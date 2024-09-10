Дети в центральной части Кентукки просят оставаться дома, так как беглец по делу о стрельбе на I-75 находится на свободе третий день подряд.

**-Joseph Couch, 32 лет, остается неуловимым с субботнего послеобеденного времени, когда, как утверждают власти, он произвел выстрелы из AR-15 с обрыва на дороге обхода около девяти миль к северу от Лондона, Кентукки. Это якобы привело к попаданию в 12 автомобилей и ранениям пяти человек.

Несмотря на отсутствие ясности в мотивах, инцидент кажется случайным насилием, как заявил заместитель шерифа Лаурел-Конти Лаурел-Конти Гилберт Аккиардо в отчетах Ассошиэйтед Пресс.

Операции по поиску, возглавляемые полицией штата Кентукки, приостановились на ночь и возобновятся в 8 утра в понедельник, как заявил Рут.

Коуч, возможно, все еще вооружен и спрятан в обширной густо заросшей лесом местности поблизости, где были найдены его AR-15, боеприпасы, автомобиль и, возможно, его телефон. Это было раскрыто шерифом Лаурел-Конти Джоном Рутом в воскресенье вечером. Перед стрельбой Коуч легально приобрел огнестрельное оружие и примерно 1000 патронов, как сообщил офис шерифа.

Также возможно, что Коуч покончил с собой в дикой местности, как сказал капитан Ричард Дальримпл из офиса шерифа Лаурел-Конти в воскресенье.

В ответ на поисковые efforts используются вертолеты полиции, дроны, команды собак и наземные сотрудники, которые обследуют горную местность, охватывающую тысячи акров и пересеченную тропами для квадроциклов. В некоторых местах они используют мачете, чтобы прорубаться через густую растительность, как сказал Скотти Пеннингтон.

Пока Коуч не будет найден, сообщество призывают быть бдительными в случае возможных замечаний о нем и укрепить свои дома по мере необходимости.

“Убедитесь, что вы закрыли двери. Если у вас есть системы видеонаблюдения, держите их под пристальным контролем и, возможно, оставьте свет на крыльце включенным”, - посоветовал Пеннингтон жителям. “Держите свой мобильный телефон заряженным, так как вам может понадобиться связаться с кем-то или с властями в любой момент”.

В результате более дюжины региональных школьных округов и несколько частных образовательных учреждений решили закрыть классы в понедельник, в том числе в Лаурел, Джексон и Клей counties.

Мэр Лондона Рэндалл Уэдделл сообщил, что его офис сотрудничает с местными школьными суперинтендантами и сказал, что их главной заботой является безопасность детей.

Ни один из жертв субботней стрельбы не погиб, но некоторые получили «серьезные» ранения, в том числе человек, раненный в лицо, и другой - в грудь. Другие были в критическом состоянии, но стабилизированы в воскресенье, как сказал Аккиардо.

Коуч, ветеран Национальной гвардии, имеет «минимальное» криминальное прошлое в штате, как сказал Джеки Стил, общий прокурор Лаурел и Кнокс counties. Ранее он был обвинен в террористических угрозах, но обвинение было снято ранее в этом году, сказал Стил. Более подробностей о случае не было раскрыто.

Расследователи обыскали дом Коуча в воскресенье вечером в надежде получить информацию с электронных устройств, найденных на месте.

На пресс-конференции в воскресенье вечером Рут призвал Коуча сдаться.

“Мы не прекратим нашу охоту, пока не схватим его”, - сказал Рут, добавив, “Наши усилия продолжатся неуклонно”.

Поисковые команды сталкиваются с трудностями дикой природы

Поисковые команды сталкиваются с серьезным вызовом, преодолевая обширную, отдаленную дикую местность - задачу, которую описал как эквивалентную навигации в джунглях представитель полиции штата Скотти Пеннингтон.

