- Девочка-невеста из четвертого этажа Оранжевого замка

В Ораниенбурге, маленькая девочка, едва достигшая возраста одного года, выпала из окна четвертого этажа в один из вечеров вторника. Согласно недавнему отчету Северного управления полиции, медицинские работники оперативно доставили серьезно травмированного ребенка в больницу. Предварительное расследование указывает на то, что мать девочки была отвлечена приготовлением пищи, что привело к ненадлежащему присмотру за ребенком и к трагическому инциденту, в результате которого ребенок выпал из окна.

Через несколько дней больница сообщила, что травмы девочки от падения с четвертого этажа были тяжелыми, что вызывает обеспокоенность по поводу растущего числа случаев травматизма среди детей. К сожалению, отсутствие надлежащего присмотра, похоже, является общим фактором во многих из этих случаев.

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