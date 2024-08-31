- Девять галерей должны быть закрыты по плану.

Галерия, популярная сеть универмагов, планирует закрыть девять своих филиалов к концу этого месяца в рамках процедуры банкротства. Закрытие коснется двух мест в Берлине, а также Эссена, Веселя, Аугсбурга, Регенсбурга, Трира, Лёнберга и Хемница. Около 800 из общего числа 12 800 сотрудников останутся без работы. Стоит отметить, что некоторые филиалы, такие как Эссен и Весель, уже закрылись во второй неделе августа.

Из оставшихся 83 филиалов продолжат работу, и они будут обслуживать клиентов с действующими подарочными и клиентскими картами, которые можно использовать в любом филиале или онлайн. Возвраты или жалобы, связанные с покупками, сделанными в любом из закрытых филиалов, можно будет обработать в любом другом филиале или.generate new return labels online.

С 1 августа розничный гигант имеет новых владельцев в виде американской инвестиционной фирмы NRDC и холдинговой компании предпринимателя Бернда Битца, которые приобрели Galeria S.à r.l. & Co. KG. Название компании было изменено, и из него были удалены Kaufhof и Karstadt. Новый логотип, на котором есть только Galeria, постепенно вводится и будет полностью реализован в ходе предстоящих ремонтов. Несмотря на то, что некоторые филиалы все еще отображают старые знаки Kaufhof или Karstadt, они будут заменены в ходе ремонтов.

Эксперт по розничной торговле Карстен Кортум остается скептичным по поводу будущего компании: "Я пока не вижу серьезного поворота. Мало информации или видимых доказательств планов новых владельцев. Для восстановления компании необходимы значительные инвестиции, но они, похоже, не запланированы". По мнению Кортума, Galeria нуждается в свежей, современной бизнес-модели. "Посмотрим, произойдет ли это. Клиенты наверняка заметят его отсутствие".

Новые владельцы Galeria, NRDC и холдинговая компания Бернда Битца, планируют оживить розничную сеть, постепенно вводя новый логотип Galeria в своих магазинах в ходе предстоящих ремонтов. Несмотря на изменения, эксперт по розничной торговле Карстен Кортум выражает сомнения в отношении будущего перспектив Galeria, заявляя, что отсутствуют четкие планы и крупномасштабные инвестиции от новых владельцев для возрождения розничной сети.

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