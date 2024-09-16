Девять человек погибли в 9:05 в водном пространстве Австрии.

20:37 Австрия: Еще одна жертва в результате наводнения

В результате продолжающихся наводнений в Австрии обнаружено еще одно тело. Если это подтвердится как жертва, число погибших вырастет до четырех. Как сообщил представитель полиции агентству APA, погибшим является мужчина в возрасте от 40 до 50 лет, чье тело было найдено лицом вниз в воде на пляже Strandbad в Клагенфурте, Нижняя Австрия. Причину смерти установят в ходе вскрытия. В воскресенье при откачивании воды из подвала погиб пожарный. В понедельник были найдены тела двух мужчин в возрасте 70 и 80 лет, застигнутых наводнением в своих домах.

20:08 Обновление по мосту в Дрездене: нет влияния на уровень воды

По данным мэрии Дрездена, часть Карола-моста, расположенная в реке Эльба, не влияет на уровень воды, как заявил Рене Херольд, глава Управления окружающей среды Дрездена. "Очевидно, что уровень воды не влияет на этот мост", - сказал он. Это подтверждается уровнем воды на датчике в Дрездене, расположенном вниз по течению на соседнем Августовском мосту, где в послеобеденное время было зафиксировано 5,73 метра. Пик уровня ожидается в среду, но точная цифра неизвестна. Тем не менее, ожидается, что он составит около шести метров, что меньше, чем опасались ранее.

20:08 Осторожный оптимизм в Пирне

На основе последних прогнозов наводнения отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в Пирне видит некоторое улучшение ситуации на Эльбе. Более медленное повышение уровня воды вызывает "осторожный оптимизм", но еще рано полностью снимать тревогу, как указано в заявлении. В настоящее время датчик Эльбы в Шоне показывает более 6 метров, что соответствует стадии тревоги 3. Центр управления наводнениями ожидает пик наводнения в середине стадии тревоги 3, между 6 метрами и 7,50 метрами, в среду утром - в среднем 1,58 метра. Прогноз неоднократно корректировался в последние дни из-за регулирования водных уровней на чешской стороне путем регулирования шлюзов. В ближайшие дни не ожидается существенных осадков.

19:50 Нижняя Саксония прогнозирует рост уровня воды на Эльбе к выходным

Эксперты считают, что сильные дожди и наводнения в Чехии и Польше также приведут к росту уровня воды на Эльбе в Нижней Саксонии в ближайшие дни. В результате текущей волны высокой воды в Саксонии ожидается значительный рост уровня воды на центральной Эльбе в Нижней Саксонии к концу этой недели, как сообщил ответственный Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- и Naturschutz (NLWKN) в Луненбурге. Несмотря на то, что согласно текущему прогнозу Центра высоких вод Эльбы в Магдебурге не ожидается значительного наводнения, подобного тем, которые произошли в 2002, 2006 или 2013 годах, условия для предсказанного повышения уровня воды в настоящее время благоприятны. В настоящее время уровень воды на нижнесаксонской части Эльбы сравнительно низкий. Кроме того, эксперты из Landesbetrieb ожидают, что дожди ослабнут и не будет существенных притоков из притоков Эльбы.

19:19 Бранденбург готовится к наводнению: уровни тревоги подняты

В нескольких районах вдоль Одера в Бранденбурге ожидается высокая готовность к наводнению на этой неделе. Уровень тревоги 1 ожидается в Ратцдорфе, Эйзенхюттенштадте и Франкфурте (Одер) с среды или четверга. "Волна еще не пришла", - сказал представитель Бранденбургского государственного управления по охране окружающей среды (LfU). Уровень воды быстро растет, и к воскресенью ожидается уровень тревоги 4 на датчике Ратцдорфа. В воскресенье также состоятся выборы в ландтаг Бранденбурга. Районы готовятся к серьезной ситуации с наводнением. Дамбы должны защитить от наводнения и предотвратить ущерб. В Franck (Одер) вTuesday соберется кризисный штаб.

