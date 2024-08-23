- Девять человек получили ранения в результате пожара в доме на боркуме.

На острове Бorkum в Северном море в многоквартирном доме произошел пожар, в результате которого пострадали девять человек, трое из них schwer. Родители с годовалым ребенком пытались спастись, выпрыгнув из окна первого этажа ночью, но получили серьезные травмы, как сообщил представитель полиции. Отец смог схватить одного из своих других детей, который, вместе с младенцем, остался невредим.

Еще один мужчина получил серьезные ожоги, пытаясь покинуть дом. В общей сложности пожар привел к трем серьезным, двум средним и четырем легким травмам, согласно данным пожарной службы. Были задействованы три вертолета спасательной службы из Германии и Нидерландов.

По прибытии служб экстренной помощи, квартиру на первом этаже охватило пламя, и несколько человек оказались заблокированы дымом и огнем, сообщили в пожарной службе. Большая группа пожарных боролась с пожаром на протяжении всего утра. Распространение огня на другие части здания было предотвращено. Некоторые квартиры временно закрыты.

Квартира на первом этаже была полностью разрушена. Причина пожара и масштаб ущерба пока не установлены, как сообщила полиция.

Мать и ребенок на первом этаже были initially заблокированы дымом и огнем, но к счастью, они были спасены. Несмотря на страшный опыт, мать получила серьезные травмы во время их спасения.

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