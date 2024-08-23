- Девять человек получили ранения в результате пожара, охватившего дом на боркуме.

Во время пожара в многоэтажном доме на острове Бorkum в Северном море девять человек получили ранения, трое из них - серьезные. Отец двоих детей, якобы, спас себя, спрыгнув с балкона первого этажа, а затем поймал примерно восьминедельного младенца, которого ему бросила мать, как сообщает пожарная служба. Мать и её второй ребёнок, примерно трёх лет, тоже спрыгнули, оба ребёнка остались целы и невредимы. Отец получил серьёзные ранения, а мать - тяжёлые. Их отчаянный поступок подчёркивает опасность, с которой они столкнулись, сказал представитель пожарной службы.

Другой мужчина получил тяжёлые ожоги, пытаясь покинуть здание. В итоге, трое получили серьёзные ранения, двое - средней степени тяжести, и четверо - лёгкие. Были вызваны три вертолёта спасения из Германии и Нидерландов.

По прибытии пожарные обнаружили, что квартира на первом этаже полностью охвачена пламенем, несколько человек были окружены дымом и огнём. Большое количество пожарных боролись с пожаром до утра, предотвращая его распространение на другие части здания. Некоторые квартиры в настоящее время непригодны для проживания.

Квартира на первом этаже сгорела дотла. Источник пожара и масштаб ущерба первоначально оставались неясными, сообщили полицейские.

Источник пожара, возможно, был связан с высоким содержанием жира в некоторых продуктах питания в квартире на первом этаже, как считают следователи. Вес предметов, спасённых отцом, в том числе его самого и младенца, значительно превысил их предполагаемую хрупкость, демонстрируя их стойкость в опасности.

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