18:52 Тюск осуждает мародерство - объявлены средства помощи

Премьер-министр Польши Дональд Тюск объявил, что будет выделено один миллиард злотых (примерно 240 миллионов евро) помощи жертвам наводнений в юго-западной части страны. Он сделал это объявление во время заседания кризисного штаба в Вроцлаве (Вроцлав). Тюск также пообещал помощь в восстановлении поврежденных домов и призвал пострадавших сразу обращаться в местные власти. Он планирует поговорить со своими коллегами в Австрии, Чехии и Словакии позже сегодня, чтобы совместно добиваться средств ЕС для борьбы с ущербом от наводнений. Тюск также выразил обеспокоенность сообщениями о мародерстве в пострадавших от наводнений районах и пообещал принять строгие меры против тех, кто использует ситуацию.

18:21 Натянутая обстановка в Нижней Австрии: женщина спасена, мужчина погиб

Ситуация с наводнением остается критической в нескольких странах, и число жертв растет. По меньшей мере 16 человек погибли в результате сильных дождей от Польши до Австрии. В Унтерграфендорфе, Нижняя Австрия, женщина смогла спастись от внезапного наводнения, поднявшись на первый этаж своего дома, но ее муж не смог. Сообщается, что она звала на помощь в течение нескольких часов, но никто не услышал. Тело 70-летнего мужа позже было найдено, что сделало его третьей жертвой наводнения в Австрии.

18:02 Германия предупреждает о надвигающихся наводнениях, готова из-за предыдущих событийАссоциация пожарных Германии (DFV) подтверждает, что Германия хорошо подготовлена к грядущим наводнениям. По словам президента ассоциации Карла-Хайнца Бансе, "Германия готова к ситуациям наводнений благодаря недавним инцидентам, таким как те в долине реки Аар и Северном Рейне-Вестфалии, а также наводнениям в различных частях страны в этом году", сказал он газете "Рейнская почта". Чтобы обеспечить максимальную подготовку, в пострадавших регионах ведутся планы, а команды экстренной помощи находятся в режиме повышенной готовности, мешки с песком готовятся, и данные о погоде тщательно отслеживаются. Население также информируется и призывается соответствующим образом подготовиться.

17:30 Шольц предлагает помощь пострадавшим соседним странамКанцлер Германии Олаф Шольц выразил готовность оказать помощь соседним странам, пострадавшим от наводнений. Выражая озабоченность ситуацией во время своего визита в Казахстан, он сказал: "Наводнения очень печальны". Он уже пообещал помощь гражданам пострадавших соседних стран. "Мы поможем, чем сможем".

17:06 Ланг призывает к срочным действиям в связи с климатическим кризисомЛидер партии "Зеленые" Рикарда Ланг призывает к политическим последствиям в связи с наводнениями в нескольких центральных и восточноевропейских регионах из-за изменения климата. Она подчеркнула, что частые наводнения и сильные дожди становятся все более частыми, интенсивными и вероятными. Политика не должна только реагировать, но и готовиться, сказала она после консультаций руководства партии в Берлине. "Поэтому пришло время действовать", - сказала она. Приоритет климатической защиты должен быть повышен в политике, добавила она, намекая на противоречивые заявления лидера ХДС Фридриха Мерца.

16:41 Нехаммер выделяет средства на устранение последствий наводнений в АвстрииКанцлер Австрии Карл Нехаммер выделил из фонда для чрезвычайных ситуаций 300 миллионов евро на устранение последствий наводнений в Австрии. По словам Нехаммера, могут быть выделены дополнительные средства по мере необходимости. Частные лица, потерявшие имущество из-за стихийного бедствия, также могут подать заявление на получение финансовой помощи из этого фонда. Оценка масштабов ущерба после рекордных дождей на востоке Австрии еще не завершена.

16:08 Принудительная эвакуация в Польше из-за трещины в дамбеМэр Пацкова в юго-западной Польше Артур Ролка объявил об обязательной эвакуации жителей нижних деревень из-за трещины в дамбе водохранилища. Ролка выразил обеспокоенность тем, что повреждение может усугубиться. Он призвал всех жителей явиться на эвакуацию и посоветовал тем, кто не пострадал от воды, переместиться в безопасные районы города. После того, как добровольный призыв к эвакуации был проигнорирован, была объявлена обязательная эвакуация, как сообщил мэр в польском телевидении.