“Вы не можете передвигаться быстро, потому что не хотите пропустить ничего. Есть шанс, что он там, так что вы должны двигаться медленно”, - объяснил Пеннингтон.

Примерно 150 федеральных, государственных и местных сотрудников вовлечены в поиски Коуча, как сказал Рут, хотя только около 40-50 из них занимаются поиском на земле.

Хотя Коуч, похоже, не целенаправленно targeting individuals, инцидент, по-видимому, был преднамеренно спланированным событием, как сказал Аккиардо в воскресенье.

“На данный момент мы не считаем, что он получает помощь извне”, - сказал Аккиардо, хотя позже признал, что “очень вероятно”, что подозреваемый использует какую-то форму связи.

Продолжительность времени, в течение которого Коуч может выжить в дикой местности, неясна, так как его уровень подготовки неизвестен властям.

После стрельбы в субботу следователи нашли автомобиль, зарегистрированный на Коуча, на лесной дороге возле выхода 49, с пустым чехлом для оружия внутри. Автомобиль был расположен недалеко от автомагистрали, но не достаточно близко, чтобы подозреваемый мог стрелять с этого места, как сказал Аккиардо.

Подозреваемый, по-видимому, приблизился к обрыву на автомагистрали и стрелял с выступа примерно в 30 футах вниз, как сказал Дальримпл. Авторитеты позже изъяли AR-15 и телефон без батареи поблизости.

‘Я просто истекал кровью’, - вспоминает жертва

Поездка семьи, обещавшая веселый день, вместо этого закончилась визитом в отделение неотложной помощи для одной из жертв стрельбы, 28-летней Ребекки Пюриер.

Пюриер, ее муж и их 4-летний сын провели день в Лексингтоне и возвращались домой в Харлан, Кентукки, когда услышали выстрелы, приближаясь к выходу 49 на I-75.

“Похоже, что у меня лопнула шина, так что я спросила мужа, и он сказал, что это выстрелы”, - рассказала CNN Пюриер в воскресенье.

“В следующий момент у меня звенит в ушах. Я смотрю и вижу, что пассажирское окно разбито, и есть дырка от пули”.

Пюриер проехала еще полтора мили, прежде чем найти безопасное место, чтобы припарковаться. Она сначала позаботилась о безопасности мужа и сына, прежде чем заметить, что она ранена.

“Я проверила вниз и увидела, что я истекаю кровью”, - сказала Пюриер. “Я должна была оставаться спокойной, потому что если бы я растерялась, они бы тоже”.

Они набрали 911, и заместитель Бобби Робертс из управления шерифа округа Лоуренс прибыл на место, а другая скорая помощь направлялась к другим пострадавшим.

"У меня началось головокружение, и были моменты сознания, и он предложил мне сесть в свой патрульный автомобиль, чтобы доехать до больницы", - объяснила Пюри.

Она поделилась, что пуля пробила пассажирское окно, попала в правую руку и прошла через грудь, прежде чем выйти через левую руку. Ее выписали из больницы поздно вечером в субботу, но впереди предстоит операция.

"Мы благодарны, что я все еще жива. Я, по сути, живой чудо", - поделилась Пюри с CNN. "Весь этот ситуация все еще кажется нереальной, даже сидя здесь с открытыми ранами".

Парадиз Афшар, Ража Разик, Лорен Маскаренас, Крис Бойетт, Джилл Сикейс и Зои Соттиле внесли вклад в этот отчет.

Полиция штата Кентукки и местные правоохранительные органы призывают сообщество оставаться бдительным и принимать необходимые меры предосторожности до тех пор, пока Джозеф Коуч не будет найден, советуя жителям запирать двери, внимательно следить за системами видеонаблюдения и держать свои телефоны заряженными.

Несмотря на сложный рельеф местности, поисковые команды продолжают свои усилия по поиску Коуча, используя вертолеты полиции, дроны, команды кинологической службы и наземный персонал для обследования тысяч акров горной местности и дорожек для квадроциклов.

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