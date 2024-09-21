Дети вдыхают "Галактический газ" для получения опьяняющего эффекта.

Указанные предметы — это баллоны, заполненные азотной кислотой, производимые корпорацией, базирующейся в Атланте, и предназначенные исключительно для кулинарных целей, таких как холодный кофе, десерты и соусы. При выбросе эти баллоны, изготовленные из нержавеющих стальных картриджей, помогают превратить молочные продукты и другие ингредиенты в пенообразное состояние. Однако без пищевого компонента выброс содержит только азотную кислоту.

Неправильное использование азота — часто называемое "делать вихри" среди старшего поколения — не является новым явлением, согласно доктору Гейл Салтц, клиническому профессору психиатрии в Медицинском колледже Корнелла при Корнеллском университете и ассистент-профессору психиатрии в Нью-Йорк-Президентской больнице.

Эта практика пережила значительный рост tanto в Соединенных Штатах, как и в Соединенном Королевстве, согласно исследованию, опубликованному в марте 2018 года. В Великобритании — где владение этим веществом стало незаконным — использование азота среди лиц в возрасте от 16 до 24 лет в 2020 году заняло второе место после каннабиса. Аналогично, в Нидерландах рост использования связан с увеличением числа молодых людей, обращающихся в больницы с неврологическими жалобами.

Подростковый возраст часто является периодом усиленного любопытства, давления со стороны сверстников, желания экспериментировать, стремления вписаться, эмоциональной нестабильности и других стрессоров, которые подростки могут пытаться избежать, объяснила Салтц.

"Все эти факторы могут побудить подростка попробовать вещество, вызывающее опьянение", — сказала она, добавив, "Возможности для знакомства с ним значительно расширились благодаря социальным сетям".

Например, TikTok пытается предотвратить доступ пользователей к контенту, связанному с "Галактической газовой смесью", перенаправляя их на линии помощи и ресурсы о последствиях злоупотребления веществами. Однако видео, обходящие цензуру за счет исключения определенных букв в тегах, все равно набирают миллионы просмотров. Стоит отметить, что некоторые видео в социальных сетях, помеченные как "Галактическая газовая смесь", показывают продукты других брендов.

Несмотря на то, что он сам по себе не является злым, наличие вариантов вкусов может быть привлекательным для детей, согласно Салтц.

Незаконное использование продуктов на основе азота несет серьезные риски для здоровья, согласно представителю "Галактической газовой смеси". В заявлении компания выразила озабоченность в связи с сообщениями и публикациями в социальных сетях о неправильном использовании их продуктов и временно приостановила продажу баллонов для взбивания крема.

Условия использования и условия продажи компании явно запрещают неправомерное использование, неправильное использование или соблазнение детей. Если кто-то неправильно использует продукт на основе азота, ему рекомендуется связаться с Кризисной линией по телефону 988 для получения ресурсов по помощи при злоупотреблении веществами.

Опасности неправильного использования азота

Азот используется в медицинских целях, таких как расслабление пациентов перед стоматологическими процедурами, объяснила Салтц.

В таких условиях "он обычно используется в смеси с кислородом и азотом, а не в чистом виде, и контролируется в мониторируемой среде", — сказала Салтц. "Он вводится постепенно, поэтому не ограничивает количество кислорода, которое вы обычно получаете, и не является внезапным приливом".

Однако вдыхание быстрых доз чистого азота ограничивает поставку кислорода, что может привести к обмороку, инфаркту, плохому самочувствию, потере равновесия, головным болям, тошноте, рвоте и судорогам. Другие риски включают повреждение мозга, анемию, повреждение нервов, паралич, дефицит витамина В12 и зависимость от азота.

Неправильное использование азота может быть смертельным, и уровень воздействия, необходимый для этого, варьируется в зависимости от количества и индивидуальной чувствительности.

Разговор с детьми о злоупотреблении веществами

В свете этих рисков открытые и откровенные разговоры с детьми о неправильном использовании азота и злоупотреблении веществами в целом крайне важны, подчеркнула Салтц.

"Большинство родителей считают, что их ребенок не знает или не узнает об этом, потому что они хотят, чтобы это было так", — сказала Салтц. "Однако к тому времени, когда ребенок достигает подросткового возраста, есть высокая вероятность, что он уже был подвергнут такой информации и знает об этом, потому что кто-то из его сверстников этим занимается. Это просто наивно думать, что 'если я не буду говорить об этом, они не узнают и не столкнутся с этим случайно'".

Начните разговор с вопросов, а не с лекции, которая может заставить ребенка отключиться, советует Салтц. Эти вопросы могут включать: "Ты слышал об этом? Что ты думаешь, знаешь и чувствуешь об этом? Что ты можешь видеть в социальных сетях об этом? Попробуют ли это твои друзья?"

Разговор должен быть двухсторонним, давая ребенку возможность выразить свои мысли, в то время как вы выражаете свои опасения и отвечаете на их вопросы, сказала Салтц. Напомните им, что видео в социальных сетях, показывающие молодых людей, весело проводящих время, неправильно используя закись азота, — это только одна сторона истории, они не показывают вред, который может причинить такая деятельность, и не все могут испытывать эти последствия. Поощряйте своего ребенка доверять вам, прежде чем пробовать что-либо, с чем они сталкиваются в Интернете.

Я доступен 24/7, чтобы поболтать или ответить на вопросы, и если ваш ребенок или его друзья когда-нибудь окажутся в затруднительном положении, я вмешаюсь, прежде чем задавать вопросы, согласно Салтц.

Признаки того, что ваш ребенок может неправильно использовать азот, могут включать пустые баллоны в его комнате, приступы неконтролируемого смеха, необъяснимо высокое и странно веселое настроение, необъяснимое исчезновение денег и общение с детьми, которые ведут себя аналогичным образом, объяснила Салтц.

Другие тревожные знаки могут включать снижение академической или спортивной успеваемости или необычную любовь к уединению.

Если ваш ребенок невинно спрашивает, можно ли семье купить баллончик для взбивания крема, или если вы обнаружите, что один пропал, это также предупреждающие знаки.

Если вы считаете, что ваш ребенок часто использует что-либо, обращение к специалисту в области психического здоровья может быть разумным шагом - тому, кто имеет опыт в области злоупотребления веществами. Просто сказать ребенку перестать может не быть вариантом.

Злоупотребление нитрозом может привести к различным проблемам со здоровьем, в том числе обморокам, инфарктам и даже судорогам. Чтобы способствовать благополучию и поддерживать хорошее здоровье, важно вести открытые разговоры с детьми о злоупотреблении веществами, в том числе нитрозом, до того, как они столкнутся с такой информацией внезапно.

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