15:54 Габек призывает к большей решимости в защите климатаВице-канцлер Роберт Габек призывает к большей решимости в защите климата в свете наводнений, которые затрагивают несколько европейских стран. Он подчеркнул необходимость более быстрого расширения возобновляемых источников энергии, энергетической трансформации и экологически чистого производства в промышленности. "Более частые наводнения, такие как те в долине реки Аар и в этом году в Баварии, - это последствие климатического кризиса", - сказал Габек. "Наши усилия по сдерживанию климатического кризиса поэтому так важны". Однако он признал, что более частые экстремальные погодные явления в настоящее время не могут быть предотвращены. Поэтому необходимы более тщательные меры предосторожности, в том числе более прочные дамбы, системы удержания и больше пространства для рек, чтобы лучше защитить людей.

15:36 Число жертв наводнений в Европе растетЧисло погибших от наводнений в нескольких европейских странах возросло до как минимум 15. В Австрии (3 погибших), Чехии (1 погибший), Польше (5 погибших), и Румынии (6 погибших) пострадали в особенности.

15:21 Польша объявляет о чрезвычайной ситуации в пострадавших от наводнений районахПольша объявила о чрезвычайной ситуации в районах, пострадавших от наводнений. Правительство в Варшаве приняло соответствующее решение на экстренном заседании. Чрезвычайная ситуация действует в нескольких воеводствах, таких как Нижняя Силезия, Силезия и Оpole, в течение 30 дней. Это дает властям больше полномочий отдавать приказы, так как гражданские свободы и права временно ограничены. Власти могут более легко распоряжаться эвакуациями, запрещать гражданам находиться в определенных местах и ограничивать передвижение граждан.

14:59 Эксперт объясняет причины экстремальных дождейЭкстремальные дожди и наводнения причинили значительный ущерб в Австрии, Польше, Чехии и Румынии. ntv спросил у водного эксперта Георга Йоханна, почему риск наводнений растет.

14:34 ÖBB продлевает предупреждение о поездках до четвергаАвстрийские федеральные железные дороги продлили срочное предупреждение о поездках из-за сильной погоды во многих частях Австрии до четверга, 19 сентября 2024 года. Пассажиров просят отложить несущественные поездки на этот период. Уже купленные билеты действительны до 22 сентября 2024 года.

ЧИСЛО ЖЕРТВ от наводнений в некоторых частях Австрии, Польши, Румынии и Чехии возросло до как минимум 11. В Австрии ПОДВЕРГЛИСЬ ДВА ЧЕЛОВЕКА, как сообщают власти. В Чехии ОДИН ЧЕЛОВЕК погиб в реке Красовка, как заявил главный полицейский Мартин Вондрашек. Ранее было зарегистрировано ВОСЕМЬ СМЕРТЕЙ в пострадавших странах. Чешские власти также признают как минимум СЕМЬ ЧЕЛОВЕК пропавшими без вести.

14:04 Наводнение в Европе: правительство Германии предлагает помощьПравительство Германии выражает соболезнования пострадавшим от наводнений в различных европейских странах. "Люди в наших соседних странах, наших европейских партнерах, и здесь должны знать: мы внимательно следим за ситуацией и готовы оказать помощь", - заявила представитель правительства Кристиане Hoffman в Берлине. Разрушения в Австрии, Чехии, Польше и Румынии могут быть катастрофическими. Hoffman прокомментировала: "Мы с ужасом смотрим на эти картинки и шокированы сообщениями о погибших и пропавших без вести. От имени федерального правительства мы выражаем соболезнования и поддержку всем пострадавшим".

13:43 Орбан откладывает обязательстваПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан отложил все свои международные обязательства из-за наводнений в стране. "Из-за тяжелых погодных условий и продолжающихся наводнений в Венгрии я откладываю все свои международные обязательства", - написал Орбан на онлайн-платформе X. Он не предоставил дальнейших подробностей. Орбан должен был выступить на дебатах о программе шестимесячного венгерского председательства в Европейском парламенте в Страсбурге в среду. Право-wing politician часто сталкивается с жесткой критикой со стороны Европейского парламента и Европейской комиссии.

