в среду подтвердил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба входит в число Ministers, которые собираются уйти. Одновременно с этим...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию
Федеральные земли Германии

Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию

В отсутствие пива, путник на рейсе из Лондона на греческий остров Кос приходит в ярость. Рейс требует технической посадки в Мюнхене из-за вспышки гнева.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно