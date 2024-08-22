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ОбществоНовости*Пастух Сайнфельд*

Дети знаменитостей, таких как Бен Аффлек и Том Круз и их коллеги

Потомки Тома Круза и Бена Аффлека отправляются в академическое путешествие в университет. Непросто будет распрощаться этим известным отцам.

 and  Ksenia Johnson
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Дочерь Бена Аффлека, Виолет, и Тома Круза, Сари, осенью начнут образование в колледже.
Дочерь Бена Аффлека, Виолет, и Тома Круза, Сари, осенью начнут образование в колледже.

"Быстро растут": Так, возможно, думают сейчас некоторые знаменитые родители. Несколько детей знаменитостей готовятся покинуть дом и отправиться в колледж. Некоторые из них даже получили места в престижных университетах.

Бен Аффлек: Дочь Виолет готовится к Йелю

- Дети знаменитостей, таких как Бен Аффлек и Том Круз и их коллеги

Бен Аффлек в настоящее время занят множеством обязанностей, так как Дженнифер Лопес недавно подала на развод с актером и режиссером. В то же время его дочь Виолет стоит на пороге своего опыта в колледже. 18-летняя Виолет - дочь Аффлека от его первого брака с актрисой Дженнифер Гарнер.

Виолет, как сообщается, присоединится к Йельскому университету в Нью-Хейвене, Коннектикут. В выходные ее заметили на кампусе с родителями и 15-летним братом Финном. Фотографии, полученные британской "Дейли Мейл", показывают Аффлека, выглядящего расслабленным с детьми и бывшей женой рядом. Самый младший сын Самуэль, 12 лет, отсутствовал. Неясно, какой предмет будет изучать Виолет в элитном университете.

Сури Круз

Сурри Круз, 18 лет, дочь Тома Круза и Кэти Холмс, тоже вступает во взрослую жизнь. Как сообщается, Сури переехала в общежитие Карнеги-Меллонского университета в выходные, сопровождаемая своей матерью. Фотографии, сделанные "Дейли Мейл", показывают мать и дочь с чемоданами на территории университета в Питтсбурге, Пенсильвания.

Ее отец, якобы не контактировавший с Сури со времени своего расставания с Холмс, не присутствовал. Согласно слухам, Сури теперь изменила свое имя на Сури Ноэль. Холмс недавно рассказала "Тон & Коври" magazine, что она "очень гордится" своей дочерью, выражая и грусть, и радость. Источники предполагают, что Сури будет изучать моду.

Моисей Мартин

Сын Гвинет Палтроу Моисей Мартин, от ее союза с вокалистом Coldplay Крисом Мартином, тоже прощается. Согласно сообщениям, Моисей готовится к поступлению в Брауновский университет. Высокий 18-летний Моисей покидает Лос-Анджелес и отправляется в Провиденс, Род-Айленд.

Палтроу поделилась своими чувствами в интервью "Санди Таймс", выразив "глубокое чувство надвигающейся грусти", но признавая необходимость независимости детей для роста. Предмет, который Моисей выберет для изучения в престижном университете, остается неизвестным. Палтроу и Мартин также имеют дочь Эппл.

Генри Самуэль

Самый старший сын Хайди Клум Генри Самуэль тоже отправляется в самостоятельное плавание.Soon после окончания школы Клум опубликовала фотографии и видео в Instagram, выражая свою гордость. Расположение университета Генри не было раскрыто.

После церемонии окончания школы Клум, ее муж Том Каулиц и другие трое детей были присутствовали на ужине. Лоу и Йохан родились от брака Клум с певцом Силом, в то время как Лени Клум родилась с помощью Флавио Бриатора.

Шепард Сайнфелд

Жена Джерри Сайнфелда Джессика отметила переезд своего младшего сына Шепарда в общежитие колледжа в прошлый вторник. Она опубликовала фотографии в Instagram, демонстрируя радостный момент семьи на кампусе. СМИ сообщают, что Шепард последует по стопам своих братьев, поступив в Университет Дьюка в Северной Каролине. Джессика не раскрыла выбранную Шепардом область обучения.

Шэрон Стоун не скрывает амбиций своего сына Лайра: согласно публикации в Instagram в конце июля, он начнет медицинские исследования. В прошлую неделю она опубликовала фотографию Лайра перед зданием университета. "Важный день", - подписала снимок. В мае она праздновала окончание школы Лайра, выглядя гордой на фотографии в Instagram. В начале того же месяца она раскрыла в Instagram, что ее старший усыновленный сын Рон стал актером.

После того, как Джессика Сайнфелд поделилась радостным моментом переезда своего младшего сына Шепарда в общежитие Университета Дьюка, она осталась молчаливой относительно выбранной Шепардом области обучения. В то же время Шэрон Стоун не скрывает амбиций своего сына Лайра, как видно из публикации в Instagram в конце июля, где он изучает медицину.

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