13:12 Острава под водой: прорыв дамбы в третьем по величине городе ЧехииЭвакуация расширена в Остраве, третьем по величине городе Чехии, из-за острого риска наводнения. "Похоже, что произошли прорывы дамб в нескольких районах", - сказал министр окружающей среды Петр Хладик после экстренного совещания. Жителей частично эвакуировали на надувных лодках. По оценкам, около 100 кубометров воды в секунду проходят через прорывы. Ведутся работы по заполнению дыр камнями. Острава с населением около 285 000 человек расположена у слияния нескольких рек, в том числе Одер и Опава. Город находится примерно в 280 км к востоку от Праги. Железнодорожное сообщение с Остравой и далее в Польшу полностью прервано. Одна электростанция была остановлена. В близлежащем Богумине из-за наводнения вышли из строя электроснабжение и сети мобильной связи. Вода прервала подачу воды в нескольких местах.

12:25 Румыния: наводнение унесло жизни шестерых в Карпатском регионеСильные дожди и наводнение привели к гибели по меньшей мере шести человек в Карпатском регионе Румынии. Особенно пострадали регионы Галац, Васлуй и Яссы на востоке страны. Примерно 300 человек были эвакуированы, и около 6000 фермерских домов были затоплены. Жертвами в основном были пожилые люди, в том числе две женщины в возрасте 96 и 86 лет. Самый высокий уровень предупреждения о наводнении остается в силе до полудня. В основном пострадали отдаленные деревни, жители которых спасались на крышах, чтобы не быть унесенными водой. На место были направлены сотни пожарных.

11:59 Наводнение в Саксонии: уровень реки Эльбы превышенУровень реки Эльбы в Саксонии продолжает расти. В Дрездене он сейчас составляет 5,62 метра, как сообщает центр управления наводнениями штата. Во вчерашний вечер был объявлен второй уровень предупреждения о наводнении. Ожидается, что к раннему утру вторника будет превышен порог третьего уровня тревоги, который составляет 6 метров. Максимальный уровень реки Эльбы в Дрездене, как ожидается, будет достигнут к вечеру среды. В Шоне, на границе с Чехией, действует третий уровень тревоги с уровнем реки Эльбы 6,13 метра. В Гёрлице, на Неисе, центр управления наводнениями ожидает, что уровень воды начнет падать. Максимальный уровень наводнения называется пиком.

11:33 Австрия: две новые жертвыДве новые жертвы погибли в Австрии из-за наводнений, сообщают власти. 70-летний мужчина и 80-летний мужчина утонули в своих домах в общинах в Нижней Австрии. Мужчины стали жертвами наводнения внутри своих зданий. В воскресенье погиб пожарный, который сливал воду из подвала. В восточной Австрии введены exceptional measures из-за непрекращающихся дождей. Более 1800 зданий были эвакуированы, и многие дороги закрыты из-за наводнения.

11:01 Вроцлав объявляет предупреждение о наводненииПосле сильных штормов и наводнений в юго-западной Польше город Вроцлав (Бреслау) в Нижней Силезии готовится к приближающейся волне наводнения. Мэр Яцек Сутык объявил предупреждение о наводнении для города на реке Одер. Меры включают постоянный мониторинг дамб, контроль и защиту каналов и закрытие проходов через дамбы, как заявил Сутык в видео на Facebook. Волна наводнения, как ожидается, достигнет Вроцлава в среду. Ранее прогнозировалось, что город не будет сильно затронут. Хотя наводнение не достигнет высоты наводнения на Одере в 1997 году, которое затопило треть города, Сутык подчеркивает, что инфраструктура сегодня в гораздо лучшем состоянии, с новыми дамбами, резервуарами и полями. Он надеется, что вода не попадет в город.

10:35 Губернатор о ситуации с наводнением: "Она остается критической"

Несмотря на кратковременное затишье от дождя на востоке Австрии, ситуация остается критической. "Она все еще критическая, она все еще интенсивная, она все еще драматичная", - комментирует губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Леитнер. К понедельнику прогнозируется до 80 литров осадков на квадратный метр в некоторых районах. Основная проблема сейчас - плотины, так как существует высокий риск их прорыва, предупреждают официальные лица. Общественная жизнь приостановлена. Более 200 дорог в Нижней Австрии закрыты, более 1800 зданий эвакуированы, и многие школы и детские сады закрыты, объясняет Микль-Леитнер. В настоящее время около 3500 домохозяйств остаются без электроэнергии, и масштабы ущерба все еще неясны. "Помощь пострадавшим от наводнения будет оказана", - обещает губернатор. В некоторых частях Нижней Австрии выпало до 370 литров осадков на квадратный метр - существенно больше, чем ежемесячная норма.

10:10 Уровень воды в реке Эльбе в Саксонии продолжает расти; приближается уровень тревоги три

По данным центра управления наводнениями земли, уровень воды в Дрездене утром составляет 5,54 метра. Ожидается, что к концу дня будет превышен шестиметровый рубеж, что приведет к введению второго по высоте уровня тревоги, три. При таком уровне возможно затопление застроенных территорий. Уровень тревоги три уже достигнут на гидропосту в Шёне на Эльбе возле чешской границы, где уровень воды составляет 6,09 метра. Тот же уровень достигнут на Лаузитцер-Нейсе возле польской границы в Гёрлице, где уровень воды составляет 5,56 метра, всего несколько сантиметров до самого высокого уровня тревоги, четыре. Из-за безопасности закрыт участок федеральной трассы B99 в Гёрлице, как сообщил представитель полиции. Уровень предупреждения для этапа три здесь составляет 4,80 метра.

09:49 Столетнее наводнение в Чехии: мужчина утонул в водовороте

Первая подтвержденная жертва зарегистрирована в чешских наводнениях. Авторитеты также сообщают о семи пропавших без вести. Мужчина утонул в небольшой реке Красовка в районе Брунталь в восточной части Моравии-Силезии, как подтвердил президент полиции Мартин Вондрашек в общественном радио. Среди пропавших без вести - трое, чей автомобиль унесло в реку возле Йесеника в горах Хрубый-Жешинек. Автомобиля нет никаких следов. Другие люди попали в разные водные объекты, такие как река Отава. Также пропал мужчина из дома престарелых на границе с Польшей. Премьер-министр Чехии Петр Фiala называет это "столетним наводнением" - наводнением, которое статистически происходит раз в столетие в том же месте. Ранее другие страны ЕС также сообщали о смертельных случаях от наводнений (см. запись 06:40): погиб пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

09:17 Женщина поскользнулась и упала в Нейсе

Женщина поскользнулась и упала в Нейсе, проверяя уровень воды возле отеля Parkhotel Merkur в Гёрлице, как сообщают первоначальные сообщения полиции. Ее потом унесло примерно на 700 метров вниз по течению, прежде чем она смогла выбраться возле плотины Vierradmühle. Сейчас ей оказывают помощь в больнице из-за переохлаждения.

09:00 THW готовится к масштабным операциям на Эльбе и Одере

Германское федеральное агентство техногенной помощи (THW) готовится к возможным наводнениям на востоке Германии. "Мы готовимся к развертыванию больших сил на Эльбе и Одере, если это будет необходимо", - говорит руководитель отдела THW Фритц-Хельге Восс в утренней программе ZDF. Восс советует жителям пострадавших районов запастись необходимыми товарами. Он отмечает, что Германии пока везет, но реки Эльба, Нейсе и Одер ожидаются наводнениями на этой неделе. THW уже развернуло около 140 человек в Баварии и Саксонии, в том числе тех, кто работает на обрушенном мосту Карола в Дрездене. Восс предупреждает, что это четвертое крупное наводнение в Германии в этом году, подчеркивая важность подготовки и инвестиций в оборудование. "В конечном итоге, это затраты на приспособление к климату", - говорит он.

08:43 Польское правительство обсуждает чрезвычайное положение

В ответ на сильные наводнения в юго-западной Польше премьер-министр Дональд Туск созвал внеочередное заседание кабинета министров в понедельник утром. Он подготовил декрет о введении чрезвычайного положения, который требует одобрения кабинета. Сильные дожди привели к наводнениям в районе, граничащем с Чехией, в городе Ныса в Ополском воеводстве произошли значительные наводнения ночью. Вода из Глатцер-Нейсе, притока Одера, затопила отделение неотложной помощи местной больницы, как сообщает агентство новостей PAP. Всего 33 пациента, в том числе дети и беременные женщины, были эвакуированы на лодках.

08:15 Бавария: Ожидаются дополнительные дожди и рост уровня водыСитуация с наводнением в некоторых районах Баварии остается напряженной, ожидаются новые дожди. Как сообщает местная полиция, в пострадавших регионах нет существенных улучшений, а служба Hochwassernewsdienst (HND) прогнозирует дальнейший рост уровня воды в начале недели. По данным HND, уровень воды в Дунае в Пассау, Вилс в Вилсхофене и Изар в Мюнхене вновь поднимется. Ситуация должна постепенно стабилизироваться к среде. Германский метеорологический сервис (DWD) прогнозирует непрерывные дожди от Альп до равнин до вторника, с ожидаемыми объемами осадков от 40 до 70 литров на квадратный метр, и до 90 литров в отдельных местах.

07:32 Чехия: Облегчения нет – уровень воды продолжает растиПострадавшие от наводнений районы Чехии все еще не получили облегчения. Волна наводнения на реке Морава (Марта) достигла Литовел, примерно в 200 км к востоку от Праги. Как сообщает агентство новостей CTK, целые улицы там затоплены. Местные власти города с населением около 10 000 человек призывают жителей не мешать работе экстренных служб. "В ближайшие часы мы ожидаем дальнейшего роста уровня реки", - предупреждает мэр через социальные сети.

07:03 Обрушение дамбы: Зафиксировано видео масштабного наводнения в ПольшеПосле обрушения дамбы в Польше местные жители тревожатся о приближающихся разрушительных наводнениях в районе Глатцер-Нейсе. Видео фиксирует силу потока воды.

06:40 Наводнения в Европе: жертвы в Польше и РумынииПольша и Чехия борются с последствиями столетнего наводнения, а ситуация в Нижней Австрии критическая после сильных дождей. По меньшей мере шесть человек погибли из-за наводнений в разных странах ЕС: пожарный в Австрии, мужчина в Польше и по меньшей мере четыре человека в Румынии.

06:12 Эвакуация в Чехии из-за наводненийВо время одних из худших штормов за годы наводнения затопили целые города, такие как Йесеník в Йесекиих горах и Крнов на границе с Польшей. В Йесенике спасательные службы использовали лодки и вертолеты, чтобы спасти несколько сотен человек. После спада наводнения в нескольких местах была угроза оползней.

05:49 Пассажиры круизного судна заперты в ВенеИз-за высокого уровня воды на Дунае, вызванного сильными дождями, около 100 пассажиров и 40 членов экипажа на швейцарском речном круизном судне застряли в Вене. Как сообщает швейцарский вещатель SRF, ссылаясь на компанию Thurgau Travel, пассажирам на "Thurgau Prestige" не разрешается сойти на берег. Пассажиры не могут покинуть судно, потому что причал затоплен. В сообщениях СМИ говорится, что другие круизные суда также застряли в Вене. Компания Thurgau Travel объясняет, что местные власти решат, когда пассажиры смогут покинуть судно. По словам пассажиров, им сказали, что они должны оставаться на судне хотя бы до вторника. "Thurgau Prestige" должен был отправиться из Линца в Будапешт и обратно, но теперь застрял в Вене.

(Шторм "Анетт", известный международно как "Борис", принес катастрофические дожди и наводнения в Польшу, Чехию, Австрию и Румынию. По меньшей мере восемь человек погибли.)

Комиссия сыграет роль в оценке ущерба от наводнений и оказании помощи пострадавшим регионам Австрии после наводнений.

Если число подтвержденных жертв достигнет пяти, Комиссия должна срочно обсудить и выделить необходимые средства на восстановление и поддержку в Австрии.

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